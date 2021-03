Piante esotiche con fiori extralarge: come curarle

L’allegria di queste piante esotiche e dei loro boccioli extralarge vale come un anticipo di primavera. Meritatissimo!

Senti anche tu qualcosa nell’aria che annuncia la primavera e i suoi fiori profumatii? Dopo un inverno così buio sotto tutti i punti di vista, ne abbiamo davvero bisogno. E lo stile jungle, con le sue foglie dalle mille sfumature non ci basta più. Ora cresce il desiderio di circondarsi di fiori e cosa c’è di meglio delle corolle delle specie tropicali che sbocciano proprio adesso? Sono così esagerate che in casa diventano un punto di attrazione e sui social si guadagnano migliaia di like. Come raccontano Victoria e William, due instagrammer che qui svelano i segreti dei loro trofei.

La medinilla magnifica arriva dalle Filippine

La bellezza della medinilla è tale che metterà presto radici in in Europa. Le grandi foglie goffrate e double face sono già una meraviglia, ma i grappoli di fiori rosa non hanno eguali. «Sono come un caldo raggio di sole al tramonto» racconta la francese Victoria (@mangoandsalt). «Mi dedico al giardinaggio da quando vivo ad Amsterdam, perché qui si passa davvero tanto tempo in casa. Ho iniziato con una monstera, con cui ho fatto esperienza e ora ho circa 80 piante tutte diverse. La medinilla è la mia preferita, perché la sua fioritura può durare anche cinque mesi».

Victoria (@mangoandsalt) mostra la sua medinilla magnifica.

A seconda della coltivazione, la medinilla può fiorire in inverno o in primavera-estate. Quella che trovi più facilmente da noi sboccia adesso. «Serve un po’ di esperienza per coltivarla con soddisfazione, ma non è una missione impossibile» racconta Victoria. «Nel mio caso, ho avuto la fortuna di metterla nella posizione giusta, cioè vicino alla finestra del mio living che è esposto a est, quindi riceve il sole del mattino. Per farla rifiorire di anno in anno, bisogna anche azzeccare la quantità d’acqua che le serve, ma a questo proposito c’è una regola ferrea: non bagnare finché la superficie del terriccio non si è asciugata del tutto. Ricordati anche di vaporizzare spesso le foglie e di nutrirla, con il concime per orchidee o per piante da fiore, dopo ogni fioritura e ogni 15 giorni dalla primavera fino all’estate».

L’epifillo è una vera sfida

L’epifillo è noto anche come cactus orchidea, perché i suoi fiori sono davvero sorprendenti. Quando sboccia è un evento, perché accade una volta all’anno e ogni corolla dura poco più di un giorno. «La fioritura è un’emozione incredibile» dice l’americano William, appassionato coltivatore (@a.planted.life). «Assistere a questo spettacolo varrebbe qualsiasi sacrificio ma in realtà non è così difficileprendersi cura di questa pianta. Sbaglia chi la tiene sempre in casa e la coccola con tanta acqua e concime: i fusti diventeranno bellissimi, ma i fiori non compariranno mai. Perché ti regali i suoi boccioli devi maltrattarla un po’, facendole soffrire la sete».

Non solo. La pianta va spostata sul terrazzo durante la bella stagione, esponendola al sole del mattino o del tardo pomeriggio. «Io la lascio all’esterno fino all’autunno, quando in Arizona la temperatura è intorno ai 7-8°gradi, ma so che è un rischio perché sotto ai 5° gradi la pianta soffre. La mia ha quasi 18 anni e, da quando la coltivo così, non mi ha mai deluso negandomi lo spettacolo dei suoi fiori colorati. La consiglio a chi ha una certa dimestichezza con le cactacee, perché va curata più o meno allo stesso modo».

Le piante che ti presentiamo qui non sono difficili da coltivare. Resistono al caldo e a lunghi periodi di siccità. Il trucco è quello di non bagnarle troppo

La clivia non richiede troppe cure

La clivia

Il momento giusto per acquistare la clivia è adesso, perché è già piena di boccioli. Poi, non ti resta che metterla nel posto più luminoso del soggiorno e goderti la fioritura, bagnando solo a terreno asciutto.

Durante la bella stagione, nutrila con concime da fiori ogni 15 giorni. Puoi tenerla anche sul balcone, ma non in pieno sole. In autunno, però, riportala in casa e in inverno dimenticala. Riprendi ad annaffiare, poco, da fine gennaio, aggiungendo all’acqua un po’ di concime.

Alla crossandra serve il concime giusto

La crossandra

Questa pianta sboccia quasi tutto l’anno. Solo in pieno inverno rallenta un paio di mesi, ma rimane bella perché è un sempreverde. La crossandra, originaria dei tropici, si trova in vendita in molti garden, soprattutto nella varietà Fortuna, con i fiori arancione chiaro. Coltivala in un buon terriccio e assicurati che sia sempre leggermente umido. Non metterla sotto il sole, altrimenti le foglie si bruciano. In primavera e in estate nutrila con un concime di qualità indicato per i fiori.

La begonia corallina fiorisce tutto l’anno

Per prima cosa, la begonia corallina ha bisogno di un sostegno, perché può crescere fino a 2 metri. Trovale un angolo tranquillo della casa, perché le sue foglie sono delicate e si staccano facilmente se le urti. La prima regola è bagnare poco: tutte le begonie marciscono per gli eccessi d’acqua. Niente sole diretto, per riempirsi di boccioli le serve tanta luce. Con le cure giuste, la begonia corallina ti regala fiori quasi tutto l’anno. La varietà più bella ha le foglie maculate ed è la star assoluta dei social.