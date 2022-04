La regina Elisabetta compie 96 anni: le foto più fashion

I colori sgargianti. I pesi cuciti nell’orlo. La borsa che lancia messaggi in codice. I pantaloni, una volta e mai più. Il guardaroba di Elisabetta II è pieno di dettagli segreti studiati alla perfezione. Che hanno fatto entrare nel mito la Regina (che fa 96!) e il suo stile

Elisabetta II, 96 anni e 70 di regno

70 anni di regno e 96 candeline da spegnere il 21 aprile: Elisabetta II è la prima monarca britannica a celebrare il Giubileo di platino, oltre che la più longeva. Certo, gli impegni pubblici si sono fatti più radi, ma a noi piace pensare che Sua Maestà stia recuperando le forze per affrontare le celebrazioni con la caparbietà di sempre.

Chissà se ha già deciso cosa indossare e se avrà ripensato a quel lontano 6 febbraio 1952, quando la morte del padre Giorgio VI la costrinse a ripartire da un viaggio ufficiale in Kenya in vestitino floreale. L’errore del suo staff - che non le infilò nei bagagli alcun abito nero malgrado le condizioni del re fossero critiche - fu rimediato appena prima che la futura sovrana sbarcasse dall’aereo, ma la irritò a tal punto da non permettere che se ne verificasse un altro in tutta la sua vita. Perché, nonostante la sua indifferenza nei confronti delle mode, Elisabetta II ha uno stile impeccabile e unico, che la rende un’icona inconsapevole (e colorata) grazie a dettagli segreti.

Impeccabile dal 1952. In quell'anno Elisabetta, tornando d'urgenza in patria per la morte del padre, rischiò di scendere dall'aereo con l'abito sbagliato. Da allora è sempre stata perfetta. Nella foto: Wellington, Nuova Zelanda, nel 1977.



La regina è fedelissima ai suoi brand preferiti (dalle BORSE al rossetto). Ai suoi collaboratori più stretti (la stylist Angela Kelly è con lei dal 2002). Al MARITO, il principe Filippo (non si poteva dire altrettanto di lui!). Ma soprattutto alla CORONA: i 70 anni di servizio lo provano.



Nella foto Elisabetta è con il marito Filippo, nel 1982.

I colori della regina Elisabetta

Regina comanda colore. «Se vestissi di beige non mi riconoscerebbe nessuno» ironizzò un giorno. E così, dal 2002 la sua stylist di fiducia Angela Kelly, ex governante di un ambasciatore, si scervella per rispettare gli stringenti protocolli reali utilizzando al meglio un arcobaleno senza fine. Perché è stata proprio la tavolozza segnaletica a diventare la sua cifra da quando, giovane regina, convenne con i suoi cerimonieri che fosse suo dovere essere facilmente riconoscibile sia per riguardo alla gente che attende ore per scorgerla sia per facilitare il lavoro delle guardie del corpo che la tengono d’occhio.

Non solo: la sovrana è stata abile a fare di necessità virtù: i look monocromatici ma piuttosto sgargianti slanciano la sua figura minuta. Le tinte pastello sono le preferite, come l’azzurro del tailleur di tweed indossato nel 2018 per assistere alla sua prima sfilata della London Fashion Week (quella di Richard Quinn). Ma ci sono occasioni in cui osa, come con il giallo lime abbinato al viola scelto per le nozze di Harry e Meghan. E ora vi sveliamo uno dei suoi trucchi: il guardaroba effetto Pantone è riposto in ordine rigoroso in armadi di mogano a tenuta stagna, dove ogni pezzo è classificato in base all’occasione in cui è stato indossato. Obiettivo: evitarne la sovraesposizione.

Un occhio infallibile per i tessuti

E ora veniamo alle sue abitudini quando si tratta di ordinare un nuovo capo. La stylist disegna quattro bozzetti per ogni tipo di stoffa che la Regina, grande esperta di tessuti, seleziona personalmente. Una volta che Sua Maestà sceglie il modello, l’abito viene tagliato, montato su un manichino con le sue misure e sottoposto al soffio di un ventilatore, per provare come seta, organza e chiffon si muovano al vento: l’effetto Marylin non si addice alla Regina. All’interno dell’orlo, dove lo scaramantico Dior cuciva un mughetto portafortuna, il pragmatico staff britannico inserisce invece piccoli pesi perché il vestito non perda mai l’aplomb, soprattutto quando Elisabetta sale e scende dall’auto. E le maniche sono tagliate a tre quarti non per vezzo, ma per facilitare il saluto ed evitare macchie inopportune.

I foulard, i guanti, gli ombrelli e il make up

Marchio vincente non si cambia. I foulard che la Regina indossa in campagna, annodandoli al collo come una nonna qualunque, sono sempre di Hermès. La sua modista preferita è Rachel Trevor-Morgan, che realizza i capolavori di Ascot e tutti i cappelli di uso quotidiano, a tesa piccola per mostrare il viso e con la cupola non troppo alta per evitare spiacevoli scontri quando Sua Maestà si accomoda in auto.

Ombrelli: la Regina ne possiede un centinaio, tutti di Fulton, tutti trasparenti per vedere ed essere vista, con la stoffa del manico coordinata all’outfit. Vietato uscire senza guanti: di cotone, sono realizzati da Cornelia James Ltd., scuri d’inverno, chiari d’estate. Questo non le impedisce di usare lo smalto: dal 1989 la sua sfumatura è il Ballet Slippers di Essie, un rosa lattiginoso, impercettibile. Più intense le labbra: il Pink Elizabeth Arden Lipstick spicca sul suo incarnato diafano ed è sempre a portata di borsetta. Dove trovano posto un fazzoletto, occhiali di scorta, caramelle e l’immancabile rossetto che la Regina si ritocca di tanto in tanto, come se fosse una di noi.

Le borse di Elisabetta II

E qui arriviamo a un argomento hot. Al pari degli aggeggi diabolici sfoderati da James Bond, dietro il loro aspetto inoffensivo le sue borse nascondono un’arma segreta: le famosissime Launer, inseparabili compagne dal 1969 (Elisabetta ne ha circa 200), vengono infatti usate per inviare segnali al suo entourage. Se la borsa viene appoggiata sul tavolo, significa che la Regina vuole lasciare la cena nel giro di 5 minuti. Se è sistemata sul pavimento, la conversazione con il suo interlocutore va chiusa al più presto. E se malauguratamente si dovesse spostare dal braccio sinistro al destro, la richiesta di intervento è immediata: un assistente accorre all’istante.

La Regina ha mai indossato i pantaloni?

Pantaloni: una volta basta e avanza. La Regina è pratica e ama gli abiti più delle gonne. Eppure i pantaloni per un evento ufficiale li ha indossati solo una volta, durante il tour reale del Canada nel 1970. Li disegnò il giovane sarto di corte Ian Thomas per rendere più moderno il suo look. Non ci fu una replica: perfino nella sua amata campagna attorno al castello di Windsor, Elisabetta II ha sempre sfoggiato kilt con gilet e cerate, foulard e wellies di gomma. Forse non si è mai riconosciuta con indosso un paio di pantaloni. O al contrario si sentiva talmente a suo agio da decidere, con saggezza reale, di riservarli solo alle occasioni più intime, a passeggio per i boschi col principe Filippo o insieme ai suoi cani Corgi.

Le scarpe della Regina

Nelle sue scarpe. Non saranno le décolletées glam e vertiginose di Letizia di Spagna, ma sul fronte calzature si scatena la nostra invidia. Le scarpe di Her Majesty sono tacco 5 e si vede che sono comodissime. C’è il trucco: un membro dello staff reale con il suo stesso numero di piede, le indossa per qualche tempo prima di lei, così da rendere la calzata assolutamente confortevole. Non sappiamo se la santa assistente provi un’empatia speciale verso la Regina… Certo è un gesto di una delicatezza estrema. Ma forse Elisabetta II, Regina del Regno Unito e del Commonwealth, la più longeva sovrana della Storia, se lo è guadagnato. Se non lei, chi?