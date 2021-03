L’arte di scrivere sul vetro: come iniziare

V uoi mandare un messaggio? Scrivilo su bottiglie, bicchieri o barattoli. È un passatempo creativo e low cost. E, soprattutto, non serve saper disegnare

Hai mai pensato di scrivere sul vetro? È l’idea del momento per chi ama il fai-da-te. Su Netflix va in onda un talent che si intitola Blow away e vede all’opera creativi impegnati a creare proprio con questo tipo di superficie. Anche Pinterest segnala questo passatempo come uno dei trend dell’anno, che in Italia è ancora tutto da scoprire. Basta davvero po’ di manualità per dare nuova vita a bicchieri e barattoli usati e personalizzare i tuoi regali, dalle marmellate home made alle bottiglie di vino e liquore: così invii un messaggio indelebile a chi ti sta a cuore.

Piccoli utensili di precisione

I due attrezzi base per cominciare sono i pennarelli e le smerigliatrici a forma di stilo e con la punta fine: adesso si trovano anche piccole per i lavori di precisione, proprio quelle che servono a te. Sono super maneggevoli e si usano come se fossero dei matitoni. Non è difficile, però bisogna allenarsi un po’ per scrivere bene, perché il vetro è molto liscio. «Volevo sperimentare qualcosa che fosse più resistente della carta e questo materiale mi ha convinto fin da subito» racconta Nina Sandelin (sandelindesigns.com), calligrafa e incisora a San Francisco. «Ho iniziato a usare i pennarelli per la scritta, che poi ricalcavo con la stilo smerigliatrice. Dopo aver stupito amici e parenti, in molti hanno iniziato a commissionarmi lavori su ogni genere di oggetti, dalle bottiglie di champagne ai flaconi dei profumi. Mi emoziona pensare che, con la mia attività, aiuto a creare ricordi preziosi».

Idea copiate da instagram

Un vetro trovato sulla spiaggia e trasformato in segnaposto

(@sandelindesigns).

L’arte di tracciare le scritte

Pensi che per te questo passatempo sia difficile perché non sei molto brava a disegnare? «Non serve saperlo fare e non serve nemmeno una bella calligrafia. Occorre invece concentrarsi sul lettering, in modo da aggiungere una sfumatura emotiva alla tradizionale scrittura in corsivo e stampatello» conferma Cristina Guareschi (@cristina.creative.design) graphic designer con il pallino della scrittura a mano. «Se arrotondi il carattere esprimi dolcezza, se lo fai aguzzo sortisci l’effetto contrario. Con un semplice svolazzo puoi sottolineare l’importanza di una parola, mentre un piccolo disegno rende l’oggetto naif. Per esempio puoi sostituire la “o” di limone con il disegno del frutto. La maggiore difficoltà è data dal supporto. Se scrivi su una superficie tonda è facile sbagliare l’allineamento. Io consiglio sempre di iniziare con poche e semplici parole prima di affrontare scritte più complicate» conclude l’esperta.

Idea copiate da instagram

Una dedica sul flacone di un profumo (@wandercrafter).

SUL WEB PER IMPARARE

Su Facebook puoi iscriverti al gruppo Glass engraving! È l’indirizzo giusto per postare i tuoi lavori e chiedere informazioni a chi ha più esperienza.

Su Youtube segui i tutorial di Kraft with Ellen: sono in inglese e hanno i sottotitoli, ma impari soprattutto guardando, perché le immagini valgono

più di mille parole. Per trovarne altri digita “engraved glass” all’interno del canale.

Su Instagram #calligraphyengraving è l’hashtag che ti apre le porte a questo mondo. All’indirizzo @sandelindesigns trovi tanti video che ti danno un’idea della tecnica. Se cerchi ispirazione per la parte grafica vai alla pagina di Calligraphy Italia

Su un blog

Per imparare le basi del lettering scarica il manuale di Cristina Guareschi su cristinaguareschi.com.

TUTTI GLI ATTREZZI CHE TI SERVONO

In casa hai sicuramente vecchi contenitori di vetro su cui fare pratica. Inizia con i più grandi, come le bottiglie. È più facile se la curvatura è ampia.

● Procurati una mascherina e un paio di occhiali da saldatore, che trovi per pochi euro nei negozi di bricolage: ti servono per proteggerti dalla polvere di vetroche si solleva lavorando questo tipo di superficie.

● La pennetta smerigliatrice più utilizzata si chiama Dremel Stilo+ e costa circa 50 euro. Quelle più economiche costano intorno ai 20 euro.

● La parola magica per cercarle su Internet è “mini drill multifunzione”. Esistono anche modelli senza filo che funzionano con le batteria ricaricabili.

CON I PENNARELLI È SUPER FACILE

Se non hai mai usato la smerigliatrice puoi metterti alla prova prima usando i marker.

● Sceglili all’acqua per poter cancellare le scritte, oppure usa pennarelli acrilici impermeabili da ceramica se vuoi subito un risultato indelebile (costano circa 10 euro).

● Inizia delimitando l’area di lavoro con lo scotch, così non rischi di fare una scritta storta. Disegnala con una matita bianca: se sbagli puoi cancellarla con un panno umido.

● In alternativa, puoi realizzare la scritta su carta e fissarla con lo scotch all’interno del contenitore, se questo è largo, in modo da ricalcarla.

● Passa i contorni con il pennarello, poi riempi gli spazi interni con il colore oppure sbizzarrisciti con righe, pois e cuoricini.