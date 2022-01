H arry Styles, Damiano dei Måneskin, Achille Lauro, Fedez: tutti sfoggiano lo smalto. La mencure, la manicure al maschile, ormai è una tendenza

È scoppiato il trend della mencure, la manicure al maschile. Da Harry Styles a Jared Leto, da Marc Jacobs a Brooklyn Beckham, sempre più uomini indossano smalti colorati in ogni occasione. Una moda che sta spopolando anche in Italia, soprattutto nel mondo della musica: amano dipingersi le unghie Damiano dei Måneskin, Achille Lauro, Morgan, per finire con Fedez.

Vyacheslav ProkofyevTASS via Getty Images 1 di 9 - Damiano dei Måneskin Jacopo Raule/Getty Images 2 di 9 - Achille Lauro Carlos Alvarez/Getty Images 3 di 9 - Fedez con Chiara Ferragni Getty Images 4 di 9 - Fedez con Chiara Ferragni Getty Images 5 di 9 - Fedez un particolare della foto) Getty Images 6 di 9 - Harry Styles Getty Images 7 di 9 - Jared Leto Getty Images 8 di 9 - Marc Jacobs Getty Images 9 di 9 - Brooklyn Beckham

Il rapper ha una vera passione per la nail art, tanto che, con Layla Cosmetics, ha lanciato Noor by Fedez, una collezione di smalti semipermanenti coloratissimi.

Il beauty è genderless

Che anche gli uomini mettano lo smalto non è proprio una novità. Già negli anni Settanta e Ottanta a portare le unghie laccate erano parecchie rockstar, come Mick Jagger, David Bowie, Kurt Cobain. Ma se prima era un vezzo e rappresentava un gesto di ribellione, ora indica una scelta di stile e abbatte le barriere di genere. Insomma, oggi lo smalto non è solo da ragazze.

Certo una lacca rosso fuoco non fa per tutti, ma la verità è che tanti uomini ormai amano prendersi cura di mani e unghie: basta entrare in un nail bar cittadino per avere la conferma. Che cosa chiedono i maschi all’estetista? Una manicure naturale, con unghie corte e ben squadrate. Se poi si parla di smalto, il preferito è nero. E opaco.