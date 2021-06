In camper, dove la libertà è proprio di casa

A nna Luciani, 39 anni, si è innamorata del camper durante un lungo viaggio in Australia. Qui ti racconta perché vale la pena diventare una camperista

Non ero una camperista fino a qualche anno fa. La premessa è necessaria perché molti lo sono di generazione in generazione. A me è successo di diventarlo con Simone, che camperista lo è da tempo. Ho iniziato viaggiando per piacere in lungo e in largo per l’Italia, ma la svolta è arrivata in Australia, la patria dei viaggi on the road, che praticano in tanti anche su mezzi molto ruspanti. A volte sono dei furgoncini sistemati dai proprietari: lì si muovono in un Paese molto sicuro e attrezzato, dove è facile fare free camping in posti molto belli e, spesso, con bagni pubblici. I sei mesi in giro per l’Australia, da Sidney e ritorno, dopo avere attraversato il Nord Est e il deserto, sono stati il mio battesimo da camperista ed è proprio da quel viaggio che io e Simone abbiamo trasformato il girare in camper in un lavoro.

È il momento del risveglio quello più magico delle giornate trascorse così. E alcuni per me sono indimenticabili, con viste mozzafiato come la scogliera di Santa Caterina di Pittinuri a Oristano e la spiaggia della Torretta a Taranto. In Umbria, a Castelluccio di Norcia, nel cuore dei monti Sibillini, ho tirato su la tapparellina e ho visto la meravigliosa fioritura della lenticchia. È importante, quando ci si sposta in camper e, soprattutto, se si va lontano, informarsi sulle aree di sosta. Con l’app Camper Infinity trovi descritte quelle italiane, con suggerimenti tecnici e video tutorial utilissimi per i principianti alle prese con lo smaltimento dei rifiuti e l’utilizzo dell’impianto elettrico. Quello che raccomando sempre è di portare con sé una batteria di scorta, nel caso in cui capiti di rimanere senza energia. Nel camper lo spazio è davvero poco, ma io mi sento a casa come in un piccolo nido, in una dimensione molto intima e, soprattutto, in un’immersione totale nel paesaggio e nel contesto in cui ci si sposta. Il senso di libertà di questo modo di viaggiare è impagabile. Il bello è che puoi sempre improvvisare e se giri fuori stagione ti porti a casa emozioni ancora più belle. L’ho fatto per 28 puntate in 28 città italiane tutte diverse! Il mio pensiero torna spesso a certi momenti semplici ma assaporati fino in fondo. E quando dico così intendo quel piatto di spaghetti che ho preparato a due passi dalla spiaggia e dalle onde e che non dimenticherò mai.

Getty Images 1 di 3 - PAESAGGI ON THE ROAD

I colori dell’estate a Castelluccio di Norcia tra i Monti Sibillini. Getty Images 2 di 3 - Il lago d’Iseo e Monte Isola. Getty Images 3 di 3 - Tropea sorge su una roccia a picco sul mare, sotto una delle spiagge più belle d’Italia.

Un viaggio in camper ti fa sentire indipendente, e poi è stimolante: ti spinge a trovare sempre delle alternative. Io, per esempio, ho i capelli ricci e abbastanza lunghi, ma non posso usare tanto il phon sul camper, altrimenti consumo troppa energia. Ho scoperto che, per asciugare i capelli, sono perfetti anche i bocchettoni dell’aria calda. In più, non sono mai stata brava a fare le valigie, ma viaggiando così ho imparato a portare con me solo l’essenziale. E anche a non sprecare acqua, visto che il serbatorio non ne contiene tanta e devi riempirlo durante il viaggio. Tanti incontri mi sono rimasti nel cuore. Ricordo che in Sardegna ci siamo avvicinati a un furgone simile al nostro: era di una coppia di tedeschi e, uno dopo l’altro, dal camper sono scesi tre bambini e un cane. Ricordo i loro sguardi e i loro sorrisi. Erano tutti felicissimi!

Tips

Se aderisci al circuito nazionale Agricamper Italia (la tessera costa 34,90 all’anno) sosti gratis, per 24 ore, in oltre 200 strutture ricettive private diffuse in tutta Italia (agricamper-italia.com).

L’app park4night.com ti fa trovare e condividere, con altri camperisti di tutto il mondo, i luoghi di sosta migliori, a pagamento e gratuiti.

Con la Guida dei Campeggi Acsi 2021 trovi la tessera-sconto, per risparmiare in centinaia di camping in Italia e in Europa.

Se vuoi caricare una o più bike sul portabici del camper, scegli i modelli pieghevoli in fibra di carbonio, che sono più pratici e leggeri (circa 13 kg).

Anna Luciani, l’autrice di questo articolo

Anna Luciani, 39 anni, è protagonista su laF, insieme a Simone Chiesa, di Voglio vivere in Italia e Torno a vivere in Italia (canali Sky 135 e on demand). Si è innamorata del camper durante un lungo viaggio in Australia.

A cura di Alessia Cogliati e Anna Scarano

Hanno collaborato Isabella Colombo, Marta Ghelma, Valeria Palieri, Anna Pugliese, Laura Sommariva