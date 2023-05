Al Pacino papà a 83 anni: in arrivo il quarto figlio

L a fidanzata 29enne di Al Pacino è incinta di otto mesi. Il collega De Niro, 79 anni, ha appena avuto il settimo figlio

Al Pacino diventerà papà per la quarta volta alla veneranda età di 83 anni. Noor Alfallah, la fidanzata 29enne del divo di "Scarface", aspetta un bebé. Di recente l'annuncio che un altro decano di Hollywood, Robert De Niro, è diventato padre per la settima volta a 79 anni. Secondo quanto ha riportato TMZ, Noor Alfallah - legata a Pacino dall'aprile dello scorso anno - sarebbe incinta di otto mesi.

Ex fiamme e figli di Al Pacino

Al Pacino ha tre figli. Julie Marie, nata nel 1989, avuta con l'insegnante di recitazione Jan Tarrant. E i gemelli Olivia Rose e Anton James, nati nel 2001 dal suo rapporto con l’attrice Beverly D’Angelo: i due sono stati insieme dal 1997 al 2003. Il protagonista di "Scent of a Woman" non è mai stato sposato. La precedente relazione sentimentale del divo è finita nel 2020. Era fidanzato con l'attrice Meital Dohan, che all'epoca aveva lamentato la rottura "perché la differenza d'età è pesante". Nel 2014, parlando al New Yorker della paternità, Al pacino dichiarò: "Sono responsabile nei loro confronti. Faccio parte della loro vita. Quando non lo sono, è sconvolgente per me e per loro… E ne traggo molto. Ti porta fuori di te."

Noor Alfallah, la relazione con Jagger

Noor Alfallah

Nata in Kuwait e cresciuta negli Usa, Noor Alfallah si è laureata alla USC e ha frequentato alla UCLA un master in produzione cinematografica e televisiva. Ha avuto una relazione di oltre un anno, fino al 2018, con il frontman dei Rolling Stones Mick Jagger. In passato sarebbe inoltre stata legata al miliardario Nicolas Berggruen e nel 2019 è stata avvistata con l'attore e regista Clint Eastwood.

De Niro appena diventato papà per la settima volta

De Niro e Pacino

Lo scorso 11 maggio, Robert De Niro ha annunciato di essere diventato padre di una bambina, Gia Virginia, avuta dalla compagna, la campionessa di tai chi Tiffany Chen. L'attore 79enne, che ha incontrato Tiffany Chen nel 2015 sul set del film "The Intern", è diventato genitore per la settima volta.

Il prossimo progetto di Al Pacino

Insieme a Viggo Mortensen e John Travolta, Al Pacino reciterà in "Assassination" di David Mamet, un film sull'assassinio dell'ex presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy. Anche Shia LaBeouf, Rebecca Pidgeon e Courtney Love faranno parte del cast. La produzione della pellicola inizierà in Canada a settembre. Il film racconterà l'omicidio di JFK dal punto di vista della mafia, reinventando la sua morte come un colpo ordinato dal boss della mafia di Chicago Sam Giancana come vendetta per il tentativo di dell'ex presidente Usa di indebolire la mafia dopo averlo aiutato a farlo eleggere.