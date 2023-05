Robert De Niro sette volte papà: mistero sulla compagna

R obert De Niro di nuovo alle prese con i pannolini. L'attore premio Oscar è diventato padre per la settima volta a 79 anni

L'attore premio Oscar, Robert De Niro, è diventato nuovamente papà all'età di 79 anni.

Lo ha rivelato lui stesso durante un'intervista a Et Canada a proposito del suo ultimo film, "About My Father". Si tratta del settimo figlio. "Ho appena avuto un bambino - ha detto quando gli è stato chiesto come fosse essere padre di sei figli -. In realtà ne ho sette di figli…".

Indiscrezioni sulla compagna

Nessuna rivelazione sul nome della madre o qualsiasi dettaglio sul neo arrivato. Secondo indiscrezioni la madre potrebbe essere la campionessa di arti marziali Tiffany Chen, qualche mese fa fotografata con il pancione mentre usciva da un ristorante in compagnia di De Niro.

Gli altri figli di De Niro

Gli altri sei figli del premio Oscar sono Drena (51 anni), Raphael (46), i gemelli 27enni Julian e Aaron, Elliot (25) ed Helen (11). Due con ognuna delle sue ex mogli o compagne, ossia Diahnne Abbott, Toukie Smith e Grace Hightower.

De Niro: "Non sono un padre simpatico"

Continuando a parlare della paternità, De Niro ha confessato di non sentirsi un papà "simpatico", ammettendo di avere spesso frizioni con i figli, specialmente i più giovani: "Helen ha 11 anni, a volte mi fa arrabbiare e litigo con lei".

"Credo di essere affettuoso loro, nonostante a volte debba essere severo su certe cose - continua - . Non c'è modo di evitarlo con i bambini. Non mi piace dover imporre l'autorità e cose del genere. Ma, a volte non hai scelta. E ogni genitore direbbe la stessa cosa. Si vuole sempre fare la cosa giusta per i bambini e dare loro il beneficio del dubbio, ma a volte non si può".