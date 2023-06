Alena Seredova, nozze a Noto con Alessandro Nasi

L a modella ceca ha sposato in Sicilia il manager Alessandro Nasi. I due hanno una figlia, Vivienne Charlotte, di tre anni

Dopo 8 anni di fidanzamento e una figlia, Vivienne Charlotte nata nel 2020, Alena Seredova e Alessandro Nasi si sono detti "sì". La coppia si è sposata nella splendida cornice della città siciliana di Noto.

La sfilata per le vie di Noto

La firma in Municipio, poi il ricevimento in un resort cinque stelle immerso nel verde con vista panoramica sulla Val di Noto. Ma prima la sfilata per le strade della città a bordo di una Cinquecento bianca con tanto di bacio a favore di telecamere e flash.

Tra gli ospiti la famiglia Elkann al completo

Un centinaio circa gli ospiti. Oltre a Lavinia Borromeo, che ha fatto da cupido tra i novelli sposi, la famiglia di John Elkann al completo (Alessandro Nasi è cugino di Elkann) oltre all'ex capitano della Juventus e della nazionale Giorgio Chiellini con la moglie Carolina Bonistalli.

I cambi d'abito della sposa

Quattro i cambi d'abito di Alena Seredova nel giorno del matrimonio. Prima il tradizionale vestito bianco ricamato con scollatura e maniche a sbuffo durante lo scambio delle fedi, poi un abito bohémien color crema con stampe floreali durante il ricevimento. Per la torta vestito lungo in argento mentre per i balli finali un mini dress bianco accollato con piume.

Il secondo matrimonio di Alena Seredova

Per la modella ceca si tratta del secondo matrimonio dopo quello celebrato nel 2011 con Gigi Buffon, dal quale Alena Seredova ha avuto i figli Louis Thomas (15 anni) e David Lee (13). Ed è proprio per consentire ai ragazzi di liberarsi dai rispettivi impegni scolastici che la coppia ha aspettato la metà di giugno per coronare il proprio sogno amore.