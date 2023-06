Annalisa Minetti ha perso la vista: “Ormai è nero totale”

L a cantante ha rivelato il peggioramento della malattia ma non si arrende: "Mio padre mi ha sempre detto: sarai tu la luce"

Annalisa Minetti ha ormai perso quasi completamente la vista. Lo annuncia lei stessa: "Non vedo più, nero totale", ha confessato in un'intervista al quotidiano La Verità.

La malattia di Annalisa Minetti

La cantante ha iniziato a soffrire a 18 anni di retinite pigmentosa, una malattia genetica ereditaria che provoca la perdita progressiva della vista. Negli ultimi anni, la tecnologia aveva migliorato la situazione. Grazie a una mini telecamera posizionata sulla montatura degli occhiali, Annalisa riusciva a riconoscere i volti, identificare gli oggetti, leggere.

Il peggioramento delle condizioni

Ora la notizia dell'avanzamento della malattia: "L'oculista mi ha detto poco tempo fa che anche anatomicamente sto peggiorando, ma neanche me ne accorgo a questo punto", ha raccontato. "Un po’ rosico, che non posso più vedermi. Sono come mi sento: oggi in tuta, e quando vado in tv vestita da gnocca". Ma nonostante la vista sia quasi scomparsa, la cantante non ha perso il piglio combattivo e il coraggio: “Mio padre mi ha sempre detto: sarai tu la luce. Faccio quel che posso”.

La carriera di Annalisa Minetti

Annalisa Minetti oggi ha 46 anni. Il suo debutto risale al 1994 quando prende parte al Karaoke con Fiorello. Nel 1997 partecipa a Miss Italia e vince Sanremo Giovani con "L'eroe che sei tu". L'anno successivo arriva il grande successo. Sul palco dell'Ariston porta "Senza te o con te", che la incorona vincitrice.

Campionessa paralimpica

Accanto alla carriera da cantante, Annalisa ne porta avanti una parallela nello sport altrettanto brillante. Conquista una medaglia di bronzo nei 1500 metri ai Giochi paralimpici di Londra del 2012, un altro bronzo nella stessa categoria ai Campionati europei di atletica leggera paralimpica di Stadskanaal sempre nel 2012 e un oro negli 800 metri ai Mondiali paralimpici di Lione nel 2013. Lo stesso anno viene nominata Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana.