“Bomba” della stampa inglese: “Harry e Meghan divorziano”

S olo una "questione di tempo" secondo i giornali inglesi, l'annuncio ufficiale della separazione potrebbe arrivare già nei prossimi giorni: le prove

Il principe Harry e Meghan Markle sarebbero prossimi al divorzio. È questa la "bomba" che rimbalza nelle ultime ore sui giornali inglesi. Solo una "questione di tempo", viene scritto, e l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

Il possibile ritorno in Inghilterra

In questo caso, Harry avrebbe già pronte le valigie per tornare in Inghilterra. "Se il matrimonio dovesse fallire, lui tornerà", assicura l'ex corrispondente reale della BBC Jennie Bond a Ok Magazine. "Senza Meghan, Harry sarebbe immediatamente perdonato dal re e da tutta la famiglia. C'è ancora buona volontà nei confronti di Harry, o meglio, nei confronti del vecchio principe Harry, quello che tutti ricordano. Potrebbe recuperare il terreno che ha perso nel tempo ed essere accolto di nuovo", ha spiegato.

La nuova casa comprata a Londra

Come prova dell'imminente divorzio tra Harry e Meghan, viene citata la casa che Harry starebbe comprando fuori Londra. E non una casa qualunque. Harry starebbe acquistando la lussuosa villa in cui Taylor Swift ha vissuto con Joe Alwyn. Costruita nel 1876, si trova nel prestigioso quartiere di Belsize Park e a quanto pare costerebbe circa 14 milioni di euro. Vista la bassa frequenza con cui il principe si reca in Inghilterra, non è chiara la motivazione che lo spinga a questa costosa operazione. Tanto più senza consultare la moglie, come raccontano i tabloid: "Che a Meghan piaccia o no, Harry vuole questa casa", ha dichiarato un insider.

Gli indizi della crisi

Altri indizi della crisi dei Sussex? Qualche settimane fa, si era diffusa la notizia delle due camere d'albergo affittate dal principe Harry in altrettanti resort di Los Angeles per "sfuggire a Meghan". Poi la notizia della duchessa di Sussex pronta a "scappare da Montecito, la loro casa, per andare alle feste da sola". E infine il video della coppia alla partita dei Lakers: con la solita kiss cam puntata addosso, Meghan aveva evitato le labbra del marito, negandogli un bacio invocato dal pubblico.

Le possibili cause del divorzio tra Harry e Meghan

Ma quali possono essere le cause del divorzio tra Harry e Meghan? I litigi, secondo molti, sarebbero iniziati a causa del libro, Spare, pubblicato da Harry perché contiene "troppe rivelazioni scomode, che hanno allontanato tutti i loro amici di Hollywood".

Differenza di ambizioni

La divergenza di ambizioni potrebbe essere la vera causa di crisi della coppia. Da una parte Harry che cerca una vita riparata, dall'altra Meghan che sgomita per un ritorno a Hollywood e sogna forse persino la discesa in campo in politica.

Il nodo dei figli di Harry e Meghan

Resta il nodo dei figli. Nei giorni scorsi era stato l'ex maggiordomo della principessa Diana, Paul Burrell, a ipotizzare una separazione tra i due, spiegando che il Duca di Sussex continua a restare sposato solo per poter vedere crescere Archie e Lilibet. In caso di divorzio, sarebbe il Tribunale di Los Angeles a imporre le sue regole alla coppia. Il giudice potrebbe optare per la custodia congiunta dei due bambini. E in questo caso, Harry non potrebbe partire.

Si attendono le prossime puntate della telenovela più seguita d'Inghilterra.