Harry e Meghan divorziano? «Lui ha chiamato gli avvocati»

N on si placano i rumors su una crisi tra il principe Harry e Meghan Markle. Una fonte che li conosce bene riferisce che lui avrebbe già contattato alcuni avvocati divorzisti. E sulla vicenda interviene anche l'ex maggiordomo di Lady Diana

Si fanno sempre più insistenti le voci di crisi tra il principe Harry e sua moglie Meghan Markle. Non solo: secondo fonti bene informate, il duca di Sussex si sarebbe già rivolto agli avvocati divorzisti. Suo fratello William e Kate Middleton non sarebbero, dunque, gli unici con un matrimonio tutt'altro che perfetto. Entrambe le coppie smentiscono i gossip. Ma i tabloid britannici insistono che vi sia all'orizzonte almeno una separazione nella Royal Family.

«Fanno finta di andare d'accordo per interesse»

Secondo le ultime indiscrezioni, il principe Harry avrebbe chiamato gli avvocati divorzisti alcuni mesi fa per cercare di escogitare il piano migliore in vista di una possibile separazione da Meghan Markle. A sostenerlo è la socialite Lady Campbell, più conosciuta come Lady C, che ha riferito a GB News: «Da un po' di tempo ci sono problemi nel loro matrimonio. Ho sentito da cinque fonti totalmente affidabili che Harry ha chiamato gli avvocati alcuni mesi fa. Il problema è che queste informazioni non corrispondono necessariamente a quello che loro fanno vedere in pubblico. Ma, ovviamente, la loro “unione pubblica” è legata a interessi monetari».

«Harry ha chiamato gli avvocati mesi fa»

Il che non stupisce, visto che ultimamente anche Kate Middleton sarebbe costretta a fare buon viso a cattivo gioco di fronte al presunto tradimento di suo marito William. Il principe ereditario avrebbe addirittura avuto una figlia con un'altra donna. Lady C ha continuato: «Anche se il loro matrimonio è pieno di problemi, Harry si divertirà moltissimo a districarsi da questa vicenda, poiché è stato molto esplicito su tutti i suoi fallimenti».

Harry dorme spesso fuori casa?

Potrebbe essere questa la vera ragione per la quale il principe Harry si è recato da solo nel Regno Unito in occasione dell'incoronazione di re Carlo III? Che abbia avuto bisogno di un po' di spazio, di qualche ora lontano da sua moglie? Potrebbe essere plausibile, soprattutto se c'è del vero nelle recenti voci secondo le quali i duchi di Sussex stanno conducendo vite separate. Certo, Harry ha smentito di avere prenotato una stanza in un hotel, dove si rifugia quando vuole rimanere da solo. Ma le voci secondo le quali in realtà dormirebbe spesso fuori casa sono sempre più insistenti.

Il problema della custodia dei figli

Secondo quanto riferito, il principe ha fatto il check-in in un hotel di una catena vicino alla villa che lui, Meghan e i loro due figli, il principino Archie, 4, e la principessa Lilibet, quasi 2, condividono a Montecito. Inoltre, avrebbe una stanza sempre prenotata al San Vicente Bungalows, un club privato a Los Angeles, dove frequenta un corso di ginnastica chiamato Barry's Bootcamp. Tuttavia, non c'è alcuna conferma di queste voci. Lady C ha spiegato: «Harry non è in una posizione ottimale dal punto di vista legale, soprattutto per quanto riguarda la custodia dei bambini. Tuttavia, non so se sia ancora arrivato a quel punto».

Harry e Meghan, parla il maggiordomo di Lady D

Anche l'ex maggiordomo della principessa Diana, Paul Burrell, è intervenuto sulle voci di un possibile divorzio. A GB News ha detto: «Sono l'unica persona nel Regno Unito che sta pensando che Harry si è finalmente svegliato? Ha scoperto la verità su ciò che sua moglie sta facendo, sul fatto che è stato sottoposto al lavaggio del cervello e ipnotizzato dalla sua bellezza o qualcosa del genere. Perché lo sappiamo tutti, ma sembra che lui non lo capisca». Ha aggiunto: «Conosco personalmente Harry e penso che abbia sempre voluto essere un padre, ha sempre voluto dei figli». Ha aggiunto: «Penso che parlare di separazione dalla sua famiglia in questo momento sia un po' prematuro. Che vorrebbe vedere i suoi figli crescere. Se lasciasse questa relazione adesso, perderebbe i suoi figli, perché Meghan li terrebbe in America e non glieli farebbe vedere».

«Il matrimonio è il loro potere»

Secondo la giornalista britannica Petronella Wyatt, i Sussex non divorzieranno mai perché «il loro matrimonio è il loro potere». Wyatt ha scritto sul quotidiano The Telegraph: «L'opportunismo ha tenuto insieme più relazioni di quella cosa folle chiamata amore. Insieme, i Sussex sono un fenomeno. C'è qualcosa di quasi eroico nel modo in cui hanno tenuto il loro terreno pericoloso, disdegnando ogni compromesso, impassibili rispetto ai loro rumorosi critici. Hanno affrontato ogni forma immaginabile di attacco che le persone razionali sono in grado di sopportare, e tuttavia non si sono mossi di un centimetro».