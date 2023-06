Bruce Willis, dediche d’amore per la festa del papà

T utta la famiglia si è stretta intorno all'attore, cui è stata diagnosticata demenza frontotemporale, con dediche e messaggi d'affetto

Bruce Willis è stato letteralmente sommerso di messaggi d'amore da parte della sua famiglia in occasione della festa del papà, che negli Stati Uniti si celera il 18 giugno. Dall'attuale moglie Emma Heming alla ex Demi Moore, alla figlia Rumer diventata madre appena due mesi fa che condivide sui social un tenero scatto di papà Bruce mentre tiene in braccio la nipotina…

Nonno Bruce Willis, il toccante post della figlia Rumer

Rumer Willis ha pubblicato su Instagram alcune fotografie in cui Bruce Willis appare per la prima volta nelle vesti di nonno. L'attrice è diventata mamma di Louetta Isley, nata il 18 aprile: "Vedere mio padre tenere in braccio mia figlia oggi è stato qualcosa di cui farò tesoro per il resto della mia vita - scrive Rumer Willis su Instagram -. La sua dolcezza e il suo amore per lei erano così puri e belli. Papà, sono così fortunata ad averti e anche Lou. Grazie per essere il papà più amorevole e più figo che una ragazza possa desiderare".

Rumer neo mamma: dolci parole anche per il compagno

Tra le immagini postate da Rumer Willis compare anche il fidanzato Derek Richard Thomas, papà della piccola Louetta Isley, immortalato in compagnia della primogenita: "Sei il Miglior papà… - continua Rumer nel suo post -. Grazie per aver costruito un bellissimo giardino in cui Lou può giocare e mangiare. Grazie per aver riempito la casa di musica da farle sentire. Grazie per tutti i cambi di pannolino a tarda notte e le facce stupide. Sono così grata che la nostra bambina abbia un papà che la ama così tanto… Ti vogliamo bene".

Demi Moore: "Per sempre grata"

Anche Demi Moore ha voluto omaggiare l'ex marito, ritiratosi nel 2022 dal mondo del cinema a causa della diagnosi di demenza frontotemporale. L'attrice ha condiviso un'immagine d'archivio con Bruce Willis e le tre figlie (Rumer, Scout e Tallulah) avute insieme a lui: "Per sempre grata a te Bruce Willis per avermi dato queste tre bellissime ragazze. Adoriamo il nostro #girldad. Buona festa del papà!".

La moglie di Bruce Willis: "Un dono nella nostra famiglia"

Infine il messaggio dell'attuale moglie di Bruce Willis, Emma Heming, madre di Mabel, 10 anni e Evelyn, 8: "La festa del papà è un momento in cui riesco a riflettere sul mio profondo apprezzamento e rispetto che ho per Bruce mentre lo guardo fare da padre ai nostri piccoli. Quello che potrebbe non essere 'convenzionale', ciò che sta insegnando loro, si estenderà per generazioni. Amore incondizionato, gentilezza, forza, compassione, pazienza, generosità, resilienza. Buona festa del papà al più grande papà che conosca, che sarà sempre il dono che persiste nella nostra famiglia".