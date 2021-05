U na foto senza filtri, senza trucco, senza ritocchi: Valentina Ferragni sposa la causa della body positivity e incoraggia i/le follower ad amarsi: "Ricordiamoci che siamo forti, potenti, invincibili"

È una carezza a chi non riesce ad accettarsi, l'intervento di Valentina Ferragni su Instagram: l'imprenditrice e influencer ha postato una foto non ritoccata. Una foto priva di quella patina brillante che se da una parte esalta i corpi, dall'altra li rende un metro di paragone irraggiungibile per migliaia di persone.

È un abbraccio a chi si sente troppo lontano dai modelli di perfezione che spopolano sui social, un pensiero rivolto a chi si sente inadeguato. Ed è proprio quello che ci serve, senza se e senza ma.

Valentina Ferragni, è già un esempio contro il body shaming per via delle risposte tanto ironiche quanto potenti a tutti coloro che, in passato, l'hanno ritenuta "fuori forma" per posare in costume da bagno.

Questa volta, però, ci ricorda qualcosa che talvolta sottovalutiamo durante le lunghe sessioni di swipe su Instagram. Ci fa presente che non dovremo dare peso alle foto ritoccate o editate. E che dovremmo ricordare di amarci sempre per ciò che siamo.

«Ricordiamoci sempre che siamo forti, siamo potenti, siamo invincibili. Le persone giudicano i nostri corpi e vedono difetti ovunque. Io guardo il mio corpo e vedo quanto è bello. Nessun filtro, nessun ritocco. Sono solo io. E mi amo».

Parole che dovrebbero diventare un mantra, parole che dovrebbero piantare un seme sul terreno fertile che è la nostra suggestione, facendo crescere una pianta fiorita di autostima e amor proprio.

Le parole di Valentina si aggiungono a quelle di tante persone che stanno normalizzando la body positivity con interventi ben mirati: basta guardare alle parole di Matilda De Angelis sulla sua acne o alle battaglie di Laura Brioschi contro body shaming.

In ogni parte del mondo, le coscienze si stanno svegliando. Sì, anche e soprattutto quelle di chi ha fatto della propria immagine un lavoro (basti pensare a Will Smith). Facciamo, pertanto, la nostra parte.

Impariamo ad amarci. Impariamo ad apprezzare ogni singolo millimetro del nostro corpo, perché è con lui che faremo il viaggio più meraviglioso che si possa fare: quello della vita.