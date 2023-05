Dopo Kardashians, arriva “The Family Stallone”: Sly è beato tra le donne

A rriva in streaming The Family Stallone, una serie tv sulla vita di Sylvester Stallone e della sua famiglia. Ma niente paura: non sarà come quella dei Kardashian. Parola della star di Rocky e Rambo, che qui mostra per la prima volta le sue fragilità

Dimenticate il reality A spasso con i Kardashian: le avventure di Kim Kardashian e delle sue sorelle non sono niente rispetto a quello che ha preparato per noi Sylvester Stallone. La star di Rocky e Rambo ha aperto le telecamere sulla sua vita privata e ha registrato una serie tv dal titolo The Family Stallone, dove appare circondato da tante belle donne.

Sylvester Stallone apre casa alle telecamere

No, non sono le sue fidanzate o amanti, ma la sua famiglia. Nella serie, che è in streaming su Paramount+, il tre volte candidato all'Oscar appare insieme a sua moglie, Jennifer Flavin Stallone, e alle loro figlie: Sophia, Sistine e Scarlet. E non è proprio la classica famiglia del Mulino Bianco. Infatti, in una intervista a Entertainment Tonight, Sylvester Stallone ha spiegato che l'obiettivo è essere «autentici» e non copiare il formato della lunga serie dei Kardashian. Ovviamente, la star è lui. Ma la famiglia di un divo di Hollywood, poteva non essere viziatissima come quella di Kim Kardashian?

Altro che Rambo: Stallone è un grande papà

Il primo episodio di The Family Stallone inizia con Sylvester, chiamato Sly, che arriva sul set del suo spettacolo Tulsa King. Da qui parte il racconto delle vicissitudini della famiglia della star, con tanto di scherzi anche cattivi: a un certo punto una delle figlie dell'attore gli rivela in diretta di essere incinta, facendolo arrabbiare come Rambo. Uno show senza una sceneggiatura prefissata. Sylvester Stallone ha raccontato che tutto quello che si vede nella serie è effettivamente avvenuto, senza artifici narrativi. I suoi fan scopriranno così come Sly aiuta le sue figlie ad affrontare le loro disavventure romantiche.

The Family Stallone, Sly mostra le sue fragilità

Sylvester Stallone è sposato da quasi trent'anni con Jennifer Flavin, un'esperta donna d'affari e comproprietaria del marchio di benessere Serious Skin Care, che ha 54 anni. Le loro figlie, Sophia, Sistine e Scarlet hanno rispettivamente 26 anni, 24 anni e vent'anni. È la prima volta che l'attore fa entrare le telecamere a casa sua per riprendere il ruolo più importante della sua vita: quello di marito e di padre. Lui che in Rocky urlava dal ring «Adriana», per la prima volta mostra le sue fragilità di persona normale. Oltre il mito, oltre la leggenda, a casa Sly è solo un papà che si concentra sulla costruzione del futuro delle sue figlie e sull'aiutarle a diventare tre donne indipendenti e realizzate.

Chi sono le figlie di Stallone

Ma chi sono le figlie di Sylvester Stallone? La maggiore, Sophia, non ha nessuna intenzione di seguire le orme del padre. Attualmente conduce un podcast, Unwaxed, insieme alla sorella Sistine. Ma sta ancora cercando di capire cosa vuole fare da “grande”. Tutto il contrario di Sistine, che invece è modella e attrice, e che sta dirigendo il suo primo film. La più piccole delle tre, Scarlet, frequenta ancora il college. In The Family Stallone la si vede mentre prepara le valigie per trasferirsi nel suo appartamento universitario. Anche lei, però, vuol seguire le orme del padre: ha recitato con lui nella serie Tulsa King, in streaming su Paramount+.

The Family Stallone: quel pranzo con Al Pacino

«Amo le mie figlie. Amo mia moglie e volevo condividerlo», ha spiegato Sylvester Stallone a Entertainment Tonight. Ha continuato. «È qualcosa che penso sia divertente». Tanto più che nella serie appaiono anche altre star hollywoodiane, come Al Pacino, 83 anni, che a pranzo con Sly rivela che, sebbene sappia inviare messaggi, non sa come scattare una foto con il suo cellulare.