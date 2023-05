Drag queen vietate ai bambini: sfogo di Charlize Theron

A cceso intervento di Charlize Theron, Oscar nel 2003 per "Monster", in difesa delle drag queen: "Pronta a menare chiunque cerchi di farvi del male"

Mentre un giudice della Virginia rivendica la legittimità di vendere armi ai 18enni, è il "pericolo" drag queen ad allarmare i governatori di alcuni Stati americani. Dopo Arizona, Oklahoma e Texas, anche il Tennessee minaccia di vietare gli spettacoli delle drag queen davanti ai bambini. Charlize Theron, che ha una figlia transgender, ha stigmatizzato questa contraddizione. Stragi quotidiane insanguinano gli Usa e invece ci si preoccupa del "cattivo esempio" che questi show darebbero ai più piccoli.

L'attrice e modella sudafricana naturalizzata americana ha parlato durante la maratona televisiva "Drag Isn’t Dangerous: A Digital Fundraiser". "Ci sono molte più cose al mondo che feriscono e uccidono i bambini che le drag queen e tutti sappiamo di cosa sto parlando", ha dichiarato.

L'impegno della Theron per i diritti Lgbtq+

Charlize Theron, da sempre paladina della comunità Lgbtq+, è intervenuta durante l'evento di beneficenza organizzato per dire no alle leggi che impediscono ai bambini di assistere a spettacoli delle drag queen.

Nel mirino, in particolare, il disegno di legge firmato dal governatore repubblicano Bill Lee che mette al bando "ogni performance di cabaret adulto" davanti ai più piccoli nello stato del Tennessee. Il telethon "Drag Is not Dangerous" includeva apparizioni dal vivo e preregistrate di star di Hollywood e persone della comunità drag.

Charlize Theron difende le drag queen

In occasione della maratone televisiva che si è tenuta lo scorso 7 maggio sul servizio livestreaming Moment, la star premio Oscar 2003 per "Monster" ha chiamato in causa tutti coloro che odiano le drag queen e non ha usato mezzi termini per rivendicare la propria posizione: "Sto dalla vostra parte, sono con voi e menerò chiunque voglia farvi del male ragazzi".

"Se hai mai visto una drag queen cantare in playback per la sua vita, ti rende solo più felice, - ha detto l'attrice - ti fa solo amare di più. Ti rende una persona migliore". La Theron ha poi concluso il suo discorso con un invito: "Sostieni tutte le grandi organizzazioni che combattono tutte queste politiche incredibilmente stupide".

"Altre cose uccidono i nostri figli"

Charlize Theron ha sottolineato che negli Stati Uniti ci sono molte cose che stanno causando danni reali ai bambini, riferendosi alla violenza fuori controllo nel Paese, alle sparatorie nelle scuole, alle decine di vittime delle armi fra i giovanissimi. "In tutta serietà - ha aggiunto l'attrice - ci sono così tante cose che fanno male e, davvero, uccidono i nostri figli, e sappiamo tutti di cosa sto parlando".

La figlia transgender di Charlize Theron

Uno dei due figli adottivi di Charlize, Jackson, si identifica come una ragazza e l'attrice l'ha sempre sostenuta pienamente nelle sue scelte. Il suo intervento a favore delle drag queen si inserisce nell'impegno della star per i diritti delle persone Lgbtq+ e la rivendicazione della libertà nelle scelte sessuali di ogni persona.