Giorgia Soleri replica a Damiano e lascia l’appartamento condiviso

F resca di rottura, dopo il video in cui l'ex fidanzato bacia un'altra ragazza, l'influencer milanese si prepara al trasloco

Damiano David, frontman dei Maneskin, è stato paparazzato mentre in discoteca bacia un'altra ragazza. Il video, c'era da aspettarselo, è diventato virale in men che non si dica e il celebre cantante ha prontamente commentato quelle immagini, ufficializzando la rottura con Giorgia Soleri. All'indomani della notizia, l'influencer milanese si prepara a lasciare l'appartamento di Roma che condivideva proprio con Damiano.

Giorgia Soleri risponde a Damiano

Che le guerre si combattano anche sui social a suon di post e story è ormai assodato. E così dopo che il video del bacio di Damiano è diventato virale in rete, Giorgia Soleri ha tolto il follow all'ex fidanzato e al resto dei Maneskin. Poi il commento: «La nostra relazione era non monogama, ma avevo esplicitamente chiesto discrezione nelle nostre vite pubbliche almeno fino al giorno in cui (per evitare articoli su articoli di supposizioni e insinuazioni) avremmo comunicato che non siamo più una coppia».

Insomma, la rottura pare sia avvenuta di comune accordo già prima che il video facesse il giro del web. Ma il gesto di Damiano non è piaciuto affatto all'ex fidanzata, che si è detta «arrabbiata, ferita e delusa», sebbene sia consapevole che gli errori facciano parte della natura umana.

Trasloco in corso

Dopo sei anni di relazione in cui ha fatto la spola tra Milano e Roma, l'attivista e influencer dice addio alla Capitale.

Damiano è ora in tour con la band e così la Soleri ha potuto agire indisturbata, evitando di incontrarlo. L'attivista ha colto l'occasione per portare via le sue cose dall'appartamento romano condiviso con l'ormai ex fidanzato.

Il cantante è stato immortalato mentre baciava la modella Martina Taglienti, amica della bassista Victoria De Angelis e del chitarrista Thomas Raggi. E così è arrivata la notizia della fine dell'amore con Giorgia.

I fan però hanno ancora qualche dubbio... Giorgia Soleri e Damiano David hanno due gatti, famosi anche su Instagram: che ne sarà di loro?