“Riposo è atto politico”: polemica sul post di Giorgia Soleri

G iorgia Soleri, la fidanzata del frontman dei Maneskin, lancia un messaggio dal buen retiro di Ibiza: "Il riposo è un atto politico". Il web insorge: "Sei una privilegiata"

Pioggia di critiche su Giorgia Soleri dopo la pubblicazione di un post da Ibiza nel quale l'influencer sostiene che "il riposo è un atto politico". Il popolo del web non ci sta, in molti accusano la fidanzata di Damiano dei Maneskin di essere una privilegiata e di non mettersi nei panni di chi non soltanto non può andare in vacanza, ma non riesce nemmeno ad arrivare alla fine del mese. "Il riposo più che un atto politico, è un privilegio esclusivo che non tutti possono permettersi", scrive un'utente. "Quando il riposo è atto politico si chiama Sciopero e di solito non te lo pagano", sottolinea un'altra.

Il post di Giorgia Soleri

La polemica divampa per una frase che, evidentemente, l'attivista aveva scritto con le migliori intenzioni. "In una società - si legge nel post - che ritiene la performance, l’iperproduttività e il sacrificio dei propri desideri per aderire a standard inumani dei valori da sfoggiare, il riposo è un atto politico. Ancor di più quando a praticarlo sono corpi non conformi, disabili, queer. Il privilegio necessario a potersi permettere di provare a vivere, anche solo ogni tanto, seguendo i ritmi di cui il proprio sé ha bisogno, continua ad essere un’ingiustizia che dovremmo combattere. Per un mondo più a misura di essere umano".

Soleri: "Abbiamo bisogno di bellezza"

"Mi porto a casa questo, - continua Giorgia Soleri - dai giorni passati a Ibiza, grazie a @cibosupersonico, @lapennadelwebelvica e tutte le incredibili donne che mi hanno accompagnata. Ma anche molto altro: comunitá, amore, condivisione, rispetto, cura, compassione. Spero di saper far tesoro di questa esperienza così potente e intensa e di poterla metabolizzare, elaborare, interiorizzare e riversare nel mondo a mia volta. Abbiamo un disperato bisogno di bellezza (nella sua accezione più ampia) e del tempo per imparare nuovamente a coglierla e coltivarla".

L'ironia su Giorgia Soleri

La maggioranza dei follower della Soleri ha percepito il messaggio stonato. I più hanno trovato fuori luogo accostare le fotografie di una vacanza esclusiva all'utilizzo dell'espressione "atto politico", che rimanda a un certo impegno e sacrificio. "Vieni a fare gli atti politici a Rosignano Solvay", ha ironizzato qualcuno, un altro utente ha gli fatto eco: "Cosa fai questa estate? Mah, ti dirò, credo proprio che mi farò 15 giorni di atto politico in Sardegna, e poi magari altri 15 in montagna!". "Sono d’accordo con Giorgia Soleri, - si legge in un altro commento - anch’io voglio andare a Ibiza a lottare contro il capitale! o a Bali, sì preferirei". Insomma il weekend di Giorgia nella perla delle Baleari sembra essersi chiuso con un buco nell'acqua, anche se qualcuno (pochi per la verità) tenta di difendere l'influencer facendo notare che l'intento della Soleri era semplicemente riflettere sulla necessità di prendersi i propri tempi di vita e di riposo.

L'esperienza a Pechino Express

Giorgia Soleri e Federica Fabrizio

Di recente Giorgia Soleri ha partecipato a Pechino Express insieme all'amica Federica Fabrizio. Le #attiviste sono state eliminate durante l'ottava puntata dalla coppia formata da Federica Pellegrini e Matteo Giunta.