Damiano David e Giorgia Soleri, fine della storia

F inisce in rete un video in cui Damiano bacia un'altra ragazza. Si tratta della modella Martina Taglienti, amica della bassista dei Maneskin Victoria

È finita la storia tra e Giorgia Soleri e Damiano David. E' stato quest'ultimo a darne conferma attraverso i suoi profili social dopo che nelle ultime ore è circolato in rete un video in cui il frontman dei Maneskin bacia un'altra ragazza in discoteca. Un'ammissione praticamente "obbligata" nella quale Damiano ha specificato che non ci sia alcun tradimento dietro quel bacio.

Il messaggio di Damiano David

"Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video. Non era così che volevamo gestire questa situazione - scrive Damiano nelle stories su Instagram -. Io e Giorgia ci siamo lasciati da qualche giorno, quindi non ci sono tradimenti di nessun tipo. Spero che questa cosa non infici l'immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento".

Damiano-Giorgia, rottura recente

Che la rottura sia degli ultimissimi giorni è suffragato dalle foto che ritraggono Damiano David e Giorgia Soleri insieme sui rispettivi social. Le ultime immagini postate insieme dalla coppia risalgono a metà maggio, corredate da commenti a sottolineare quanto nulla fosse cambiato nel loro rapporto dopo tanti anni (facevano coppia da sei anni). Evidentemente, invece, qualcosa è successo.

Giorgia Soleri: la reazione all'addio di Damiano

A giudicare dagli indizi via social pare che la rottura non si sia consumata in modo amichevole. Non solo Giorgia Soleri ha immediatamente smesso di seguire il profilo di Damiano David, ma anche quelli di Thomas, Ethan e Victoria, gli altri componenti dei Maneskin.

Il perché sarebbe presto spiegato. La nuova fiamma di Damiano (la ragazza del bacio in discoteca) è la modella 22enne Martina Taglienti, grande amica di Victoria e presente in tante foto social insieme al gruppo musicale. Di qualche giorno fa l'istantanea pubblicata da Victoria dove compaiono Martina Taglienti e un'altra modella, Luna Passos, con la quale la bassista dei Maneskin è stata paparazzata in un appassionato bacio in barca.

Pare inoltre che Martina Taglienti conoscesse Giorgia Soleri. Le due si seguivano su Instagram. Almeno fino a poco fa, perché dopo il video circolato in rete l'attivista ha deciso di "unfolloware" anche la modella, manifestando così tutto il suo disappunto.

Chi è Martina Taglienti?

Classe 2001, Martina Taglienti è una modella emergente, rappresentata dall'Elite Model Management. Vogue italia l'ha inserita tra le modelle da tenere d'occhio e molti brand l'hanno già scelta per le loro campagne. Parte integrante della crew dei Maneskin, è amica della bassista Victoria De Angelis e del chitarrista Thomas Raggi. Come tutti i membri dei Maneskin ha frequentato il Liceo Virgilio, a Roma.

Nel 2017 è comparsa nel video di "Recovery", canzone estratta dal primo album pubblicato dai Maneskin dopo X Factor. Nei post di accompagnamento al video lo scambio di battute tra Damiano e Martina, che allora aveva 16 anni: "Posso dire che sei la mia fidanzata?", commentava il frontman. In un altro Damiano "grida" a Martina: "Ti amo".