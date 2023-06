Il principe George lavora nelle stalle anche in vacanza

M amma Kate ha rivelato come passano il tempo libero dalla scuola i tre principini, tra vita bucolica e piccoli lavoretti

Meritate vacanze per il principe George del Galles e i suoi fratelli Charlotte e Louis. I tre figli di William e Kate Middleton sono ad Anmer Hall, la tenuta di campagna nel Norfolk della famiglia. Trascorreranno qui la pausa di metà semestre che caratterizza la scuola britannica. Ma la parola d'ordine per i principini non sarà certo "oziare". George in particolare sarà impegnato a lavorare nelle stalle. Lo ha rivelato mamma Kate.

L'aneddoto di Kate

Durante una visita in Galles, la futura regina ha raccontato un aneddoto curioso proprio sul primogenito. Mentre lei e il marito William guardavano un robot in grado di spostare il mangime, ha commentato: "Era quello il lavoro di George a metà semestre, spostare il mangime".

La vita in campagna del principe George

La formazione reale a cui tengono William e Kate per i loro figli prevede infatti l'impegno in piccole mansioni che li tengano impegnati, che li facciano "sporcare le mani" e non sentire dei privilegiati. E i principini sembrano apprezzare. Amano la natura e la vita bucolica che possono godere nel Norfolk. Anche per questo, alla fine della scorsa estate, tutta la famiglia ha lasciato la residenza di Kensington Palace e si è trasferita nella campagna del Berkshire, nell'Adelaide Cottage.

Principini tuttofare al "Big Help Out"

Che i principini siano abituati ai piccoli lavoretti lo si è visto anche in occasione del "Big Help Out", la giornata per celebrare il volontariato. Lunedì 8 maggio, William e Kate hanno portato i loro figli a trascorrere una giornata con gli scout del 3° Upton Scout Group a Slough. Qui le immagini di George, Charlotte e Louis entusiasti "tuttofare" hanno fatto il giro del mondo. Guidare un escavatore con papà, spingere una carriola, levigare e verniciare delle tavole di legno: niente ha spaventato i 3 fratelli.

Gli ultimi impegni del principe George all'incoronazione di "nonno" Carlo III

La loro vita si alterna tra natura e gli impegni ufficiali che da membri della Royal Family devono rispettare. Così George, Charlotte e Louis sono stati indiscussi protagonisti della cerimonia d'incoronazione di nonno Carlo III. Ma lasciate carrozze e abiti regali, sono tornati felici in campagna a giocare e lavorare.