Meghan, l’ultima provocazione: trekking durante l’incoronazione di Carlo III

M entre a Londra re Carlo III veniva incoronato, a Los Angeles Meghan Markle si divertiva con gli amici in montagna. E adesso tutti discutono del suo ultimo sgarbo alla Corona

Altro che a casa con i figli. Mentre re Carlo III veniva incoronato, Meghan Markle si è goduta una giornata di trekking sulle montagne di Los Angeles con i suoi amici più cari. L'ultima provocazione della duchessa di Sussex non è certo passata inosservata: le immagini stanno facendo il giro del mondo. E nel Regno Unito c'è anche chi polemizza con il comportamento della moglie del principe Harry. Motivo: la sua assenza all'evento più importante della vita di suo suocero era stata giustificata con la necessità di prendersi cura dei piccoli Archie e Lilibet.

Meghan con gli amici mentre Carlo veniva incoronato

Meghan Markle è stata una delle grandi assenti all'incoronazione di Re Carlo III. Il 6 maggio scorso, mentre il sovrano e sua moglie Camilla venivano incoronati nell'Abbazia di Westminster, in tanti hanno immaginato che la moglie del principe Harry fosse davanti alla tv a seguire la cerimonia in mondovisione. Nulla di tutto questo: Meghan se n'è andata a fare una escursione con gli amici. Il tutto mentre suo marito faceva una toccata e fuga a Londra per non perdersi l'evento. Il duca di Sussex è arrivato poche ore prima dell'inizio della cerimonia ed è scappato all'aeroporto di Heathrow appena è finita. È arrivato a casa a Montecito, in California, per l'ora di cena. Giusto in tempo per festeggiare il quarto compleanno di suo figlio Archie.

Uno sgarbo alla Royal Family

A “pizzicare” Meghan Markle sulle colline di Los Angeles è stato il sito Tmz. Le immagini della gita sulle colline di Santa Barbara, insieme agli amici Markus Anderson e Heather Dorak, sono diventate virali sui social network. Nelle foto, la duchessa di Sussex indossa un completo sportivo: leggins neri, una canotta scollata dello stesso colore, calzettoni a righe azzurre e blu e scarpe da trekking. A completare il look: un cappello chiaro e occhiali da sole scuri. Le foto sono così limpide e scattate da vicino che in tanti hanno pensato che la duchessa si sia messa d'accordo con i fotografi. Meghan voleva farsi vedere felice dopo avere snobbato l'incoronazione di re Carlo? Probabile. Da parte sua, sarebbe l'ennesima “vendetta”, e l'ennesimo sgarbo, nei confronti della Royal Family.

Meghan ha organizzato la "paparazzata"?

Chissà suo marito Harry come l'ha presa. A confermare l'ipotesi che la paparazzata sia stata organizzata ad hoc, c'è il look della duchessa. Sì, è vero: Meghan Markle era vestita in maniera sportiva, come farebbe ciascuna di noi durante una escursione in montagna. Ma lei non ha lasciato nulla al caso. Tanto per cominciare, la duchessa ha voluto dare un'idea della sua libertà da protocolli ed etichette reali proprio nelle ore in cui a Londra andava in scena il rigido cerimoniale dell'incoronazione. In secondo luogo, gli abiti scelti erano tutti firmatissimi: il top, i leggings scuri e la giacca verde militare annodata in vita firmati Jcrew e gli occhiali da sole sono griffati Victoria Beckham.

Il ciondolo di quarzo e l'orologio di Lady Diana

Ma non basta: la duchessa è andata a divertirsi in montagna con addosso gioielli preziosissimi. Al polso, un bracciale Love di Cartier e al collo una collana di Maya Brenner x Abigail Spencer con un curioso ciondolo a forma di cristallo. Si tratta della collana "Clarity Retreat". Il ciondolo è in quarzo, una pietra che promette di «aiutare ad avere chiaro ciò che si vuole nella vita e a lasciare andare tutto ciò che non funziona». Un messaggio subliminale per la Corona? Forse. Tanto più che Meghan aveva al polso anche l'orologio di Lady Diana che le ha regalato il principe Harry, Si tratta di un gioiello forse un po' troppo prezioso per andare a fare trekking. Ma è perfetto per ricordare a tutti che, pur avendo snobbato re Carlo, lei è sempre un membro della Royal Family.