Meghan assente all’incoronazione di re Carlo: «Non si sentiva benvenuta»

O rmai è risaputo: mentre re Carlo III veniva incoronato, Meghan Markle faceva trekking con gli amici. Perché ha snobbato la cerimonia? Secondo un amico dei Sussex aveva i suoi buoni motivi

Meghan Markle non ha partecipato all'incoronazione di re Carlo III perché «non si sentiva abbastanza a suo agio o benvenuta». Lo ha rivelato alla rivista Bazar Omid Scobie, un giornalista amico dei Sussex. La duchessa è stata l'unico membro stretto della famiglia del monarca assente alla tradizionale cerimonia nell'Abbazia di Westminster. Secondo Scobie la famiglia reale ha accolto con sollievo la notizia dell'assenza di Meghan.

«L'assenza di Meghan non può essere ignorata»

Omid Scobie ha anche aggiunto che «sebbene re Carlo III abbia chiaramente interesse a valorizzare la diversità, è impossibile ignorare il fatto che l'unico membro di colore della famiglia reale, nonché madre degli unici figli di razza mista della casata di Windsor, non si sia sentita abbastanza a suo agio o benvenuta per partecipare» alla cerimonia più importante nella vita di suo suocero.

Re Carlo elogiato per avere abbracciato la diversità

In un articolo scritto per la rivista Bazar, Omid Scobie osserva che Carlo III è stato elogiato per «avere abbracciato la diversità». Tuttavia, i sondaggi mostrano una apatia crescente nei confronti della famiglia reale da parte dei sudditi. «Molta enfasi è stata posta sulla diversità e l'inclusività che sarebbero state mostrate durante questa "moderna" incoronazione», ha scritto Scobie. Ha aggiunto: «Con ospiti di ogni estrazione, rappresentanti di tutte le fedi e persino un coro gospel durante la cerimonia - anche se curiosamente non eseguiva musica gospel -, molti hanno strombazzato questa incoronazione come prova che il re abbraccia la diversità».

Cresce l'apatia verso la Royal Family

Scobie ha continuato: «La strada da percorrere per la monarchia britannica può essere difficile. Innumerevoli sondaggi continuano a rivelare un'apatia in rapida crescita nei confronti della famiglia reale nel Regno Unito e in tutto il Commonwealth. Ma, mentre il re Carlo e la regina Camilla salutavano dal balcone di Buckingham Palace il pubblico, il fragoroso ruggito della pattuglia acrobatica Red Arrows della Royal Air Force, che correva sopra di loro, e gli applausi della piazza sono stati sufficienti a soffocare temporaneamente ogni preoccupazione per il futuro».

La scampagnata di Meghan con gli amici

Meghan Markle ha snobbato l'incoronazione di re Carlo per festeggiare il quarto compleanno di suo figlio. Poi, però, ha approfittato dell'assenza di suo marito per concedersi una giornata insieme ai suoi amici più cari. Hanno fatto una escursione sulle montagne di Santa Barbara. Meghan, comunque, è tornata a casa in tempo per la festicciola organizzata per suo figlio. Il tutto mentre Harry, dopo avere presenziato all'incoronazione di suo padre, scappava all'aeroporto di Londra Heathrow per prendere il primo volo per la California ed essere a casa in tempo per vedere suo figlio spegnere quattro candeline.