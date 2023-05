R egisti cult e divi di Hollywood. Tante sorprese e qualche scandalo. È attesissima l’edizione numero 76 del Festival di Cannes, dal 16 al 27 maggio. Ecco 12 buone ragioni



Al Festival di Cannes, Leo DiCaprio batte (forse) Bob De Niro

Al Festival di Cannes Leo il titanico torna agli anni ’20. Lo fa con il regista Martin Scorsese e il suo attesissimo, nuovo poliziesco, Killers of the Flower Moon, che racconta una serie di misteriosi delitti nelle tribù indiane degli Osage. Insieme a Robert De Niro, qui coprotagonista, è l’attore preferito di Scorsese, che lo ha voluto in altri 6 titoli, tra cui The Departed e The Wolf of Wall Street, e lo dirigerà anche nel biopic Roosevelt. Morale: Leo è pronto al sorpasso di Bob-Taxi Driver.

Leonardo DiCaprio - Foto Ipa

Festival di Cannes: Johnny Depp torna dopo il divorzio

Da Pirata dei Caraibi a Luigi XV di Francia. Johnny Depp torna in scena a un anno dal processo, vinto, contro la ex moglie Amber Heard. Era così provato da volare via dall’America e, sembrava, dal cinema. Invece eccolo ad aprire il Festival di Cannes nel film Jeanne du Barry, diretto - e interpretato con lui - da Maïwenn. È la storia dell’ultima favorita del re francese. Ruolo adatto al suo 60esimo compleanno, il 9 giugno. Segnerà anche la sua rinascita?

Johnny Depp - Foto Ipa

Julianne Moore dà scandalo

Dove c’è lei ci sono storie forti, scomode, a volte politicamente scorrette. Fa parte della bellezza della 62enne diva americana, che interpreta una donna nota alle cronache per aver fatto coppia con un uomo di 20 anni più giovane nella pellicola in concorso di Todd Haynes May December. C’è un film nel film: la protagonista viene contattata da un’attrice che interpreterà la vicenda sullo schermo, Natalie Portman.

Julianne Moore - Foto Ipa

Scarlett Johansson e Margot Robbie dive a confronto

Scarlett Johansson - Foto Ipa

Chi sarà la più bionda del reame? È il grande ritorno di Scarlett (39 anni). Sarà per stare coi figli Rose e Cosmo, ma ultimamente si è defilata mentre un'altra lanciatissima bionda, l'australiana Margot Robbie, 32, ne ha sfidato la popolarità. Ora la Black Widow degli Avengers e la nuova Barbie recitano insieme in Asteroid City, storia di un convegno di astronomia nel mezzo del deserto diretta da Wes Anderson, regista celebre per gli incontri surreali. Come il loro.

Margot Robbie - Foto Ipa

Margherita Buy festeggia il tris

Terzo anno consecutivo per lei sulla Croisette: nel 2021 con Tre piani di Nanni Moretti, l’anno scorso con Esterno Notte di Marco Bellocchio, ora con Il sol dell’avvenire, diretta per la quinta volta in carriera da Moretti, di cui è considerata quasi un alter ego femminile. A forza di sfilare sulla Croisette avrà superato la sua proverbiale timidezza? Una cosa è certa: a 61 anni, una delle nostre più grandi attrici, meriterebbe una Palma d’oro.

Margherita Buy - Foto Ipa

Sul red carpet del Festival di Cannes, Jude Law diventa re

Ha compiuto 50 anni ma non smette di essere un sex symbol. Nei panni di Enrico VIII sarà fascinoso come in quelli del New Pope di Paolo Sorrentino? Al Festival lo vedremo nel ruolo del re inglese, leggendario per la bellezza e il caratteraccio: il film Firebrand del regista brasiliano Karim Aïnouz, con Alicia Vikander nel ruolo della sesta moglie del sovrano inglese, potrebbe avere anche qualche sfumatura horror.

Juse Law - Foto Ipa

Lily Rose Depp e Maya Hawke ruberanno la scena ai papà?

Lily-Rose Depp - Foto Ipa

Figlie d’arte. Lily Rose (23 anni), presenta la serie tv The Idol, di cui è protagonista, mentre Johnny apre il Festival con Jeanne du Barry. Maya Thurman-Hawke, 24, è nel cast corale di Asteroid City, mentre Ethan è nel corto di Almodóvar Strange Way of Life. Aperte le scommesse: saranno sul red carpet sole? Accompagnate dai padri? O addirittura in reunion familiare, con le mamme, ed ex mogli, Vanessa Paradis e Uma Thurman?

Maya Hawke - Foto Ipa

Ethan Hawke fa lo sceriffo

È uno dei due protagonisti di Strange Way of Life, corto western di Pedro Almodóvar che vede un uomo, Pedro Pascal, attraversare il deserto a cavallo per incontrare dopo anni il vecchio amico Jake, Hawke, in passato un sicario come lui. Ma sul red carpet il 52enne attore americano è atteso al varco anche per un altro motivo: la figlia Maya.

Ethan Hawke - Foto Ipa

Juliette Binoche cucina con l’ex

La 59enne icona francese e il collega 48enne Benoît Magimel hanno avuto una storia e una figlia, Hannah, che ora ha 23 anni. Si sono lasciati 20 anni fa, ma smontano il cliché degli ex e tornano insieme al Festival di Cannes in La passion de Dodin Bouffant di Tran Hung Anh, dove formano una coppia di formidabili cuochi. Chapeau!

Juliette Binoche - Foto Ipa

Al Festival di Cannes, Alice Rohrwacher si sente a casa

Dice di essere cresciuta anche grazie a Cannes, che l’ha premiata per Le meraviglie (2014) e Lazzaro felice (2018). A 41 anni torna in concorso con La Chimera raccontando di un archeologo inglese - Josh O’Connor, il principe Carlo di The Crown - coinvolto in un traffico clandestino di reperti. Nel cast anche Isabella Rossellini e, ça va sans dire, la sorella Alba.

Alba Rohrwacher - Foto Ipa

Filippo Timi è al centro di un caso scottante

Sta diventando anche lui un habitué d’Oltralpe: da Vincere, dove era Mussolini (2009) a Le otto montagne (2022). Al 76esimo Festival - e nei cinema dal 25 maggio - lo vedremo in Rapito di Marco Bellocchio, che racconta il caso Mortara: la vera storia del bambino ebreo rapito da papa Pio IX, a metà 1800, per essere cresciuto cattolico.

Filippo Timi - Foto Shutterstock

Harrison Ford e Phoebe Waller - Bridge fanno coppia

Phoebe Waller-Bridge - Foto Ipa

E che, strana, coppia! L’80enne Harrison - celebrato a Cannes per la carriera - torna archeologo per la quinta volta in Indiana Jones e il quadrante del destino. Stavolta insieme alla 37enne Phoebe, attrice-autrice di Fleabag, serie cult sulla vita sentimentale-sessuale di una 30enne. Che adesso porta il suo inconfondibile humour anche nell’avventura.