Talento, successo e bellezza spesso nascondono un grande cuore. Quello di donne - attrici e cantanti attiviste - che si spendono per ispirare gli altri e sensibilizzare le vecchie e nuove generazioni su temi importanti.

Dalla salvaguardia del Pianeta al cambiamento climatico, dalla violenza di genere fino alla parità tra i sessi. Puntare i riflettori su tali argomenti è necessario, più di quanto crediamo.

Ed è grazie ad attrici, cantanti e artiste di talento che si impegnano come attiviste e che mettono la propria faccia, voce e sì, anche il proprio denaro, che se ne parla. Eccone dieci famosissime e davvero speciali.

Jane Fonda

"Voglio essere in grado di arrivare alla fine della mia vita e sentire di aver fatto del mio meglio". Se c'è una frase che racchiude l'anima attivista di Jane Fonda è proprio questa, un'attrice che è stata pioniera e fonte d'ispirazione per intere generazioni.

Regina indiscussa di Hollywood, la splendida Jane Fonda non ha mai smesso neanche per un momento di mettere il suo nome e il suo volto al servizio del bene, sotto tanti punti di vista. Di recente l'abbiamo vista protestare a Capitol Hill e le foto del suo arresto (il quinto, per l'esattezza) hanno fatto il giro del mondo.

Da sempre si è impegnata nel sociale. Quando era giovane per la fine della guerra in Vietnam, poi per i diritti delle donne. Lei che in prima persona, come ha raccontato in un'intervista per The Edit, ha subito violenza ed è stata sottoposta al ricatto di un capo che voleva abusare di lei. Fiera sostenitrice della democrazia, adesso tra i capisaldi del suo attivismo c'è anche la causa ambientale, per la quale si spende all'età di 83 anni con un'energia invidiabile.

Emma Watson

La piccola Hermione Granger che abbiamo amato nella saga di Harry Potter è sbocciata come uno splendido fiore. Tra le attrici e cantanti attiviste sicuramente Emma Watson ricopre un ruolo importante, una giovanissima donna che ha sin da subito messo la sua celebrità al servizio di cause encomiabili.

La splendida Emma riesce ad arrivare al cuore della gente con una semplicità disarmante. Da sempre femminista e attiva nel progetto HeForShe, promosso dalle Nazioni Unite, dedicato alla sensibilizzazione degli uomini nei confronti della parità di genere. Proprio per le donne si spende con un'energia inesauribile, tanto da aver persino creato il book club Our Shared Selves in cui si discutono temi legati alla condizione femminile nel mondo.

Indimenticabile il discorso che l'attrice ha tenuto nel 2014 all'ONU in qualità di Ambasciatrice di Buona Volontà (Goodwill Ambassador). In quell'occasione l'attrice ha parlato a cuore aperto, diventando a tutti gli effetti un'icona e un punto di riferimento per le donne di tutto il mondo.

Lena Dunham

Se di attrici e cantanti attiviste si parla, non possiamo che citare Lena Dunham. Una vera forza della natura, una donna giovane e di talento che da sempre perora le cause che le stanno più a cuore. E l'elenco in effetti è lunghissimo.

Basti pensare alla serie tv Girls, sua creazione e nella quale recita come protagonista. Con Girls ha vinto due Golden Globes, più che meritati, imponendosi all'attenzione del pubblico ma anche dell'industria cinematografica, prettamente maschile. La serie mostra donne distanti anni luce dagli stereotipi hollywoodiani, piene di complessi e difetti. Ma rigorosamente al naturale.

Girls rappresenta tutto ciò in cui Lena Dunham crede. Paladina del body positive, i suoi profili social sono un pullulare di immagini volutamente provocatorie in cui si mette a nudo (letteralmente). Lena è la quintessenza del femminismo, un'artista che urla al mondo e alle tante donne che la seguono che sì, anche noi abbiamo il nostro spazio e nessuno può privarcene.

Alicia Keys

Bellissima e con una voce d'angelo, Alicia Keys non è soltanto una delle star indiscusse della musica mondiale. Con 15 Grammy all'attivo, la cantante newyorkese si spende da sempre in favore delle donne e della parità di genere. Ma soprattutto della libertà di essere se stesse.

Proprio attraverso la sua musica e i suoi successi ha cercato di sostenere materialmente donne e ragazze in difficoltà. Pensiamo a brani come Superwoman o Girl on Fire, dei veri e propri inni alla femminilità, all'accettazione di sé e al body positive.

"Essere una ragazza è la cosa più fantastica che ci sia", ha detto in una recente intervista a Variety. Ed è per questo che si batte per il diritto di essere donne al cento per cento, abbattendo le disuguaglianze con gli uomini (anche sul posto di lavoro). Ma anche scegliendo di mostrarsi completamente al naturale, senza trucco: "Non voglio più nascondermi".

Elliot Page

Il mondo ha conosciuto Elliot Page nel ruolo di Juno e da quel momento ha capito di non poterne fare a meno. Allora utilizzava ancora il suo nome di battesimo (Ellen), poi nel dicembre 2020 ha dichiarato a suon di social di essere trans. Appropriandosi finalmente della sua identità.

Elliot o Ellen, poco importa. In ogni caso parliamo di una delle personalità più discusse e influenti su temi importanti come la causa femminista, l'uguaglianza di genere e la difesa dei diritti degli omosessuali e dell'intera comunità LGBTQi.

Patricia Arquette

L'attrice Patricia Arquette è una delle attiviste di Hollywood che maggiormente si è esposta sul tema della parità di genere sul lavoro. Lo ha fatto in modo eclatante nel suo discorso di ringraziamento agli Academy Awards, nel 2015.

Vincitrice dell'Oscar come Miglior attrice non protagonista per il suo ruolo nel film Boyhood, la splendida Patricia ha colto l'occasione per lanciare un appello importante: "In America nel 98 per cento dei casi le professioniste donne non vengono pagate quanto gli uomini.(...) Negli States ci sono migliaia di mamme single con figli che vivono in povertà: se venissero pagate equamente la metà della fame infantile sparirebbe".

Un discorso che ha colpito nel segno, chiedendo a gran voce e dinanzi a tutto il mondo l'uguaglianza di stipendi tra uomini e donne, anche in quella patinata Hollywood in cui ancora vigono differenze abissali tra i due sessi. Patricia Arquette è stata una delle prime attrici a esporsi pubblicamente in tal senso, seguita poi a ruota da altre colleghe come Meryl Streep e Jennifer Lawrence.

Non solo la recitazione, ma anche l'attivismo è di casa nella famiglia dell'attrice. Nel 2016 la scomparsa della sorella di Patricia, Alexis Arquette, ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità LBBTQi. Lei che è stata una grande attivista transgender e che con coraggio ha perorato la causa più importante: l'amore è tutto e non esistono differenze.

Cate Blanchett

Tra le attrici e cantanti attiviste più note al grande pubblico c'è anche Cate Blanchett. La conosciamo per la sua bellezza eterea ed elegante, ma in realtà c'è molto di più oltre al talento di una delle star di Hollywood più amate di sempre.

La Blanchett è una instancabile attivista ambientale e le sue lotte hanno raggiunto traguardi ragguardevoli. Basti pensare all'installazione dei pannelli solari sul The Wharf Theatre di Sydney, fonte di energia rinnovabile e pulita che oggi alimenta il teatro cittadino al 70 per cento.

Inoltre l'attrice è ambasciatrice dell'Australian Conservation Foundation, che si occupa di salvaguardare foreste, fiumi, persone e fauna selvatica in Australia, e collabora con la SolarAid, ente di beneficenza internazionale per lo sviluppo che opera per creare un mercato sostenibile in Africa, attraverso l'installazione di pannelli solari nelle zone rurali del continente.

Lady Gaga

"Non siamo solo oggetti per intrattenere il mondo...siamo voci. Abbiamo pensieri, idee, convinzioni e valori profondi sul mondo e abbiamo il potere di parlare, di essere ascoltate e di reagire quando siamo messi a tacere". Ecco le donne di Hollywood secondo Lady Gaga.

La star di fama internazionale e vincitrice di sei Grammy, lavora a sostegno di moltissime cause, prima di tutto per la parità di genere e per colmare il divario tra uomini e donne nell'industria cinematografica e musicale. Lady Gaga è un'artista a tutto tondo che ha sempre messo la sua fama a servizio di chi non ha voce.

Fin dal suo esordio si è schierata a sostegno della comunità LGBTQi creando insieme alla madre la fondazione Born This Way, che ha lo scopo di proteggere gli adolescenti che subiscono discriminazioni e violenze. Ha sempre sostenuto apertamente i matrimoni omosessuali e ha collaborato al progetto It's on Us della Casa Bianca, che mira a eliminare le aggressioni sessuali negli ambienti universitari.

Beyoncé

Nessun elenco di attrici e cantanti attiviste sarebbe completo senza la formidabile Beyoncé. L'artista è una paladina per tutte le donne, una vera guerriera che, instancabile, lotta per un mondo migliore in cui il "gentil sesso" non sia più oggetto di soprusi e discriminazioni.

Beyoncé non è soltanto un'icona di bellezza e stile, ma prima di tutto è fonte di ispirazione per tante giovani. Nel 2017 ha incoraggiato le sue fan a partecipare alla Marcia delle Donne di Washington per far sentire la propria voce.

Ha anche fondato Chime for Change insieme all'amica Salma Hayek, un'altra fra le attrici più attive nella battaglia per l'uguaglianza di genere. Ma Beyoncé si occupa anche delle giovani donne afroamericane, spesso messe all'angolo e private della possibilità di farsi spazio nel mondo. Per questo motivo ha creato il programma Formation Scholars, assegnando a moltissime giovani delle borse di studio.

Angelina Jolie

Con vent'anni di attivismo alle spalle nell'ambito dei diritti umani, Angelina Jolie si guadagna un posto d'onore in questo elenco di attrici e cantanti attiviste. Il suo lavoro con i rifugiati non ha bisogno di presentazioni, lei che ha sempre lavorato con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), prima come Ambasciatrice di Buona Volontà e poi, dal 2012, come inviata speciale.

"Mi sono ritrovata come una studentessa ai loro piedi", ha detto l'attrice a Vogue. "Ho imparato più dai rifugiati su famiglia, resilienza, dignità e sopravvivenza di quanto possa esprimere". La sua prima missione si è svolta in Sierra Leone dal 1991 al 2002, in un Paese devastato dalla guerra civile. Poi Libano, Kurdistan, Thailandia e Colombia.

La Jolie è davvero instancabile e le sue battaglie si concentrano soprattutto sui bambini e i giovani, i più fragili e segnati dagli orrori della guerra e della perdita. La sua famiglia "allargata" ne è una dimostrazione, così come la sua decisione di spostarsi dietro la macchina da presa per dirigere pellicole che avvalorano la causa umanitaria.