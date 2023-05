L’altra faccia di Ronn Moss: “Sempre stato un musicista”

R onn Moss, protagonista della serie di culto "Beautiful", ha presentato il suo secondo album solita, "Surprise Trip Love"

Il grande pubblico lo conosce per "Beautiful", ma non tutti sanno che Ronn Moss è anche un musicista. Il fascinoso Ridge della serie tv, oggi 71enne, ha pubblicato il suo secondo album. E rivendica la sua doppia natura di attore e cantante.

Secondo album solista per Ronn Moss

"Surprise Trip Love", prodotto da Tiziano Cavaliere e Pino Di Pietro per Bros Group Italia, è un tributo all'Italia. L'attore americano vive infatti da tempo vive tra gli Stati Uniti e la Puglia. Il suono intreccia un pop rock melodico ai cori e alla vocalità di Ronn Moss in stile ballad country. Le influenze sono quelle dei territori in cui è stato registrato: Los Angeles, Milano e la Puglia. Due tracce sono dedicate al Bel Paese: la cover di "Io che amo solo te" di Sergio Endrigo e "Vado a vivere in Puglia", un duetto con il produttore Tiziano Cavaliere. Il disco è uscito su tutti i digital store il 12 maggio 2023 e i primi di giugno in cd e vinile.

"Con l'Italia una relazione fantastica"

"Quella con l'Italia è una relazione fantastica, ho molta gratitudine per l'amore che questo Paese mi ha dato da sempre. - ha raccontato il cantante e attore alla presentazione del disco a Roma - È qualcosa che è successo e che non ho mai dato per scontato. E se mi chiedete perché sia successo, non so cosa rispondere. Ma ora ricambio, scegliendo di vivere qui, a Fasano, almeno per sei mesi all'anno, passando del tempo qui, per imparare la lingua che - continua - 'per me è molto difficile'. E' vero che per chi arriva dagli Stati Uniti l'Italia può sembrare un posto strano ma saranno anche stereotipi però è così romantico e il cibo così pazzesco…".

Il disco nato dall'ultimo film di Moss

Il disco prende spunto dall'ultimo film dell'artista ("Surprise Trip - Viaggio a sorpresa") girato tra New York e la Puglia per il quale Moss ha scritto anche la colonna sonora. Da lì il progetto si è ampliato fino a un disco vero e proprio. "Non so neanche io da dove siano arrivate queste canzoni. Ma è stato un processo creativo incredibile, spontaneo, magico, quasi spirituale".

La carriera da musicista di Ronn Moss

Ronn Moss è conosciuto a livello internazionale per il ruolo di Ridge Forrester nella soap opera "Beautiful", che ha interpretato dal 1987 al 2012. Ma ancora prima di intraprendere la carriera di attore, Ronn Moss si era cimentato con la musica. Alla fine degli anni '70 fondò la band rock and roll Player e incise alcuni singoli di successo tra cui "Baby Come Back". "Ero un musicista prima di Ridge e lo sono ancora - ha raccontato Ronn -. Mi piacerebbe che la gente conoscesse entrambi i miei aspetti di attore e musicista, perché ora combinati".