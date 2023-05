Lo sfogo di Billie Eilish: «Io troppo sexy? Non mi sono svenduta»

P er anni si è vestita come un maschiaccio. Poi, quando ha trovato il coraggio di tirare fuori la sua femminilità, Billie Eilish è stata travolta da un mare di polemiche sui social network. Ecco come ha risposto

Prima la criticavano dicendole che sembrava un maschiaccio. Ora l'accusano di essere troppo sexy. Ma che combina Billie Eilish? La cantante è al centro di una polemica sui social network. A scatenarla è stato il fatto che, dopo avere abituato i suoi fan ai suoi look super coprenti e ai capelli colorati, improvvisamente è diventata iper-femminile. Un cambio di stile che ha lasciato tutti senza fiato, ma che ha anche dato il via a una serie di post polemici da parte di haters che l'accusano di essersi “svenduta”.

La rivoluzione di stile di Billie Eilish

Tutto è iniziato con il Met Gala 2023. Al party in onore dello stilista Karl Lagerfeld, Billie Eilish si è presentata con un look sensuale e gotico che ha stupito tutti. Infatti, fino a quel momento i suoi fan non erano abituati a vederla così femminile. Nei giorni e nelle settimane successive, la cantante di Bad Guy ha continuato a condividere sui social network alcune sue immagini dove appare vestita in modo molto sensuale e in atteggiamenti sexy. La reazione dei follower non si è fatta attendere. Mentre alcuni fan hanno mostrato di apprezzare la sua evoluzione di stile, ad altri evidentemente non è andata giù. In tanti hanno cominciato ad accusarla di non essere più se stessa e di “essersi svenduta”.

Billie Eilish troppo sexy? I fan la difendono

Per un po' Billie Eilish ha lasciato correre. Ma le accuse sono continuate. «Onestamente ho adorato il suo stile precedente, è stato molto bello vedere una ragazza con uno stile da maschiaccio che è così famosa. Ma accusarla di essere una svenduta perché non si veste più in quel modo, è troppo», ha scritto un fan su Twitter dopo avere visto i commenti dei troll agli ultimi post della cantante. Un altro ha aggiunto: «Probabilmente va anche detto che il motivo per cui si è vestita in modo 'maschile' in primo luogo è stato quello di cercare di nascondere il suo corpo agli uomini perversi perché era minorenne».

«Posso essere entrambe le cose»

Alla fine a sbottare è stata la stessa Billie Eilish. La cantante ha pubblicato una serie di post dove risponde per le rime ai troll che l'accusano di essersi “svenduta”. In seguito li ha cancellati, ma avevano ormai fatto il giro dei social network. «Ho passato i primi cinque anni della mia carriera a essere annichilita da voi idioti perché vestivo in modo maschile, mi dicevate che sarei stata più figa se mi fossi comportata da donna», ha scritto Billie Eilish, che ha 21 anni. Ha aggiunto: «Ora, quando mi sento abbastanza a mio agio da indossare qualsiasi cosa lontanamente femminile o adatta, mi dite che sono cambiata e sono una svenduta. Ma io posso essere in entrambi i modi. Lo sapevate che le donne sono poliedriche? Scioccante vero? Che voi ci crediate o no, le donne possono essere interessate a più cose», ha scritto.

Perché prima si vestiva da maschiaccio

Billie Eilish ha invitato gli haters a lasciare vivere le donne in pace, a non criticarle per quello che indossano. Proprio lei, negli anni scorsi, aveva spiegato che i suoi look da maschiaccio altro non erano che una reazione alla gente che ti guarda e ti giudica per come sei e per come ti vesti. «Non voglio mai che il mondo sappia tutto di me. Voglio dire, è per questo che indosso grandi vestiti larghi», aveva spiegato in diverse interviste rilasciate ai magazine americani. Aveva aggiunto: «Nessuno può avere un'opinione perché non ha visto cosa c'è sotto, sai? Nessuno può dire, “Oh, è magra, non è magra, ha un lato B piatto, lo ha grasso”. Nessuno può dirlo perché non lo sa». A distanza di tempo, la cantante ha trovato il coraggio di tirare fuori la sua femminilità. E non è più disposta a essere criticata per il suo corpo o i suoi look.