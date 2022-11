A cosa serve e quando si fa il massaggio con le coppette?

C onosciuto anche come coppettazione, il massaggio con le coppette è diventato popolare per i risultati concreti nel trattamento della cellulite

Si parla sempre più frequentemente di coppettazione, anche grazie ai social. Questa antica pratica cinese esiste da migliaia di anni, ma sembra che stia tornando in voga con l'avvento di Instagram e di altri canali di social media. Ma cos'è esattamente il massaggio con la coppettazione e dovreste provarlo? Se state leggendo questo articolo, è molto probabile che siate interessati all'argomento. Forse avete sentito parlare di questo tipo di massaggio da qualcuno che lo ha già praticato o ne avete letto online, forse un amico vi ha parlato di questo tipo di massaggio e volete saperne di più. In questo articolo vogliamo svelarvi a cosa serve il massaggio con le coppette.

Che cos'è la coppettazione?

La coppettazione è un'antica pratica cinese che utilizza l'aspirazione per richiamare i muscoli sottostanti e allontanarli dagli strati di grasso più profondi. Viene spesso utilizzata in combinazione con l'agopuntura, ma può essere applicata anche da sola. È una terapia alternativa che sta guadagnando popolarità per la sua apparente capacità di aiutare una varietà di problemi di salute, dal dolore cronico alla cellulite, grazie alla forte aspirazione che può ridurre l'infiammazione e aumentare il flusso sanguigno nella zona in cui viene applicata.

Le coppette sono fatte di vetro, bambù o plastica e vengono applicate sulla pelle con un olio per creare una tenuta. L'aspirazione che si crea quando l'aria tra la coppa e la pelle viene rimossa ha lo scopo di sollevare gli strati sottostanti della pelle e dei muscoli, il che può contribuire a ridurre la cellulite, incoraggiare il grasso a essere spinto verso la superficie della pelle e stimolare il sistema linfatico.

Dove si usa la coppettazione nel corpo?

La coppettazione viene utilizzata principalmente su schiena, spalle, gambe e braccia. Le coppette possono essere applicate su qualsiasi parte del corpo, ma la coppettazione viene utilizzata principalmente per trattare il mal di schiena e la cellulite. Le coppette possono essere applicate anche su collo, viso e stomaco, ma con un'aspirazione meno intensa.

Benefici del massaggio con le coppette

Se si prova la coppettazione per la prima volta, si può notare un certo arrossamento o gonfiore nella zona in cui sono state applicate le coppette. Può anche verificarsi un leggero edema (gonfiore) nelle aree circostanti; si tratta di un fenomeno normale, che dovrebbe attenuarsi nel giro di uno o due giorni. Ecco un elenco dei benefici più comuni associati al massaggio con coppette:

- Miglioramento della circolazione. Favorisce l'afflusso di sangue alla pelle, ai muscoli e agli altri tessuti molli, migliorando il flusso sanguigno, riducendo il dolore e l'infiammazione e accelerando il recupero da un infortunio.

- Riduzione della cellulite. È stato dimostrato che migliora la cellulite spostando il grasso verso la superficie della pelle, migliorando l'aspetto generale della pelle e potenzialmente migliorando l'aspetto della cellulite. - Riduzione dello stress. Il massaggio con coppettazione può ridurre lo stress calmando il sistema nervoso. La coppettazione può anche aumentare la serotonina, un ormone collegato a un umore positivo.

- Miglioramento del sonno - La coppettazione può anche migliorare il sonno creando uno stato di rilassamento che aiuta ad alleviare l'ansia e lo stress.

- Perdita di peso. Alcuni praticanti di coppettazione ritengono che l'aspirazione applicata alla pelle possa anche tirare in superficie il grasso sottostante, facilitando così la perdita di peso.

Perché la coppettazione aiuta a combattere la cellulite?

Si ritiene che la coppettazione contribuisca a ridurre la cellulite, agendo sulle aree chiave del corpo. La maggior parte degli operatori combina la coppettazione con una seduta di agopuntura, ma può essere applicata anche da sola. Innanzitutto, parliamo del processo di aspirazione. Quando le coppette vengono applicate, creano un'aspirazione sulla pelle. L'aspirazione e la pressione negativa che ne deriva possono aumentare il flusso di sangue e di liquido linfatico nella zona. Questo può aiutare a rimuovere le tossine e le cellule di grasso dalla zona e potenzialmente migliorare l'aspetto della cellulite. L'aspirazione può anche tirare i muscoli sottostanti verso l'alto e allontanarli dal grasso, contribuendo a ridurre la cellulite.

Chi può beneficiare del massaggio con coppettazione?

Come abbiamo visto sopra, la coppettazione è generalmente una buona scelta per chiunque voglia migliorare la propria salute generale. Ma può essere particolarmente utile per le persone che si stanno riprendendo da un infortunio, che soffrono di dolore cronico o che hanno a che fare con una condizione di salute come la cellulite. La coppettazione può essere utile anche per le donne in gravidanza, anche se deve essere praticata solo con la supervisione di un medico.

Quanto costa il massaggio con la coppettazione?

Il costo del massaggio con le coppette varia e dipende in gran parte da dove si vive e da chi si va a trovare. Se vi trovate in una grande area metropolitana, potete aspettarvi di pagare tra i 75 e i 150 euro. Chi vive in città più piccole può aspettarsi di pagare tra i 50 e i 100 euro. Tuttavia, il costo della coppettazione è di gran lunga inferiore a quello di molti altri tipi di massaggi; inoltre può anche essere eseguita a casa come trattamento fai da te: online si trovano molte guide su come utilizzare delle piccole coppette vendute a prezzi economici tramite e-commerce.