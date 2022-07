5 abitudini di benessere da portare con te in spiaggia

R elax, mangiare sano, idratazione. Ecco le abitudini di benessere da portare in spiaggia, per vivere una vacanza all'insegna della salute e dello star bene sia dentro che fuori

Tutto è pronto per la partenza. Il vostro set di costumi all’ultima moda, pareo, cappelli o foulard, creme solari. Non manca davvero nulla. A parte una cosa. La lista delle buone abitudini di benessere da portare con voi in spiaggia e da non dimenticarvi mai. Per regalare il massimo benessere sia al corpo che alla mente. E garantirvi una vacanza che vi darà una bella ricarica di energia a 360°.

Ma quali sono, quindi, queste abitudini da segnarsi in agenda e da fare proprie durante le vostre giornate in spiaggia? Nulla di sconvolgente o difficile da attuare, sia chiaro, ma solo qualche dritta e facile consiglio per fare il pieno di relax e per prendervi cura di voi. Anche mentre vi rilassate comodamente sotto l’ombrellone.

Curare l’alimentazione (in tutti i sensi)

Quando si parla di l’alimentazione e di cura verso ciò che si mangia, si pensa quasi esclusivamente al mangiare sano. In modo leggero, equilibrato e volto al benessere del proprio corpo. Tutte cose verissime e che è bene seguire sempre. Optando e portando con voi in spiaggia molta frutta ricca di vitamine e acqua, e facendo scorpacciate di verdura, piena di sali minerale e principi utili al nostro organismo (ricordandosi le famose cinque porzioni al giorno).

Ma attenzione, perché con cura si intende anche il coccolarsi un po’. Soprattutto in vacanza. E come farlo in spiaggia? Magari assaporando gusti nuovi e tipici, provando un frullato o un centrifugato nuovo creato ad hoc per voi. Insomma, condendosi qualcosa di nuovo e sempre sano da far diventare una nuova abitudine di benessere, prima in spiaggia e poi nella vostra quotidianità.

Idratazione H24, abitudini di benessere e di vita

E quando si parla di abitudini di benessere da portare con voi in spiaggia (ma che dovreste non abbandonare mai in nessun luogo e/o stagione dell’anno) non si può non parlare anche di idratazione. Bere almeno due litri di acqua al giorno sarebbe la base minima a cui ognuno di noi dovrebbe aspirare. Essendo in spiaggia, però, è bene alzare un po’ il tiro, bevendo ancora di più per compensare il caldo, la maggior sudorazione, i danni dai raggi solari, ecc. E ovviamente il rischio disidratazione.

Garantendo al corpo il giusto livello di idratazione e tutto il benessere necessario per stare bene e mantenersi in forze (e bello). Se poi, visto il mood estivo, volete qualcosa che soddisfi anche il palato, sappiate che vanno benissimo ance le gustose acque aromatizzate. Un toccasana per l’organismo e una coccola da spiaggia da dieci e lode.

Abitudini di benessere? Muoversi!

Tranquille, non è un esortazione per mettervi fretta. Ma solo un modo per ricordarvi che il movimento è salute e che tra le buoni abitudini di benessere da portare con voi in spiaggia questa è una da non dimenticare mai.

Che si tratti di una bella nuotata, di una corsa sulla spiaggia (possibilmente quando il sole non è alto), di una lezione di yoga o, perché no, di una bella camminata nel bosco o meglio ancora in riva al mare (che oltretutto vi farà da scrub naturale e super rilassante), la cosa importante è muoversi. Sfruttando i luogo in cui vi trovate e godendovi questa sana e buona abitudine di benessere, prendendovi cura di voi anche in spiaggia.

Fai ciò che ti piace

Può essere un hobby a cui non vi dedicavate da tempo, come la lettura di un buon libro, la scrittura di un diario, fare a maglia, disegnare, ecc. ma tra le buone abitudini di benessere da portare con voi in spiaggia c’è anche questa, ovvero fare ciò che vi piace e dedicarvici.

Il motivo? Molto semplicemente lo stare bene, che non significa solo prendervi cura del vostro corpo con creme solari, sport, ecc., ma anche della vostra parte interiore, della vostra mente. Riprendendo in mano le cose che vi danno gioia e benessere e che vi creano serenità. E che, se ancora non lo sono, dovrebbero diventare un appuntamento fisso della vostra vita.

Relax, sia dentro che fuori

Buona e sana abitudine da spiaggia ma buona abitudine sempre. Concedetevi una bella dose di relax. Che si tratti dormire un po' di più, coccolate dalle brezza dell’aria marina, di qualche decina di minuti di meditazione, lontano da tutti e da tutto. Di staccare la testa e gli occhi dai social e dalle notizie del Mondo.

L’importante è farlo. Imparando a prendervi il tempo necessario per voi stesse/i, per gustare ciò che state mangiando, per respirare, per osservare.

Insomma, ritornando a godervi il tempo, il bene più prezioso in assoluto e l’abitudine di benessere a cui non bisognerebbe mai rinunciare.