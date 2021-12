A volte bastano piccoli gesti per ottenere grandi risultati. Con i consigli degli esperti, e l’aiuto di semplici oggetti che trovi in casa, puoi alleviare disturbi, fastidi e far bella la pelle

Automassaggi viso e corpo: quali sono e come farli

L'idea del massaggio ci fa pensare subito ad una Spa, in uno scenario di luci soffuse, oli profumati, candele e con un'unica parola d'ordine: relax! Ma i massaggi non sono solo quelli rilassanti da fare in un centro benessere. Ce ne sono diverse tipologie e ognuno apporta un beneficio diverso al nostro corpo. Sai che puoi farli anche a casa e da sola? Con i consigli dei nostri esperti e con alcuni accessori che puoi reperire facilmente, potrai prenderti cura del tuo viso e del tuo corpo scoprendo alcuni automassaggi, utili per piccoli disturbi o semplicemente per coccolarti.

Se vuoi combattere le rughe

«Comincia a massaggiarti con entrambe le dita delle mani, facendole scivolare dolcemente dalla parte centrale della fronte fino alle tempie in modo da distendere i muscoli corrugatori della fronte» spiega Sario Badin, responsabile della formazione presso la Scuola nazionale di massaggio Diabasi.

Esegui la stessa manovra sulla zona di zigomi e guance, partendo dal naso sino all’orecchio per ridurre l’effetto borse sotto gli occhi.

Infine, spostati sulle labbra “stirando” con le dita la linea esterna perpendicolare che va dal naso verso il mento.

Massaggia il viso ogni giorno per almeno 5-10 minuti ripetendo ogni movimento cinque volte la sera, prima di coricarti.

Se soffri di formicolio alle mani

I problemi alla cervicale sono una delle cause principali di questo disturbo. Per trovare un po’ di sollievo, massaggiati le mani. «Inizia stringendole una sull’altra e facendo entrare in contatto i due palmi» spiega Sario Badin.

Ora premi e rilascia alternativamente. In questo modo attiverai immediatamente la circolazione. Facendo una piccola pressione, esegui poi delle frizioni circolari sul palmo della mano utilizzando l’altro palmo.

Con la mano aperta, distanzia bene il pollice e l’indice e premi al centro. Per farlo utilizza l’indice ed il pollice dell’altra mano, facendo una lieve pressione e rimanendo per alcuni secondi su questo punto.

Esegui il massaggio palmare per almeno 10 volte. Ripeti, invece, per tre volte la manovra sul punto centrale che si trova fra pollice e indice.

Se soffri di mal di schiena

«Usa un rotolo di carta da cucina o procurati un rullo di gomma che puoi trovare nei negozi di articoli sportivi o sanitari» spiega Marco Oriolo, presidente dell’Associazione italiana massoterapisti.

Stenditi in posizione supina con le ginocchia piegate, posiziona il rullo perpendicolarmente sotto la zona lombare, al centro della schiena, facendolo scorrere su e giù, spingendoti con le braccia e le gambe. La pressione esercitata favorisce la distensione muscolare, alleviando il fastidio causato dalle tensioni.

Esegui il movimento per almeno 20-30 volte preferibilmente la sera.

Se hai la pancia gonfia

«Sdraiati e metti un cuscino sotto le ginocchia e uno anche sotto la testa» spiega Sario Badin.

Effettua delicatamente delle grandi frizioni circolari a mano aperta su tutta la pancia per circa un minuto, poi muovi le dita come se dovessi disegnare un girasole sull’addome, immaginando di fare dei piccoli petali rotondeggianti intorno all’ombelico.

Con entrambe le mani, “impasta” delicatamente tutta la pancia e finisci il trattamento accarezzando tutto l’addome.

Esegui sempre la manovra in senso orario e ripeti tutto il giro per 5 volte.

Se soffri di dolore al collo

«Massaggiarsi da soli collo e spalle è difficile e potrebbe addirittura causarti tensioni maggiori» spiega Marco Oriolo.

Ecco l’alternativa: mettiti in piedi con le spalle che quasi toccano la parete e posiziona dietro, all’altezza del collo, una pallina da tennis bloccandola con il corpo.

Alza le braccia in alto e gira la testa a destra e a sinistra. Puoi spostare la pallina in vari punti del collo e delle spalle a seconda di dove avverti dolore.

Questo automassaggio è in realtà un vero e proprio esercizio per i muscoli di collo e spalle, perciò andrebbe fatto al mattino prima di cominciare la giornata. Servono almeno 10 minuti di movimento.

Se soffri di mal di piedi

«Siediti e accavalla la gamba appoggiando il piede sinistro sulla coscia destra. Inizia a effettuare una frizione con la mano aperta su tutta la pianta del piede prima verso l’alto poi verso il basso» dice Sario Badin.

Fai lo stesso massaggio anche sulla zona dorsale del piede.

Poi infila le dita della mano tra quelle del piede per aprirle e allungarle. Avvertirai subito una sensazione di maggior flessibilità ed elasticità. Questa manovra, però, va fatta soltanto in assenza di patologie importanti, come alluce valgo o artriti deformanti.

Esegui il massaggio almeno 10 minuti per piede alla sera, prima di andare a dormire. Se ne senti il bisogno, puoi ripeterlo ogni giorno.

Se vuoi combattere la cellulite

«Riempi d’acqua un vasetto, tipo quello dello yogurt, mettilo nel congelatore e aspetta che si formi il ghiaccio. Avvolgilo in un panno, poi passalo sul polpaccio e sulla coscia con movimenti longitudinali e circolari» spiega Marco Oriolo.

Fai un massaggio mirato sulla coscia: chiudi le due mani unendo l’indice e il medio in modo da formare un grosso anello ed effettua un movimento lento dal basso verso l’alto. Per rendere l’automassaggio più efficace, usa un olio vegetale o una crema da massaggio.

Fai queste manovre un minuto per gamba al mattino e alla sera.

