Cena fuori? Segui queste regole per mangiare sano

S e stai seguendo una dieta o soffri di intolleranze alimentari, l'idea di pranzare o andare a cena fuori con le amiche può metterti l'ansia. Ecco otto trucchi per mangiare sano anche al ristorante

Hai appena iniziato una dieta, ma devi andare a cena fuori con le amiche e non vuoi fare strappi alla regola. Soffri di intolleranze alimentari, ma il ragazzo carino che avevi notato mentre andavi in ufficio ti ha invitata a cena per la prima volta. Peccato che l'idea di mangiare fuori ti metta l'ansia. Come fare in questi casi? La buona notizia è che si può mangiare sano anche al ristorante, godendosi il cibo e la vita. Ecco qualche trucco per cavarsela senza sensi di colpa.

Prima di uscire scegli cosa mangerai

Che tu stia andando a cena fuori con le tue amiche o a un primo appuntamento tanto atteso, l'importante è arrivarci già preparata. Come? Fai una rapida ricerca su internet, trova il menu del locale dove vi recherete. Conoscere in anticipo cosa offre il ristorante ti eviterà di ordinare il pollo fritto perché lo hanno fatto tutti gli altri. Ti darà anche la possibilità di pensare a quale cibo ti piacerebbe di più e cosa ti farebbe sentire meglio. In questo modo, al momento di ordinare le pietanze saprai già che cosa chiedere, senza cedere alla tentazione delle patatine fritte. Se poi sei tu a scegliere il locale, puoi anche fare un ulteriore passo avanti scoprendo da dove provengono i loro ingredienti, se sono biologici e sostenibili, qual è la loro filosofia alimentare e così via.

Cena fuori: non arrivare al ristorante affamata

Capita a tutte: arrivi al ristorante affamata e non puoi fare a meno di tuffarti nel cestino del pane. Per evitare che accada, non saltare i tuoi pasti o gli spuntini prima del pranzo o della cena fuori. Invece, fatti un favore e mangia pasti equilibrati e nutrienti di proteine, grassi sani, fibre e verdure in modo da mantenerti sazia e stabilizzare il livello di zucchero nel sangue. Prima di uscire, potresti sempre concederti un piccolo boccone composto da proteine e grassi sani, come verdure e hummus, una mela con mandorle o burro di arachidi o un uovo sodo e una manciata di mandorle.

Non aver paura di fare domande

Sei arrivata al ristorante senza spulciare prima il menu e hai dubbi sui piatti che offrono e sugli ingredienti che utilizzano. Un consiglio: non fare in modo di essere l'ultima a ordinare nella speranza che gli altri non si accorgano delle tue domande al cameriere perché troppo presi dalla conversazione. Inutile nascondersi dietro al menu e preoccuparsi per le eventuali reazioni degli altri alle tue richieste. Non bisogna avere paura di chiedere educatamente come è fatto un piatto, quanto sono grandi le porzioni, con che tipo di oli e altri ingredienti vengono cucinati e così via. Già che ci sei, non farti problemi a chiedere se puoi sostituire il formaggio o il purè di patate con verdure extra.

Cena fuori con le amiche: il trucco dell'insalata

Una buona regola è quella di rendere sempre le verdure protagoniste del pasto. Non per questo, però, bisogna rinunciare ai propri cibi preferiti come pasta, tacos, pizza o hamburger. Se stai morendo dalla voglia di provare la cacio e pepe, non sforzarti di prendere invece pollo e broccoli al vapore. Ordina un'insalata come antipasto e un contorno di broccoli in modo da ottenere fibre e sostanze nutritive. Quindi, scegli il piatto che ti piacerebbe di più.

Chiedi i condimenti a parte

La maggior parte delle salse e dei condimenti serviti nei ristoranti sono carichi di zucchero, sale, additivi artificiali e altri ingredienti nascosti che possono includere allergeni comuni come soia e glutine. Se stai ordinando un'insalata, lo zucchero aggiunto o gli ingredienti artificiali nel condimento non ti aiuteranno. La buona notizia è che puoi chiedere che salse o condimenti ti vengano portati a parte, così sei tu a scegliere quali e quanto aggiungerne.

A cena fuori, mangia quanto basta

A volte nei ristoranti le porzioni sono enormi. Altre sono così piccole che si è poi tentati di ordinare altro. Se fin da bambina ti è stato insegnato a non sprecare cibo e a consumare tutto quello che c'è nel piatto, fai uno strappo alle tue regole. Se la porzione è troppo abbondante, mangia solo fino a quando non ti senti sazia. Ascolta il tuo corpo per capire quando è il momento di smettere di mangiare. L'idea in più: quando sei fuoi a cena con gli amici, prova a condividere con gli altri antipasti, stuzzichini o dessert. Oppure considera di chiedere la doggy bag, cioè la scatola con gli avanzi del cibo. Potrebbero diventare il tuo pranzo di domani.

Per mangiare sano al ristorante, bevi più acqua

Le donne sane considerano l'acqua come la loro migliore amica, quindi per prima cosa quando ti siedi al tavolo ordinane un bel bicchiere e continua a bere. Rimanere idratati durante il pasto può anche aiutare a mangiare di meno. Inoltre, ti aiuta a capire quando sei “piena” e a prevenire l'eccesso di cibo. Se decidi di consumare una bevanda alcolica, sorseggiala consapevolmente per goderti appieno la bevanda. Scegli un cocktail con ingredienti più freschi invece di zuccheri e sciroppi. E non dimenticare il tuo fidato bicchiere d'acqua.

Mangia consapevolmente

Ammettiamolo: con il trambusto della vita di tutti i giorni, siamo inondati di distrazioni. Tra e-mail di lavoro, Instagram, TikTok e l'ultima serie tv di Netflix, è facile passare da un pasto all'altro senza nemmeno una pausa. La prossima volta che mangi fuori, cerca di usare tutti i tuoi sensi per mangiare con intenzione. Osserva l'aspetto del tuo cibo - sì, mangiare con gli occhi è una cosa reale -, il suo aroma, la consistenza, i sapori e come ti fa sentire. Ti costringerà a rallentare, essere presente e assaporare l'esperienza con i tuoi amici o con il tuo accompagnatore. Se trovi difficile praticare il mangiare consapevole, metti giù la forchetta o il cucchiaio dopo pochi morsi per sviluppare una maggiore consapevolezza del tuo cibo e del momento che stai vivendo. Il tuo corpo ti ringrazierà.