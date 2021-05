Come infoltire ciglia e sopracciglia? Olio di mandorle, olio di ricino oppure di oliva sono alcune delle strategie fai da te per favorire la crescita e infoltimento di ciglia e sopracciglia: prova questi semplici rimedi naturali



Come infoltire ciglia e sopracciglia

A tutte piace avere ciglia lunghe, sane e folte e sopracciglia ben delineate. Ma infoltire e rinforzare ciglia e sopracciglia non è sempre un gioco da ragazzi. Soprattutto per chi nasce con ciglia chiare o sopracciglia sottili, altre volte lo stress e l'uso eccessivo di cosmetici particolarmente aggressivi le indeboliscono, lasciandole rade e svuotate.

In più, la tendenza degli ultimi anni vuole sopracciglia scure e definite. Ma non si tratta sempre di un 'lavoro' così facile. E così, spesso, pensando di correggere o sistemare le sopracciglia, peggioriamo le cose.

Così come i capelli, soprattutto durante la mezza stagione, le ciglia soffrono moltissimo lo stress dei cambi stagionali. Ecco perché la nostra missione diventa quella di infoltire ciglia e sopracciglia, non solo attraverso il make up ma anche utilizzando rimedi naturali in grado di correre in nostro soccorso.

Quindi dopo esservi struccate bene, provate queste ricette 'casalinghe' in grado di 'rinfoltire' il vostro sguardo!

Olio di oliva e di mandorle per far crescere le ciglia

La prima 'ricetta' da realizzare a casa per far crescere le ciglia, prevede l'unione di due oli: l’olio di oliva e quello di mandorle.

L'olio di oliva dona robustezza alle ciglia, proteggendole e rendendole più forti, mentre sulle sopracciglia ha anche un'azione disciplinante. L'olio di mandorle ha invece un potere nutriente.

Applicate il composto sulle ciglia aiutandovi con un piccolo pennello o lo scovolino del mascara e lasciate agire per almeno 20 minuti. Se viene assorbito bene e non lascia le ciglia troppo unte, allora non avete bisogno di risciacquare.

Questi oli miscelati insieme hanno un effetto quasi miracoloso (sono nutritivi per i follicoli piliferi) ma dovrete ripetere l'operazione in modo costante almeno due volte alla settimana per quattro settimane.

Olio di ricino per le ciglia

Olio di ricino e ciglia: l'azione di questo olio nel rinforzare e allungare le ciglia è così conclamata che ormai alcune marche di olio di ricino hanno messo a punto confezioni con un applicatore per ciglia incorporato.

In effetti si tratta di un vero e proprio toccasana per le ciglia indebolite dal cambio di stagione e non solo.

Si tratta di un olio molto utilizzato dalle nostre nonne proprio per le sue proprietà emollienti, ed è una fonte ricchissima di vitamina E che aiuta a migliorare la salute delle ciglia rendendole molto più forti e lunghe, ma contiene anche proteine e acidi grassi che vanno a nutrire i peli e a stimolare la circolazione nella zona in cui viene applicato.

Per applicarlo vi occorre un pennellino pulito che immergerete nell'olio (lo potete trovare in qualunque erboristeria) e passarlo delicatamente sulle ciglia prima di andare a letto. Al mattino vi basterà lavare il viso con acqua tiepida e il gioco è fatto.

Olio di ricino e acido gallico per le sopracciglia

Le sopracciglia hanno lo scopo di incorniciare gli occhi e dare forma e movimento all'ovale del volto: se avete sopracciglia rade, con pochi peli e che non crescono abbastanza, non datevi per spacciate. Esistono una serie di rimedi naturali per farle crescere e per infoltirle, e per la precisione vediamo tornare in scena l'olio di ricino.

Ecco una ricetta low cost che può arrivare in vostro aiuto: vi servono solo 10 ml di olio di ricino e 2 ml di acido gallico (che trovate nelle più comuni erboristerie).

Mescolate bene gli ingredienti e applicateli con l'aiuto di un pennello sulle sopracciglia, dopo di che lasciate agire per tutta la notte e risciacquate al mattino con un tonico delicato o semplicemente dell'acqua tiepida.

Albume d'uovo per infoltire sia sopracciglia che ciglia

L’albume d’uovo è ricco di flavonoidi, utili per ispessire le ciglia e dare corpo alle sopracciglia rade.

Il sistema è semplicissimo: potete applicare l’albume direttamente su ciglia e sopracciglia. La sensazione sarà quella di una sostanza un po' appiccicosa e gelatinosa ma basta lasciarlo agire per circa 20 minuti e poi risciacquare.

Ripetete questa operazione per tre giorni consecutivi come terapia d'urto e poi potrà bastare una volta alla settimana. Con una raccomandazione: fate attenzione ad evitare il contatto con gli occhi.

Olio di cocco per riforzare i follicoli

Ricco di vitamine, proteine e minerali, oltre a favorire la crescita agendo sui follicoli piliferi, l'olio di cocco svolge una lieve azione scurente rendendo quindi esteticamente più "decise" ciglia e sopracciglia. Va applicato con un massaggio alla sera e va lasciato agire tutta la notte.

Ripetete l'operazione tutte le sere per un paio di mesi.

Aloe vera per eliminare le impurità

La pianta dell'aloe vera è ricca di enzimi e sostanze idratanti che vanno a pulire i follicoli peliferi così che il pelo possa essere libero di crescere naturalmente.

Applicate un po' di gel con le dita sulle ciglia, praticando un leggero massaggio; lasciate poi agire far agire tutta la notte e risciacquate al mattino con acqua tiepida. A lungo andare, la crescita sarà stimolata e i peli cresceranno più spessi.

Cosa fare quando si truccano ciglia e sopracciglia

Infine un ultimo semplice consiglio: ogni volta che vi truccate e spazzolate le vostre sopracciglia oppure le rifinite con matite e make up, ultimate il tutto con una goccia di olio extravergine d'oliva: ne basta una quantità minima per ottenere un effetto lucido e nutrirle allo stesso tempo.

Questi rimedi non sono miracolosi e non hanno un effetto immediato, ma a lungo termine, con costanza e associandovi un'alimentazione sana, potrete notare dei miglioramenti e non sarete solo voi a vederli: il vostro sguardo parlerà da sè.

