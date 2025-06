Prendersi cura delle sopracciglia può sembrare qualcosa di scontato o banale, ma questi piccoli peli, così come quelli che formano le nostre ciglia, possono andare incontro a veri e propri traumi che sfociano in un indebolimento delle stesse con conseguente rottura o caduta. Prendersene cura è quindi molto importante in modo da non ritrovarsi con sopracciglia rovinate e brutte da vedere. In commercio esistono tanti prodotti specifici per la loro cura, ma esistono anche prodotti naturali altrettanto efficaci, come per esempio l’olio di ricino. Quest’olio, estratto dall’omonima pianta, dono a ciglia e sopracciglia tutti gli elementi utili per renderle forti e sane. Trovarlo in commercio è molto facile, basta infatti andare in qualsiasi erboristeria e acquistarlo sotto forma di flaconcini. In questa guida vi spiegheremo come usare l’olio di ricino sulle sopraccilglia.

Applicare l’olio di ricino in modo costante

Un primo campanello d’allarme che può farvi capire che le vostre sopracciglia hanno bisogno di cure è la presenza di forfora, causa de caduta e diradamento delle stesse. Per evitare di ritrovarsi con dei vistosi e antiestetici buchi, il consiglio è quello di procedere immediatamente con il trattamento e di farlo in modo costante. L’applicazione dell’olio di ricino renderà le sopracciglia e le ciglia, più forti e lucide. L’applicazione dell’olio di ricino dovrà avvenire sempre partendo dalle radici.

Sciacquare e asciugare le sopracciglia prima del trattamento

Per mettere in opera un intervento, innanzitutto è necessario che sciacqui le sopracciglia e che poi le asciughi delicatamente, l’ovatta è quella più indicata per effettuare questa operazione. Ricordati di non strofinare. Una volta asciutte puoi applicare l’olio di ricino aiutandoti con un cotton fiocc. Intingilo nella boccetta e quindi passalo delicatamente sulle sopracciglia avendo cura di toccare perfettamente ogni parte dei peli. Ti consiglio di eseguire questa operazione al mattino dopo il consueto lavaggio del viso, tuttavia puoi eseguirla anche alla sera senza problemi.

Applicare l’olio di ricino anche per scurire le sopracciglia

Oltre a fortificare ciglia e sopracciglia, l’olio di ricino è ideale anche per scurire e tale azione può rivelarsi davvero importantissima quando, con il trascorrere degli anni, può spuntare qualche pelo grigio tra le sopracciglia. Puoi stendere la tua “tinta naturale” aiutandoti sempre con un cotton fiocc, ma puoi anche scegliere un applicatore di mascara che, naturalmente deve essere perfettamente pulito. Se l’azione ti pare un po’ troppo blanda, puoi aiutarti con un colorante apposito per sopracciglia. Ricorda però che, in ogni caso esso contiene sostanze chimiche, insomma non proprio l’ideale per agire in una zona così vicino agli occhi. Meglio allora miscelare la tintura per sopracciglia con alcune gocce di olio di ricino: otterrai anche un effetto lucidante.

