C on l'arrivo dei mesi più caldi dell'anno il colpo di calore è un rischio comune: ecco come riconoscerlo e come affrontarlo

Cosa è un colpo di calore

Cos'è il colpo di calore? Sicuramente ne ha sentito parlare ma non sai di cosa si tratta precisamente. Si tratta di un aumento improvviso della temperatura corporea che può causare uno stress termico in grado di mettere in crisi i meccanismi deputati alla termoregolazione. Non va sottovalutato, perché l'ipertermia correlata al colpo di calore può creare danni gravi tanto da causare il collasso cardiocircolatorio.

In questo articolo ti spieghiamo tutto quello che c’è da sapere per trattare ma soprattutto per prevenire il colpo di calore.

I sintomi del colpo di calore

Quali sono le manifestazioni con cui si presenta il colpo di calore?

Quando si verifica questa condizione la temperatura corporea raggiunge o addirittura supera i 40°, motivo per cui il sintomo principale del colpo di calore è proprio la febbre alta. In questo caso, però, l’innalzamento della temperatura corporea non è dovuta alla presenza di un’infezione quanto ad un vero e proprio surriscaldamento del corpo, causato dalla cattiva capacità di termoregolazione (controllo della temperatura interna) da parte dell’organismo.

Fra i sintomi più frequenti, poi, è possibile osservare:

la mancanza di sudorazione,

un progressivo arrossamento della pelle, che appare secca e calda.

Il ritmo del respiro cambia

possono presentarsi tachicardia, mal di testa, crampi muscolari, svenimenti.

Durante un colpo di calore il soggetto generalmente manifesta una debolezza diffusa, accompagnata da sintomi neurologici, quali difficoltà a parlare e comprendere ciò che gli altri stanno dicendo, presenza di allucinazioni, perdita di coscienza, convulsioni.

Fra i segnali più comuni in relazione al colpo di calore troviamo poi:

nausea,

pupille dilatate,

tachicardia,

presenza di ronzii alle orecchie,

annebbiamento della vista,

gonfiori

una sensazione di confusione.

La durata delle manifestazioni dipende dal tempo di esposizione alla temperatura elevata e dallo stato fisico individuale. Ad ogni modo, generalmente sono necessarie 24/48 ore per riprendersi completamente.

Cosa fare: rimedi al colpo di calore

Conosci una manovra immediata da attuare in caso di colpo di calore?

Innanzitutto è importante agire nel più breve tempo possibile, in modo da ridurre velocemente la temperatura corporea del soggetto coinvolto. Se ti trovi per strada chiedi aiuto.

In attesa dei soccorsi accompagna la persona verso un'area fresca situata all'ombra.

Tampona nuca, collo e polsi con un asciugamano umido. Delicatamente, strofina la pelle con un tessuto bagnato con acqua tiepida o fresca, slacciando eventuali indumenti aderenti, in modo da facilitare una respirazione rilassata e profonda.

Cerca di lasciare spazio sufficiente al soggetto, assicurando un sufficiente ricambio d'aria. Somministra acqua o una bevanda ricca di sali minerali a temperatura ambiente, né fredda, né calda.

L'olio di menta piperita ha un'azione rinfrescante: puoi frizionarlo sul corpo per contrastare febbre e sintomi dovuti a colpi di calore.

In ultimo, in presenza di un colpo di calore è possibile osservare valori alterati nei livelli di sodio, bicarbonato e potassio. Dopo il soccorso solitamente vengono prescritti esami del sangue e delle urine in modo da valutare la salute renale, la corretta funzionalità epatica, eventuali danni o complicanze.

Chi colpisce

Il colpo di calore colpisce più facilmente bambini e anziani di età superiore ai 65 anni, fra i quali il processo di termoregolazione risulta ridotto. Anche obesità e patologie cardiovascolari rappresentano dei fattori di rischio. Rispetto a un individuo normopeso, infatti, chi è obeso rischia il triplo.

Un'attenzione particolare poi deve essere prestata durante le mestruazioni e la gravidanza, mentre è importante che i genitori con bambini piccoli evitino di stare in spiaggia durante le ore più calde e curino in modo adeguato la corretta idratazione.

Stai assumendo farmaci? Evita di sottovalutare segnali e sintomi correlati al colpo di calore, soprattutto durante l'uso di diuretici, tranquillanti, sedativi, anticonvulsivi, antistaminici, stimolanti e pillole dimagranti.

Infine, la presenza di febbre, malattia e il consumo di alcol o droghe aumenta il rischio dei colpi di calore.

Come prevenire il colpo di calore

Ecco alcuni consigli per prevenire il colpo di calore suggeriti dalla dottoressa Serena Missori, endocrinologa e nutrizionista:

Fai attività fisica al mattino o alla sera

Rimani idratata

Punta su un'alimentazione leggera

Proteggi la testa con un cappello bagnato

Utilizza abiti in cotone

Evita cibi e bevande fredde

Fai attività fisica al mattino o alla sera

Ami fare jogging? Esci a camminare e correre a fine giornata oppure la mattina presto, quando la temperatura è fresca e i livelli di smog sono più bassi. Cerca di preferire vestiti dai colori chiari, traspiranti. Presta qualche attenzione in più e monitora sempre i segnali del corpo.

Rimani idratata

Per evitare il colpo di calore cura l'idratazione, soprattutto quando devi camminare o lavorare a lungo in ambienti eccessivamente caldi e umidi. Il livello di umidità costituisce un fattore importante, perché il rischio del colpo di calore aumenta in modo esponenziale in presenza di tassi di umidità uguali o superiori al 90%.

È importante rimanere idratati, aggiungendo all'acqua succo di limone e menta fresca, per il reintegro dei sali minerali. Per rinfrescarsi e combattere al tempo stesso la cellulite, è utile un gustoso drink drenante all’anguria e menta: per 2 persone basta frullare 400 grammi di anguria, il succo di un limone, 5-6 foglioline di menta fresca e 200 ml di acqua.

Consuma pranzi e spuntini leggeri

Durante l'estate bisognerebbe evitare pranzi eccessivamente pesanti e ricchi di alcolici: punta su insalate fantasia, pasta fredda, ingredienti semplici e sani, tanta acqua, centrifugati e frutta fresca, yogurt, frullati.

Contro i sintomi di insolazione e colpo di calore è utile mangiare poco e spesso. È bene non abbuffarsi perché la digestione diventa impegnativa e quindi richiama più sangue all'interno dell'apparato digerente privando gli altri organi.

Per quanto allettanti, i succhi di frutta confezionati sono troppo concentrati rispetto alla quantità di liquidi che abbiamo all'interno del nostro corpo e possono farci disidratare ulteriormente creandoci problemi gastro-intestinali. Se proprio vogliamo berli, è bene diluirli con acqua.

Utilizza abiti in cotone

Evitare abiti in fibre sintetiche, poliestere e nylon e prediligere abiti in cotone e lino, ma anche la viscosa, che lasciano traspirare meglio la nostra pelle e non fanno aumentare la temperatura corporea.

Proteggi la testa con un cappello bagnato

Il miglior modo per proteggere la testa è quello di bagnare un cappello di cotone con la tesa rigida che sarà indossato proprio in occasione di camminate sotto il sole o se ci si espone in spiaggia.

Evita cibi freddi

La tentazione di refrigerarsi con alimenti e bevande a bassissime temperature è inevitabile con il caldo, ma può rivelarsi molto pericolosa. Questo non significa che non possiamo mangiare il gelato, ma che lo dobbiamo stemperare in bocca prima di deglutire per evitare uno shock termico.

Bambini e colpo di calore

L’estate rappresenta per i più piccoli il momento del distacco dalla scuola, delle giornate al mare, dei giochi all’aperto, ma è anche la stagione in cui, a causa del caldo e dell’afa, i genitori devono prestare particolare attenzione al loro benessere e alla loro idratazione.

È importante, quindi, evitare di esporli al sole e fargli praticare attività fisica o sportiva nelle ore più calde; bagnar loro la testa di frequente e rinfrescare tutto il corpo, senza dimenticare di aumentare l'apporto idrico per reintegrare i liquidi persi tramite la sudorazione, privilegiando un’alimentazione ricca di frutta e verdura.

Colpo di calore e colpo di sole: differenza

Pur manifestandosi con gli stessi sintomi, vi è una differenza sostanziale tra colpo di calore e colpo di sole (o insolazione): il primo è causato dell’esposizione duratura al calore ambientale, soprattutto ad un clima caldo e umido, mentre il secondo è causato da una prolungata esposizione al sole.