I rimedi della nonna per aiutare a combattere la cistite

I l fastidio relativo alla cistite può essere davvero ostico da sopportare. Per fortuna ci vengono in soccorso i rimedi della nonna. Ecco quali sono quelli che ci aiutano a combattere la cistite

Dolore e bruciore, impellente sensazione di dover urinare, sono i tipici sintomi della cistite. Molte di noi la stanno combattendo proprio in questo momento, altre ne conoscono bene il fastidio e il disagio. La cistite è infatti un’infezione acuta, spesso associata a un’infezione batterica, che colpisce la vescica e che viene solitamente trattata con gli antibiotici.

E se per combattere la cistite una cura antibiotica è la sola strada giusta da intraprendere sotto controllo medico, per lenire un po’ i fastidi ad essa associata ci vengono in soccorso i rimedi della nonna. Quali sono i rimedi casalinghi che ci possono aiutare a combattere la cistite in maniera naturale? Eccone alcuni che ti sorprenderanno.

Bevi succo di mirtillo rosso

Rimarchiamo il presupposto di base: l’unico modo per combattere realmente la cistite è quello di affidarsi al proprio medico di fiducia e iniziare una cura antibiotica. Per lenire e calmare i fastidi relativi a questa subdola infezione batterica, possiamo però affidarci a tips naturali che le nostre nonne si tramandavano di generazione in generazione. Il primo rimedio della donna è il mirtillo rosso.

Conosciamo tutte le proprietà e i benefici di questa bacca. Antinfiammatorio e antiossidante, il mirtillo rosso è noto anche per la capacità di trattare e combattere la cistite e più in generale, le infezioni delle vie urinarie. E le nostre nonne ne erano a conoscenza, per questo consigliavano di bere succo di mirtillo rosso per calmare la cistite e trarre beneficio dalle sue preziose proprietà.

Mantieniti idratata

Mantenere alti i livelli di idratazione è importantissimo non solo per prevenire e combattere la cistite. Una corretta idratazione permette infatti, tra le altre cose, di alleviare la fatica, aumentare l’energia, far lavorare bene l’apparato cardiocircolatorio, eliminare le tossine. E le nostre nonne lo sapevano bene.

Sapevano anche che bere acqua quotidianamente e nelle giuste dosi può aiutare a eliminare i batteri che causano l'infezione. Bere almeno 8 bicchieri d’acqua al giorno e consumare cibi che ne sono ricchi, come ad esempio cetrioli, finocchi, cocomeri, fiori di zucca, può aiutare sia in fase di prevenzione che in fase di cura della cistite.

Prepara un decotto di uva ursina

Avete mai sentito parlare della pianta Arctostaphylos uva-ursi? Probabilmente no, ma forse conoscerete i suoi frutti. Vi dice qualcosa l’uva ursina? Tonda, brillante, rossa e molto simile alla bacca di mirtillo rosso, l’uva ursina è un potente diuretico e disinfettante delle vie urinarie.

Per questo tra i rimedi della nonna per aiutare a combattere la cistite, questo frutto non può mancare. E i modi per utilizzare l’uva ursina sono davvero tanti. Con le sue foglie si può preparare un decotto da bere giornalmente oppure si può acquistare la tintura madre, da assumere in gocce, ogni giorno fino alla guarigione.

Non trattenerti

Può sembrare un consiglio banale, ma dato che urinare frequentemente mette a disagio le donne, molte di loro evitano di andare in bagno dopo lo stimolo e trattengono l’urina. Questo è sbagliato, e le nonne lo sapevano bene, per questo consigliavano sempre di non trattenere l’urina, soprattutto per non rischiare di dare la possibilità ai batteri presenti di crescere proliferare e quindi di aggravare la situazione. Ogni volta che sentiamo l’esigenza di liberarci, non tratteniamoci, rechiamoci in bagno e assicuriamoci di urinare.

Applica la borsa dell’acqua calda

Noi donne lo sappiamo bene, il calore può essere una manna dal cielo quando abbiamo a che fare con dolori dell’area pelvica. I fastidi delle mestruazioni, ad esempio, possono essere attenuati da una semplice borsa dell’acqua calda applicata sul ventre aiutandoci a rilassare i muscoli e a diminuire i crampi. La stessa borsa dell’acqua calda era utilizzata dalle nostre nonne anche per alleviare i dolori della cistite.

Prendete una classica borsa dell’acqua calda in gomma, riempitela di acqua che avete precedentemente bollito. Foderate la borsa con un plaid morbido o con qualunque cosa possa darvi ancora più confort. A questo punto applicatela sull’area interessata. Sentirete una sensazione piacevole e una diminuzione quasi immediata del dolore dovuto alla cistite.

Mangia yogurt greco

Quanto sono importanti i probiotici per combattere la cistite? Tanto! E ci sono alimenti che ne sono ricchissimi. Uno in particolare? Lo yogurt greco. Mangiare yogurt greco così come latte fermentato, vuol dire assumere una grande quantità di probiotici naturali che aiutano enormemente la flora batterica intestinale.

Per questo yogurt greco e latte fermentato sono tra gli alimenti più indicati da inserire nella dieta per combattere la cistite. Gli alimenti assolutamente da evitare? Caffè, alcolici, bevande zuccherate, cibi fritti e insaccati. Semplici consigli, facilissimi da mettere in pratica e davvero utili per alleviare i dolori di un’infezione batterica così fastidiosa come la cistite.