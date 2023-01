C ombattere l’osteoporosi è una questione di sane abitudini. Ecco alcuni suggerimenti utili per mantenere le nostre ossa sane e forti anche con l’avanzare dell’età

Ossa deboli, fragili, tendenti a fratture e lesioni, possono essere un campanello d’allarme per l’osteoporosi. Nel nostro Paese l’8,1% della popolazione soffre proprio di questa condizione, che seppur non dolorosa finché -purtroppo- l’osso non si lesiona, è bene prevenire prima che curare. Le buone abitudini che aiutano a combattere l'osteoporosi sono davvero tante e tutte preziose per prendersi cura delle ossa mantenendole sane, robuste e forti anche quando l’età inevitabilmente avanza.

È proprio con l’avanzare dell’età infatti, che si perde rapidamente tessuto osseo (nelle donne, in particolare, dopo la menopausa). Ed è per questo motivo che conoscere tips e suggerimenti utili a combattere l’osteoporosi si rivela così importante. Ecco alcuni metodi e buone abitudini da mettere in campo per prevenire questa fastidiosa condizione.

Fai esercizio fisico

Può sembrare scontato, ma purtroppo non lo è, l’esercizio fisico, il movimento, l’allenamento cadenzato e costante, sono fondamentali per prevenire l’osteoporosi e non solo. Scaricare lo stress, stimolare le endorfine ritrovando il benessere psicofisico, rendere le articolazioni più elastiche e ritrovare l’energia perduta, sono solo alcuni dei tanti benefici dell’attività fisica, a tutte le età.

Tra i grandi benefici c’è appunto quello di mantenere le ossa più forti e più sane e di diminuire il pericolo di fratture e lesioni. Allenarsi è infatti osteogenico e quindi si rivela di grande importanza sia da giovani che in età matura, soprattutto dopo la menopausa quando si riduce progressiva la massa ossea e si assiste a un indebolimento molto rapido.

Assumi calcio e vitamina D

Per mantenere le ossa in piena salute, anche dopo gli "anta", è fondamentale assumere calcio e vitamina D. Elementi costituitivi delle ossa, questi nutrienti sono essenziali per mantenere le ossa forti e robuste durante tutto l’arco della vita. Combattere l’osteoporosi quando non si assumono abbastanza calcio e vitamina D è una battaglia persa in partenza. Infatti questi nutrienti lavorano in sinergia per rafforzare le ossa del corpo.

Se il calcio aiuta a costruirle e rafforzarle, la vitamina D aiuta il corpo ad assorbire il calcio. Senza l’uno, l’altro non potrebbe svolgere il suo lavoro. Ed è proprio per questo motivo che, soprattutto quando l’età avanza, dobbiamo assicurarci di assumere abbastanza calcio e vitamina D.

Primo step: esporsi al sole per almeno 30 minuti al giorno e poi affidarsi agli integratori. Gli integratori in commercio sono davvero tanti, affidiamoci al nostro medico di fiducia per scegliere l’opzione più indicata per noi e diamo alle nostre ossa la chance di lavorare al meglio.

Evita il fumo

Conosciamo tutti i danni relativi al consumo di nicotina. Ictus, cardiopatie, ipertensione, invecchiamento e ingiallimento cutaneo, sono solo alcuni degli effetti negativi che il fumo attivo e passivo può apportare al nostro corpo e al nostro organismo. Ma sapevate che fumare sigarette può contribuire all’insorgenza dell’osteoporosi? É proprio così. Fumare aumenta il rischio di osteoporosi, soprattutto in noi donne.

Secondo recenti studi clinici, le donne che iniziano a fumare in adolescenza hanno più probabilità di trovarsi a combattere con l’osteoporosi ben prima della menopausa e con effetti più negativi. La densità ossea delle adolescenti che fumano presenta infatti un valore più basso rispetto alla densità delle ossa delle ragazze non fumatrici.

Questo significa una sola cosa: aumento del rischio di lesioni e fratture, anche in età non avanzata. Anche in questo caso capiamo bene come prevenire sia decisamente meglio che curare.

Mangia un pompelmo al giorno

Spesso quando ci imbattiamo in film o serie tv d’oltreoceano, possiamo osservare come sulle loro tavole della colazione, sia spesso presente un pompelmo. Ebbene, il motivo è presto detto: un pompelmo al giorno toglie l’osteoporosi di torno. Il pompelmo infatti, oltre a favorire il buon funzionamento del sistema immunitario, a ridurre il colesterolo e depurare il fegato, è anche in grado di aumentare l’assorbimento di calcio e magnesio nelle ossa.

E grazie al licopene di cui è ricco, migliora la salute generale delle ossa. Provate a inserire un pompelmo o mezzo pompelmo nel vostro regime alimentare quotidiano, ne trarrete grandi benefici.

Limita l’alcol

Intendiamoci, un buon bicchiere di vino al giorno è un piacere che possiamo continuare a concederci, ma per combattere l’osteoporosi, non eccedere con l’alcol è fondamentale. Siamo ben consci dei danni fisici che l’abuso di alcol apporta all’organismo, ma forse non sappiamo che diminuire il numero di drink alcolici e bicchieri di vino che ci concediamo settimanalmente può fare davvero la differenza per le nostre ossa.

Bere non più di uno/due bicchieri di vino al giorno, può essere sufficiente per far sì che l’alcol non arrivi a ridurre la formazione delle ossa o peggio, portare alla deformità vertebrale. Moderare l’assunzione di alcol si rivela quindi la strada giusta per prevenire tutta la serie di conseguenze spiacevoli derivanti dall’osteoporosi.