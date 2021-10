S i fa presto a dire deodorante, ma scegliere quello giusto è più complicato di quel che si pensi. Ecco perché questa guida ti tornerà molto utile

Deodorante: come sceglierlo

Indispensabile, ma non sempre perfetto per le nostre esigenze. Scegliere il deodorante è una vera e propria sfida anche perché non c’è niente di più antipatico di non sentirsi a proprio agio.

Tra formulazioni e texture le proposte sono davvero tantissime e perdersi è più facile di quel che si possa pensare. Proprio per questo motivo abbiamo provato a raccogliere qualche consiglio utile per trovare il tuo nuovo deodorante del cuore e, fidati, poi non lo abbandonerai mai più.

Differenza tra deodorante e antitraspirante

Prima di capire cosa scegliere è bene conoscere la differenza tra deodorante e antitraspirante. Il primo, che è il più conosciuto e utilizzato, è formulato solo per ridurre o limitare l’odore delle ascelle e, in alcuni casi, anche per combattere i batteri che ne sono la causa. Gli antitraspiranti, invece, aggiungono un’azione in più cioè quella di limitare il sudore grazie ai sali di alluminio che determinano l’occlusione parziale dei pori.

Deodorante roll-on

Comodi e veloci da utilizzare sono caratterizzati da una formula liquida che viene distribuita attraverso la rotazione di una sfera, solitamente in plastica, che permette la fuoriuscita del prodotto.

Deodorante Spray

Questi deodoranti, che possono contenere o meno gas, possono essere utilizzati anche in condivisione in famiglia, visto che l’erogatore non entra in contatto con la pelle.

Deodorante in crema

Chi suda molto e ha problemi di gestione di sudore e odore delle ascelle può optare per le formule in crema che hanno un’azione più intensa. Attenzione, però, è necessario lasciare asciugare questo prodotto per qualche minuto onde evitare di macchiare gli abiti.

Deodorante in stick

Spesso accumunati ai deodoranti roll-on, quelli in stick sono caratterizzati da una formula solida che viene applicata direttamente sulla pelle. La texture leggera permette un maggiore cura su capi delicati e colorati.

Allume di rocca

L’allume di potassio, conosciuto commercialmente come allume di rocca, è un prodotto traspirante che non controlla gli odori ma permette di diminuire la sudorazione. Ma non solo, oltre a poterlo utilizzare su più parti del corpo oltre le ascelle, crea un ambiente scomodo per i batteri che spesso si trovano nelle zone umide del nostro corpo.

Inoltre non lascia alcun alone sui vestiti, cosa che invece può spesso succedere con i deodoranti tradizionali, ed è perfetto per chi ha la pelle sensibile dato che non contiene profumi di sintesi e neppure alcol o gas.

