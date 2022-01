Questi consigli ti aiuteranno a rendere più forte il tuo sistema immunitario

C hi ha più il tempo per ammalarsi? Le difese immunitarie rappresentano la nostra barriera protettiva contro i malanni di stagione e le malattie. Se il sistema è indebolito, esistono diversi modi per renderlo più forte

Rafforzare il sistema immunitario significa ridurre le probabilità di ammalarci. Soprattutto durante la stagione fredda, in concomitanza a situazioni di lavoro particolarmente stressanti, il nostro fisico si indebolisce per farci rallentare. E così ci ammaliamo.

Il primo consiglio che possiamo darti per non perdere di vista la tua salute è quello di prenderti cura di te. Non aver paura di rallentare se il tuo fisico lo richiede a gran voce. Se sul breve periodo può sembrare un’idea non ottimale, col tempo capirai che non c’è nulla di più importante del tuo benessere.

Rafforzare il sistema immunitario con l’alimentazione

Sì, certo, lo dicono tutti che l’alimentazione sta alla base di un sistema immunitario forte e fatto per proteggerti. Tuttavia, come forse ben sai, mantenere una dieta equilibrata è difficile. Specialmente con tutti gli impegni che si accavallano: studio, lavoro, bambini, famiglia. Stress a pioggia. Il freddo. L’inquinamento. Dobbiamo continuare?

L’ideale per te sarebbe adottare un’alimentazione consona a rafforzare le difese immunitarie, sana e variegata. Se senti che il tempo di cucinare ti manca, però, puoi optare per una selezione di ricette salutari e veloci da realizzare, possibilmente con occhio di riguardo per il sapore. Non sentirti in dovere di creare manicaretti irresistibili se non ne hai il tempo. Assicurati piuttosto di garantire al tuo corpo il giusto apporto di vitamine, zinco, ferro e selenio.

A tal proposito, ti consigliamo di fare scorta dei prodotti che ami e che fanno bene, da consumare durante la settimana o addirittura nei mesi a venire. In questo modo in freezer ci sarà sempre qualcosa di buono da scongelare per quanto senti di aver bisogno di cibo sano.

A proposito della dieta: mantieni un peso corporeo adatto

Il tuo peso corporeo influenza la tua vita molto più di quanto immagini. Senza che diventi una fonte di ansia, il tuo peso corporeo dovrebbe rimanere entro i parametri di salute accettati dalla medicina. Associando una buona dieta a uno stile di vita in movimento, sarai sempre in grado di mantenere la situazione “peso” sotto controllo.

Riduci, per quanto possibile, lo stress

Le condizioni che generano stress indeboliscono inevitabilmente il sistema immunitario, sottoponendolo a un carico di lavoro troppo grande rispetto al dovuto. Quando il tuo cervello “va a mille” e sei sotto pressione, il tuo corpo lavora di più e non riesce a soddisfare il fabbisogno di energia.

Praticare yoga o tecniche di meditazione ti aiuterà a tenere sotto controllo lo stress, è vero, ma c’è tanto altro dietro la riduzione di questo fastidio. L’unico modo per liberarsene è adottare uno stile di vita consono, consapevole, pensato per te. Razionalizzare ciò che ti succede ogni giorno, comprenderlo, elaborarlo e valutarlo, è il primo passo verso una vita più felice. E un sistema immunitario che, di conseguenza, funziona meglio.

Rafforzare il sistema immunitario riducendo l’alcol

Un bicchiere di vino ogni tanto, se ti piace, non può che farti bene. Quello di cui si parla in questo articolo, come sempre, è l’eccesso. Riduci fumo e alcol poiché lo sai, e sì, tutti lo sanno. Sono due vizi che nuocciono gravemente alla salute.

Rafforzare il sistema immunitario richiede un consumo più che moderato di sostanze non adeguate, con un’attenzione particolare all’alcol.

Non sottovalutare l’importanza delle relazioni sociali

Un sistema immunitario forte deriva non solo da un benessere fisico e mentale, ma anche sociale. Non sottovalutare l’importanza del prenderti cura di te, delle amicizie e della tua famiglia. Ciò che ti rende felice, ti rende anche più forte e più adatta ad affrontare le incombenze quotidiane. Ecco perché concedersi occasionalmente una serata fuori dare molti più risultati che dieci piatti di verdura.

La mancanza di connessioni sociali adeguate è un fattore di rischio elevato, specialmente in alcune fasi specifiche della vita.

Rafforzare il sistema immunitario attraverso il sonno

Un buon riposo è la base di partenza per la tua giornata, sì, ma anche per la costruzione di un sistema immunitario davvero forte. Dormire aiuta a recuperare le energie utilizzate durante il giorno. Sonno e difese immunitarie vanno a braccetto, e l’uno favorisce l’altro.

Il buon sonno dipende da tantissimi fattori: dal nostro stato emotivo, dalla qualità del materasso, dalla cena che abbiamo consumato. Dormire meglio fa sentire più forti e attive: ecco perché bisogna comprendere quali sono le cause dell’insonnia, e correggerle.

Arieggia la casa con frequenza

Sai perché ti ammali più spesso d’inverno? Perché trascorri più tempo dentro le mura di casa, dentro locali poco areati. Il sistema immunitario ne risente e alla fine ti sei buscata il raffreddore senza neanche accorgertene.

Bastano pochi accorgimenti, come areare gli ambienti e lavarsi le mani con frequenza per scoprire la differenza e rafforzare di conseguenza il sistema immunitario.