Ansia e difficoltà a prendere sonno la sera? La soluzione giusta potrebbe essere quella di affidarti a una coperta ponderata, in grado cioè di riprodurre la sensazione di un abbraccio rassicurante. Ecco di cosa si tratta e quale acquistare

Coperta ponderata: cosa è e come migliora il sonno

La coperta ponderata, detta anche terapeutica, è una coperta caratterizzata da un peso maggiore rispetto a quello delle coperte tradizionali e che proprio in virtù di questa sua pesantezza garantisce al corpo un effetto benefico.

Se passi gran parte della notte a girarti e rigirarti nel letto e hai già provato altri rimedi, la soluzione adatta per dormire meglio potrebbe essere proprio la coperta ponderata.

Ma come funziona una coperta ponderata? Esercitando diversi punti di pressione su tutto il corpo, la coperta riesce a rilassare il sistema nervoso, aumentando i livelli di serotonina e melatonina, ormoni fondamentali per regolare il tono dell’umore e anche i cicli veglia-sonno.

La prima coperta ponderata lanciata sul mercato è stata Gravity: oggetto di studi medici, ha dimostrato un’efficacia del 70% sulla qualità del sonno e di più del 50% sulla diminuzione di ansia e stress.

Coperta ponderata: come sceglierla

Se l’idea ti stuzzica e hai deciso di provare, ecco allora come scegliere la coperta ponderata migliore per le tue esigenze.

Le coperte terapeutiche in commercio possono infatti avere un peso diverso: in genere si va dai 6 agli 11 kg, ottenuti mediante delle piccole perline di vetro che assicurano la giusta pesantezza. Tieni presente che, secondo gli esperti, per assicurare un effetto benefico sul corpo, il peso della coperta dovrebbe corrispondere al 10% circa del peso corporeo.

Anche la misura può variare a seconda del modello scelto: puoi trovare infatti coperte ponderate adatte a un letto matrimoniale come a un letto singolo o addirittura king size. Per quanto riguarda il materiale, meglio scegliere sempre tessuti morbidi e traspiranti, come il cotone.

Infine, ricorda che la coperta ponderata può essere utilizzata anche per garantire un sonno tranquillo ai bambini, facendoli sentire coccolati durante la notte.

E se non hai problemi di sonno, potrai comunque utilizzarla come dolce trattamento anti-stress mentre leggi un libro o guardi la tv.

Ecco allora alcuni modelli di coperta terapeutica che puoi acquistare su Amazon.

Coperta ponderata Gravity Blanket

Come dicevamo, Gravity è stata la prima coperta ponderata lanciata sul mercato e oggetto di studio da parte di un team medico. Progettata per essere il 10% del peso corporeo, aiuta il sistema nervoso a rilassarsi, simulando la sensazione di un abbraccio. Disponibile in due colori, grigio scuro oppure blu, è realizzata all'interno con perle di vetro di altissima qualità, assicurate da cuciture a griglia. Il prezzo supera i 150 euro ma tieni presente che si tratta di un prodotto originale, offerto da un marchio ormai leader del settore.

Coperta ponderata Buzio

Se vuoi puntrae su un modello meno costoso, una buona soluzione può essere la coperta ponderata di Buzio. Lo strato interno è realizzato in cotone 100% di alta qualità e il materiale di riempimento oltre ad essere resistente, è ipoallergenico e inodore. Anche questo modello dispone di cuciture a griglia che garantiscono la corretta distribuzione delle perline interne. Puoi lavarla in lavatrice, con un programma per capi delicati, ed è disponibile in due misure.

Coperta ponderata Zzznest

Offre un ottimo rapporto qualità prezzo anche la coperta di Zzznest: cucita con 7 strati di tessuto per garantire la massima resistenza, è realizzata in cotone 100% di alta qualità, traspirante e caldo. Puoi sceglierla di diverse dimensioni, per letti matrimoniali o singoli, e di diverso peso.

Coperta ponderata Bedsure

La coperta ponderata Bedsure pesa 6.8 Kg, ha la fodera in cotone 100% ed è dotata di appositi anelli per collegarla al corpipiumino, in maniera tale che non scivoli giù dal letto e non si sposti dalla posizione corretta. Va infatti posizionata sopra la coperta vera e propria. Secondo le recensioni il punto di forza di questa coperta è il rapporto qualità prezzo.

Coperta ponderata per bambini Anjee

Per i più piccoli, infine, perfetta la coperta ponderata pensata per la loro pelle delicata: realizzata in cotone naturale, garantisce la massima traspirabilità ed è riempita con perle di vetro ecologiche, sicure e non tossiche. Puoi sceglierla in 6 allegre fantasie e sarà un modo furbo per regalare ai bimbi un abbraccio rassicurante mentre fanno la nanna.

