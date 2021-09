L a detersione è il primo step per una skincare completa e attenta e, se fino ad ora hai solo usato saponi ad hoc, forse è il momento di scoprire qualcosa di più sui dispositivi per la pulizia del viso

Dispositivi per la pulizia del viso: cosa sono

Chi sogna una pelle luminosa, compatta e, soprattutto, senza pori dilatati sa bene quanto sia importante lo step della detersione. Pulire a fondo la pelle del viso, infatti, prepara la cute a ricevere i successivi step che formano i vari passaggi della routine di bellezza tanto amata dalle donne coreane.

Con o senza spazzole. Ultrasonici o con testine oscillanti. I dispositivi per detergere il viso sono davvero tanti e si differenziano non solo per la tecnologia usata, ma anche per la tipologia di pelle a cui sono destinati.

Qui abbiamo provato a raccogliere una selezione dei migliori dispositivi per la pulizia del viso che devi assolutamente aggiungere alla tua beauty routine.

Foreo Luna 2

Niente spazzole e un movimento ultrasonico che deterge il viso per un intervallo di 2 minuti per una pelle luminosa e un aspetto più giovane. Merito della potenza delle pulsazioni T-Soniche che puliscono ed esfoliano la pelle in profondità, eliminando il 99.5% di sebo e sporco, oltre alle cellule morte e riducendo la visibilità dei pori.

Luna 2 è uno dei modelli più popolari, ma oltre a questo Foreo propone tantissimi device dedicati alla cura della pelle che puoi trovare qui sotto.

Clarisonic Mia Fit

È stato uno dei primi device tecnologici dedicati alla pulizia del viso tanto da diventare un must have in tutto il mondo. Questo modello, piccolo e compatto, è l’evoluzione della prima versione: più facile da maneggiare, ma senza perdere le funzionalità per cui è nato. Le testine intercambiabili permettono non solo di avere un device sempre aggiornato, ma anche di poterlo adattare al proprio tipo di pelle.

Qui di seguito una selezione delle testine dedicate al clarisonic mia Fit

Skin Scrubber

Pensato per una pulizia profonda dei pori e per rimuovere l'acne attraverso vibrazioni ad alta frequenza. Da avere grazie alle quattro modalità differenti:

Cleaning: pulire a fondo la pelle con alte vibrazioni.

Ion +: per eliminare i punti neri, la pelle morta, lo sporco e il sebo.

Ion -: Aiuta la pelle ad assorbire la crema

Lifting: per ridurre le rughe, lasciando la pelle soda, luminosa e rimpolpata.

Remington Reveal

Questa spazzola si differenzia dalle altre grazie alla doppia azione rotante e vibrante della testina. Le tre velocità e le tre testine (Normal, Sensitive & Massage) permettono una pulizia profonda e di adattarsi a qualsiasi tipo di cute, compresa la più sensibile.

