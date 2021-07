I dratante, emolliente e lenitiva: la crema doposole non può e non deve mancare dopo una giornata sotto il sole. Ecco una selezione delle migliori da aggiungere alla tua beach bag

Le migliori creme doposole

Secca, arrossata, assetata e dolente: la pelle post esposizione solare, specialmente se prolungata e per diverse ore, necessità assolutamente di una crema doposole. Pensate ad hoc per lenire, idratare e prolungare l’abbronzatura, queste le migliori creme doposole si possono trovare sotto forma di diverse texture: gel, spray, latte e non solo.

Solitamente a base di Aloe Vera, questo tipo di prodotti spesso contengono micro particelle brillanti per aumentare l’effetto sprakly sulla pelle e, quindi, intensificare il colorito dorato tanto agognato e ottenuto durante le vacanze o i fine settimana fuori porta. Insomma: la crema doposole è importante almeno quanto la crema solare.

Noi abbiamo selezionato le migliori creme doposole per il 2021 da acquistare online su Amazon che renderanno la tua pelle, di viso e corpo, bella e luminosissima.

Crema doposole L’Erbolario

Un insieme di ben 12 attivi vegetali, tra cui si può trovare il Burro di Karitè, l’Olio di Argan e le proteine della Quinoa. Un fluido morbido e setoso che ristabilisce il giusto tasso d’idratazione nutre la pelle in profondità e rafforzandone i meccanismi di difesa.

Crema doposole Hawaiian Tropic

Se cerchi una coccola per la pelle dopo una giornata sotto al sole, questo burro è l’ideale. Una formula ricca con olio di cocco, burro di karitè e olio di avocado, che dona 12 ore di idratazione. A completare il tutto l’esotico profumo di cocco e la piacevole sensazione di pelle liscia come la seta.

Olio doposole Helan

Una delicata texture a rapido assorbimento che lascia la pelle radiosa e brillante già alla prima applicazione. Un doposole in olio con monoï de tahiti, olii di mandorle dolci e riso che agiscono in profondità e riducendo i danni derivati dall'eccessiva esposizione al sole.

Trattamento viso Doposole Collistar

Il viso merita un trattamento ad hoc e ben mirato, soprattutto, per contrastare l’effetto foto invecchiamento causato dai raggi solari. La sinergia delle cellule staminali di Centella asiatica con un mix di preziosi principi attivi protegge il DNA cellulare cutaneo e stimolando i processi di autoriparazione della pelle. L’ideale per prevenire le rughe e l’invecchiamento cutaneo precoce.

Gel Doposole Australian Gold

La formula leggera leggero e rinfrescante di questo dopo sole spray, donerà immediatamente una sensazione di benessere e sollievo dopo l'esposizione solare. Da tenere in frigorifero per migliorarne l’effetto freddo già alla prima applicazione.

Crema doposole Angstrom

Sogni di avere una pelle liscia come la seta? Questo doposole è la risposta: si assorbe rapidamente,lenisce e rinfresca la pelle, oltre a prevenire le tipiche spellature da sole. La formula Total Tanning System, permetterà anche un processo di abbronzatura rapido, intenso e prolungato.

Crema doposole per bambini Bionike

Anche i più piccoli meritano un doposole lenitivo, ma la loro pelle essendo estremamente delicata merita ancora più attenzione. Questo after sun, infatti, ha una formulazione ad alta tollerabilità, ideale anche per la pelli più sensibili.

Crema doposole Nivea

Aloe Vera Bio ed estratto pro-melanina: una formula che prolunga la naturale abbronzatura e assicura 48 ore di idratazione. Leggera e non appiccicosa, si assorbirà rapidamente lasciando una sensazione piacevole e una cute morbida all’istante

Migliori Spray Doposole

Tra le varie formulazione disponibili per le creme doposole, sicuramente quelle in spray sono le più comode e funzionali. Leggere e impalpabili, possono essere conservate in frigorifero per assicurare un’azione lenitiva ancora più intesa.

Qui una selezione delle migliori referenze in spray da acquistare su amazon.

