Per rigenerare la pelle dopo un’intensa esposizione solare è importante usare un apposito prodotto lenitivo, capace di restituire alla pelle le vitamine e l’idratazione necessaria a reintegrare il pH dopo l’esposizione ai raggi ultravioletti: le ricette per creare un olio e una maschera doposole usando ingredienti naturali e privi di alcool.

Come realizzare olio e maschera doposole

Arriva l’estate e la voglia di mare e sole si fanno sentire, ci ricarichiamo con cibi rinfrescanti, bibite e creme solari e ci dirigiamo verso località balneari in modo da poter godere del refrigerio delle onde e prendere qualche ora di sole accarezzati dalla brezza marina. Purtroppo il sole è anche un nemico della pelle e può essere causa di irritazione, anche se ci siamo protetti con una crema. Al rientro a casa, gli effetti del sole cominciano a farsi sentire: la pelle è calda, arrossata, talvolta bruciata e richiede un pronto intervento a base di creme ed oli specifici. In taluni casi, potremo preparare degli ottimi doposoli domestici, in maschera o in olio, a base di sostanze naturali, a patto però di non aver subito danni gravi che necessitano dei consigli di un dermatologo. Vediamo come fare un olio e una maschera doposole rigeneranti e rinfrescanti.

Come realizzare un olio doposole

Per realizzare un olio doposole in casa servono pochi ingredienti e tutti facilmente reperibili in commercio.

Come realizzare un olio doposole: occorrente

Flacone spray

Barattolo con chiusura ermetica

Olio extravergine di oliva

Olio essenziale di lavanda

Olio essenziale di calendula

Essenze profumate (a scelta)

Olio essenziale alla citronella e alla menta

Tè verde

Come realizzare un olio doposole: miscelare gli ingredienti

Tieni conto che per preparare la miscela ti basteranno pochi elementi naturali, che se desideri puoi unire ad altri prodotti come oli essenziali lenitivi o essenze profumate. Per preparare il prodotto ti basterà versare all’interno di una ciotola un po’ di olio extravergine di oliva (un bicchiere) con mezzo bicchiere di tè verde tiepido. Successivamente mescola gli ingredienti tra di loro e se possibile agita perbene il bicchiere (sigillandolo con un tappo o con un po’ di carta stagnola).

Come realizzare un olio doposole: aggiungi gli oli essenziali

Gli oli essenziali sono dei preziosi alleati della pelle, se desideri puoi unirli alla miscela lenitiva doposole, prediligendo un olio essenziali alla citronella o alla menta (la citronella in particolare è un ottimo rimedio contro le zanzare e gli insetti in generale). Se ti piace l’idea puoi unire anche qualche goccia di olio di calendula (molto utile per sfiammare la pelle arrossata e ustionata). Puoi acquistare gli oli essenziali e l’olio di calendula presso una farmacia o un’erboristeria. Per unire gli oli alla miscela ti basterà versare 4/5 gocce al composto e mescolare con un cucchiaio di legno.

Come realizzare un olio doposole: usa un flacone spray

Per facilitare l’applicazione del prodotto ti consiglio di usare un flacone spray. In questo caso ti basterà rovesciare la miscela creata all’interno del flaconcino, aiutandoti con un imbuto. Puoi acquistare il flacone presso un negozio di articoli per la casa o in alternativa puoi usare un flacone riciclato (l’importante che abbia un erogatore spray). Al posto del flacone puoi usare un barattolo con chiusura ermetica. Dopo aver versato la mistura nel flacone (o nel barattolino), dovrai mescolare per bene il prodotto, per amalgamare perfettamente tutti gli ingredienti tra di loro. Per applicare la miscela devi semplicemente spruzzarla e massaggiarla sulla pelle umida (dopo aver lavato la pelle con acqua fresca). Puoi usare il prodotto su qualsiasi porzione del corpo, anche sul viso, intorno al contorno occhi e sulla schiena, immediatamente dopo l’esposizione solare.

Come realizzare una maschera doposole

Vuoi realizzare una maschera idratante e lenitiva senza spendere una fortuna? Le ricette delle creme che ti proponiamo, tutte freschissime, sono economiche, adatte anche per lo scrub e molto idratanti.

Leggi anche Maschere viso fai da te: ecco le ricette da fare a casa

Come realizzare una maschera doposole: occorrente

Cetrioli

Limone

Miele

Aloe vera

Glicerina

Mela

Latte intero

Crema con cetriolo

Se la ‘scottatura’ è fastidiosa (ma non grave), la via migliore per eliminare il problema è quella di idratare per bene la pelle arrossata. Se necessiti di una maschera lenitiva, la ricetta giusta per te è quella a base di cetriolo: dovrai utilizzare due bei cetrioli, una mela gialla e due cucchiai di latte intero non scremato, perché contiene più nutrienti. Per prima cosa togli la pelle ai cetrioli, sbucciandoli con cura, poi tagliali a tocchetti e mettili nel frullatore, o in un robot da cucina. Aziona a media velocità, lascia che l’apparecchio riduca i due cetrioli in una poltiglia. Sbuccia la mela gialla e grattugiala o frullala nel medesimo modo, mescola la polpa di mela con la polpa di cetriolo, ed aggiungi alla poltiglia i due cucchiai di latte intero, mescola con cura. Applica sul viso pulito e asciutto e lascia in posa per circa una quindicina di minuti, attendendo che i principi attivi del cetriolo e della mela facciano il loro effetto, dopo di che risciacqua con cura ed applica la solita crema per il viso. Per un effetto migliore, potrebbe anche essere utile tenere la crema in frigo un quarto d’ora prima di applicarla.

Crema al limone e miele

Un’altra ricetta utile per idratare la pelle del viso dopo una giornata di sole, è costituita da altri tre ingredienti semplici da reperire: il miele, il succo di limone e la glicerina. In una ciotolina metti tre cucchiai di miele, incorpora 30 grammi di glicerina, ed infine, sempre mescolando, unisci il succo di mezzo limone. Lascia a riposare la crema nel frigo per un quarto d’ora, per renderla più refrigerante. Stendi sul viso precedentemente lavato ed asciugato e lascia in posa la maschera idratante per circa una ventina di minuti. Risciacqua con acqua tiepida, sfregando leggermente per riattivare la microcircolazione.

Crema di aloe

Una terza ed ultima maschera, molto utile nel caso di vere e proprie scottature sul viso, di quelle che danno origine a fastidiose ed antiestetiche vescicole. Prendi 2 o 3 foglie di aloe vera adulta, della grandezza di 30 cm o anche più, e mettile nel frullatore, stendi la poltiglia ottenuta sul viso e lasciala agire per circa 30 minuti. Se ne avrai bisogno potrai ripetere il trattamento anche il giorno seguente. La crema deve essere conservata in frigorifero. In alternativa taglia le foglie in due, e passale sul viso lasciando che il liquido contenuto nella pianta faccia il suo effetto. Risciacqua con acqua fresca, sfregando leggermente per riattivare la circolazione cutanea. Conviene sempre avere una pianta di aloe vera sul terrazzo, da poter usare quando serve.