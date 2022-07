N on puoi lavarti col ciclo mestruale e altri falsi miti sul benessere intimo da sfatare. Subito!

Oggi è piuttosto comune affidarsi a Internet per trovare risposta a dubbi e domande. Lo è ancor di più quando ci riferiamo ad argomenti come il benessere intimo femminile, talvolta considerato ancora un "tabù" in famiglia: se ne parla sempre troppo poco, dando così man forte a falsi miti che possono facilmente farci cadere in errore.

Non dovremmo mai sentirci in imbarazzo su determinati argomenti. In fondo si tratta della nostra salute ed è importante apprendere sin dalla giovane età tutte quelle buone pratiche essenziali per prevenire eventuali problemi.

Ma quanti e quali sono realmente i falsi miti sul benessere intimo? Preparatevi, perché sono molti di più di quanto potremmo pensare.

Non puoi lavarti col ciclo mestruale

Alzi la mano chi da bambina non ha mai sentito almeno una volta questa frase. Con molta probabilità nessuno. Tra i più comuni falsi miti sul benessere intimo c'è proprio questo che, a pensarci bene, è una contraddizione in termini.

Durante il ciclo, le mestruazioni in realtà ci sporcano, tanto da dover provvedere ad usare appositi assorbenti, tamponi o anche soluzioni più moderne come gli slip da ciclo o la coppetta mestruale. Eppure a molte di noi hanno insegnato che non dovremmo fare la doccia né lavarci le parti intime quando ci troviamo in questo periodo del mese.

Il motivo che di solito ci inculcano è che l'acqua, in base alla temperatura, potrebbe influire sul flusso mestruale. Ma non è assolutamente vero! E, quando accade, si tratta di una condizione temporanea: con l'acqua calda si dilatano i vasi, quindi il ciclo potrebbe momentaneamente aumentare, mentre con quella fredda potrebbe accadere il contrario. Ma solo per poco!

Lavarsi durante il ciclo è importantissimo, perché ci aiuta a prevenire le infezioni, piuttosto comuni specialmente quando si usano assorbenti e altri dispositivi del genere, ed elimina anche i cattivi odori, del tutto normali con le mestruazioni.

Lavarsi spesso riduce il rischio di infezioni

Forse vi sembrerà in contraddizione col punto precedente, ma non è così. Se è vero che con il ciclo è giusto lavarsi adeguatamente, curando il benessere intimo quotidianamente, dall'altra non dobbiamo neanche passare all'eccesso opposto. Non è vero che lavandoci spesso evitiamo il rischio di infezioni vaginali o altri problemi al tratto urinario, anzi lavaggi troppo frequenti ci mettono a rischio.

E non importa se usiamo un detergente specifico o super costoso, il risultato non cambia. È opportuno lavarsi tutti i giorni, ma senza esagerare pena l'alterazione del PH vaginale e del microbiota che, se alterato, può esser soggetto a squilibri e quindi provocare problemi di salute.

La depilazione intima totale è più igienica

Ecco un altro dei falsi miti sul benessere intimo più diffusi in assoluto. Oggi è molto in voga, specialmente tra le giovani (e i giovani) la depilazione intima totale, che elimina completamente lo strato di peli che ricopre il pube e la zona genitale.

La moda e le copertine patinate non aiutano di certo: una zona intima completamente depilata risulta maggiormente desiderabile per molti, entrata ormai nel collettivo concetto di bellezza femminile. Gusti e mode a parte, però, depilarsi completamente non è una buona idea e non è vero che ci aiuta a restare più pulite.

Accade l'esatto contrario! La nostra zona genitale è "progettata" in modo specifico per mantenersi in equilibrio e proteggersi e i peli fanno parte di questa naturale barriera: proteggono la pelle più delicata e sottile, tengono lontani batteri e altri patogeni che possono causare infezioni e malattie. In più la depilazione totale intima può incentivare la comparsa di follicoliti, dermatiti e persino disturbi cronici (come la vulvodinia). Senza peli pubici siamo più a rischio e i ginecologi non fanno altro che ripeterlo.

Puoi prevenire la candida con lo yogurt

Non sappiamo a chi possa esser venuta in mente un'idea simile, ma l'unico modo per curare la candida e in generale le infezioni vaginali da lievito è rivolgersi a un ginecologo. Bisogna seguire una terapia adeguata, non improvvisare.

Le infezioni da lievito come la candida non si possono curare né prevenire con lo yogurt. Uno dei falsi miti più diffusi sul benessere intimo è che basti applicarlo nella zona genitale o anche solo mangiarlo per far scomparire l'infezione. Ma non funziona così, perché i batteri presenti nello yogurt che acquistiamo al supermercato non sono gli stessi presenti nella nostra vagina. Insomma, applicare o ingerire yogurt in questi casi produce soltanto un effetto: assolutamente niente!

Usare il deodorante intimo elimina i cattivi odori

Presa così l'affermazione non è poi così sbagliata, perché esistono deodoranti intimi progettati appositamente per la zona genitale che eliminano in effetti i cattivi odori. Ma ve lo diciamo senza troppi giri di parole: profumare la vagina non è una buona idea e potrebbe diventare controproducente.