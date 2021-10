C ombattere la ritenzione idrica può essere davvero snervante e oltre a una buona alimentazione e all’attività fisica non sono da sottovalutare gli integratori drenanti.

Integratori drenanti: cosa sono?

Chi soffre di ritenzione idrica sa bene quanto può essere difficile combattere questo disturbo che, tra le altre cose, può causare anche la cellulite. Causata da disfunzioni cardiache o renali e uno stile di vita sbagliato, la ritenzione idrica indica la tendenza di trattenere i liquidi nell’organismo che andrà poi ad accumularsi su addome, glutei e cosce.

Tanta acqua, attività fisica adeguata, uno stile di vita migliore: questi sono i primi step per cercare di eliminare o diminuire la ritenzione idrica e se non bastasse? È possibile aggiungere degli integratori drenanti facilmente reperibili online.

Questi integratori, sotto forma liquida, in polvere o pastiglie, permettono di depurare l’organismo ed aiutare ad eliminare i liquidi in eccesso e, quindi, la ritenzione idrica.

Abbiamo provato a selezionare i migliori integratori drenanti che puoi acquistare su Amazon con un solo click.

Con Bardana, Colina, Cavolo Kale, Ibisco e Anguria

Un integratore alimentare detossinante che lavora su 4 aspetti diversi:

l'anguria favorisce il drenaggio dei liquidi corporei;

l'ibisco che migliora la regolarità del transito;

il cavolo Kale che migliora la funzione digestiva

la bardana agisce, invece, sulle funzioni depurative ed il benessere della pelle.

Basterà diluire 25 ml in 500 ml d'acqua naturale per poi assumerla nell'arco della giornata.

Con lespedeza, Ortosifon e sambuco

Chi non ama assumere gli integratori drenanti sotto forma liquida, è possibile anche optare per delle compresse a base di vitamina B6, rutina ed estratti vegetali di Lespedeza capitata, uva, mirtillo, sambuco e Ortosifon. Da assumere due volte al giorno, una a metà mattina e una nel primo pomeriggio, meglio se lontano dai pasti.

Con gambo d'Ananas

Questo integratore a base di gambo d'Ananas, frutto noto per le sue molteplici proprietà, è un alleato per migliorare la digestione e favorire l'eliminazione dei liquidi in eccesso che spesso causano l'antiestetico effetto buccia d'arancia.

Imperdibile soprattutto nei periodo di maggiore stress e di caldo anche per migliorare la sensazione di pesantezza alle gambe.

Ma questi non sono gli unici integratori a base di ananas, qui una selezione di altre opzioni a base di questo frutto tropicale.

Con Te verde, Matè e carciofo

Alcuni integratori, oltre a permettere la riduzione della ritenzione idrica, lavorano in simbiosi con altri principi attivi per permetter di migliorare diversi aspetti del proprio fisico e organismo. Come questo integratore che svolge ben 5 azioni differenti: metabolica, tonificante, drenante, di equilibrio del peso e, infine, digestiva.

Con Centella

La centella è una pianta dalle mille proprietà e, tra le altre cose, è utilissima per contrastare gli inestetismi della cellulite e favorendo il microcircolo.

L'ideale per per rimettersi in forma in modo naturale grazie all'azione rassodante, anticellulite e dimagrante della Centella.

Con matcha

Basterà assumere 3 compresse al giorno, meglio se dopo i pasti principali, di questo integratore con polvere di Matcha e Orthosiphon per migliorare il benessere intestinale e drenare i liquidi in eccesso che causano la ritenzione. In aggiunta, poi, la Vitamia E che svolge un potere anti.age proteggendo le cellule dallo stress ossidativo.

