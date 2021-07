Maschere di argilla: a cosa servono e quali acquistare

P er rimuovere le impurità dalla pelle del viso sono il rituale di bellezza più indicato: scopri con noi tutti i benefici delle maschere di argilla e come trovare quella che fa per te

Accumuli di sebo, cellule morte e impurità? Spesso sono proprio queste le cause di un incarnato spento e poco luminoso ma esiste una soluzione: le maschere di argilla per il viso.

Le hai mai provate? Se ancora non le conosci da vicino è arrivato il momento di correre ai ripari. Ecco tutto quello che c’è da sapere

Maschere di argilla: a cosa servono

Le maschere di argilla per il viso sono trattamenti cosmetici che sfruttano, appunto, le proprietà dell’argilla, una sostanza di origine minerale, nota per la sua capacità di depurare la pelle dalle impurità ma anche dagli accumuli di sebo che spesso portano alla comparsa di inestetismi e imperfezioni.

Queste maschere vanno applicate con particolare attenzione sui punti critici del viso, dove compaiono più facilmente brufoli e punti neri, ovvero su naso, mento e fronte, avendo cura di spalmarle però con estrema delicatezza onde evitare di irritare la pelle.

Bastano in genere 10 minuti di applicazione o poco più, per ottenere ottimi risultati: la pelle apparirà da subito depurata e, di conseguenza, molto più morbida e luminosa.

L’unica accortezza è quella di concedersi una maschera all’argilla non più di una volta a settimana, in caso di pelle normale, e ogni 10 giorni almeno in caso di pelle secca e sensibile.

Maschere di argilla: come scegliere quella che fa per te

Come saprai esistono diversi tipi di argilla, tra cui quella bianca e quella verde che sono le più utilizzate in campo cosmetico. Entrambe sono perfette per depurare la pelle, l’unica differenza è che quella verde presenta un potere assorbente maggiore, mentre quella bianca, pur essendo efficace, è più delicata e dunque più indicata in caso di pelle sensibile.

Per farti un’idea più chiara, abbiamo selezionato alcune maschere di argilla per il viso tra le più apprezzate.

Ecco come funzionano e come trovare quella che fa per te!

La maschera all'argilla purificante

Perfetta per la pelle grassa e per ridurre l'eccesso di sebo, è la maschera purificante all'argilla di L'Oréal. Alla base un mix esclusivo di tre argille minerali, arricchito con Eucalipto per un'azione purificante e opacizzante. I risultati sono visibili sin dal primo utilizzo: la pelle apparirà infatti da subito più fresca, pulita e purificata.

La maschera di argilla e superfood

Per una pelle purificata e più luminosa, perfetta anche la maschera all'argilla di Plantifique, arricchita con le proprietà di diversi superfood, tra cui tè verde, per combattere i danni provocati dai raggi UV e stimolare il collagene, avocado, adatto a prevenire l'invecchiamento della pelle, e persino spinaci, ricchi di vitamine che lasciano da subito la pelle più luminosa.

La maschera all'argilla esfoliante

Per pelli imperfette e pori dilatati, la maschera giusta è quella esfoliante di L'Oréal. A base di tre argille minerali, è arricchita con alga rossa per garantire una super azione levigante in grado di restringere i pori della pelle.

La maschera per pelle mista e grassa

Pelle mista, tendente al grasso? Prova la maschera all'argilla di Vichy. Alla base una formulazione ricca e morbida che contiene le argille minerali caolino e bentonite per assorbire l'eccesso di sebo, aloe vera per lenire, allantoina per un effetto riparatore e levigante, e acqua termale mineralizzante di Vichy, fortificante, rigenerante e riequilibrante. In più la crema ha una texture facile da stendere e da rimuovere.

La maschera detox

Per purificare la pelle in modo facile e veloce, prova invece la maschera Detox di L'Oréal. Alla base una formula all'argilla pura associata ad un attivo vegetale di origine naturale che lascia la pelle immediatamente purificata e radiosa. Tra i suoi vantaggi, la consistenza ultra fondente, che la rende facile da stendere e che consente un'applicazione anche due volte alla settimana.

La maschera all'argilla verde multitasking

La maschera all'argilla verde pronta all'uso di Cattier è ideale invece se desideri un trattamento dai molteplici benefici. Assorbente, purificante e rigenerante, la crema è particolarmente adatta a pelli miste e grasse ed è in grado di regolare l'eccesso di sebo, eliminare le impurità, rivitalizzare la pelle ma anche favorire il rinnovamento cellulare. Il plus? Ha anche un effetto addolcente, perché può essere usata per alleviare la pelle irritata.

La maschera all'argilla con propoli

Infine, perfetta per pelli miste e grasse, anche la maschera all'argilla di Erbolario. Il suo segreto? La crema associa alle proprietà astringenti e sebo-equilibranti dell’argilla, quelle purificanti della propoli. Applicata con regolarità – una o due volte a settimana – lascia la pelle del viso fresca, riducendo gli inestetismi.

