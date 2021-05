È arrivato il momento di godersi il sole e di pensare l’abbronzatura. Prima regola, puntare sui prodotti giusti. Ecco allora le dritte per scegliere le migliori creme solari

Le migliori creme solari 2021

Con l’arrivo della bella stagione cresce la voglia di tornare a godersi il sole e di pensare alla tanto amata abbronzatura, partendo dalla scelta delle migliori creme solari.

Eh sì, perché proteggere la pelle dalle scottature e dai danni dei raggi UVA e UVB è ormai un presupposto fondamentale, non solo per evitare fastidiosi eritemi ma anche per prevenire malattie cutanee più serie.

Detto questo: come si sceglie il prodotto solare più adatto alla propria pelle? E come orientarsi tra spray, lozioni, olio solare e classiche creme?

Cominciamo dalle basi: qui sotto trovi qualche info utile.

Creme solari 2021: i best seller su Amazon

Migliori creme solari: come sceglierle

Come saprai, in commercio esistono ormai tantissimi tipi di prodotti solari. La prima regola è partire dal fattore di protezione solare, o SPF. Deve essere sempre indicato sulla confezione e va scelto a seconda del proprio fototipo.

Per non sbagliare può essere utile chiedere il parere di un esperto ma in linea generale tieni presente che, secondo gli specialisti di Fondazione Veronesi, bisognerebbe in ogni caso puntare su un SPF tra 30 e 50+, indici di una protezione alta e molto alta, e seguire queste indicazioni:

un fattore di protezione 50+ è necessario in caso di pelli molto chiare e capelli rossi o biondi che corrispondono al fototipo 1 ;

è necessario in caso di pelli molto chiare e capelli rossi o biondi che corrispondono al ; un fattore tra 50+ e 30 è indicato in caso di pelle chiara e cappelli castano o biondi, ovvero fototipo 2 ;

è indicato in caso di pelle chiara e cappelli castano o biondi, ovvero ; un SPF tra 25 e 15 in caso di capelli biondo scuro ma anche pelle sensibile ( fototipo 3 ) o con capelli castani e pelle moderatamente sensibile ( fototipo 4 );

in caso di capelli biondo scuro ma anche pelle sensibile ( ) o con capelli castani e pelle moderatamente sensibile ( ); un SPF basso, tra 10 e 6, è invece consigliato solo al fototipo 5, ovvero persone con capelli scuri e carnagione olivastra o capelli scurissimi e pelle scura.

Quando scegli la crema, ricordati anche di controllare che sia efficace sia per proteggere dai raggi UVB sia dai raggi UVA e che non contenga sostanze che possono provocare reazioni sulla pelle, e dunque allergeni come profumi.

Creme solari: le migliori in commercio

Per quanto riguarda formato e consistenza, hai campo libero e puoi assecondare le tue esigenze, scegliendo spray dalla texture leggera o oli che oltre a proteggere la pelle possono aiutare a intensificare l’abbronzatura.

Pronta a prendere appunti?

Abbiamo selezionato le migliori creme solari: non ti resta che scegliere la tua e preparare la borsa per il mare!

Latte solare ultra idratante Angstrom

È perfetto per soddisfare molteplici esigenze il latte idratante di Angstrom, un marchio che garantisce prodotti di qualità. Dotato di filtri solari UVA/UVB avanzati, assicura un’immediata protezione dai raggi solari e ha una piacevole consistenza leggera, quindi che lo applichi facilmente senza ritrovarti poi la pelle unta. Grazie al Triple Moist Complex inoltre svolge un’azione idratante immediata. Il plus? È adatto anche se hai la pelle sensibile.

Haswaiian Tropic Silk Hydratation

Un altro prodotto perfetto per coccolare la pelle sotto il sole è la lozione Tropic Silk Hydration di Hawaiian. Il suo segreto? Le proteine della seta che lasciano la pelle morbida e super idratata fino a 12 ore. In più la crema fornisce una protezione UVA e UVB ad ampio spettro, non è appiccicosa e resiste all'acqua fino a 80 minuti. Perfetta dunque in spiaggia come a bordo piscina.

Australian Gold Instant Bronzer Spray Gel

Vuoi proteggere la pelle ma anche assicurarti una tintarella invidiabile? Scegli allora lo spray targato Australian Gold arricchito con una piccola quantità di natural bronzer istantaneo di origine vegetale che ti permette di ottenere subito un bel colorito. Ideale per le primissime esposizioni al sole, è a base di ingredienti vegetali, senza parabeni e alcol, per assicurare alla pelle la massima cura.

Lancaster Sun Beauty Crema Vellutata Viso SPF 30

Visto che la pelle del viso è più delicata punta su un prodotto solare specifico.La crema Sun Beauty Velvet di Lancaster ti offre una protezione ad ampio spettro ma è perfetta anche per ottenere un'abbronzatura radiosa e uniforme. La sua formula associa l'esclusiva tecnologia Full Light Technology, che protegge dal 100% dei raggi solari, al Tan Activator Complex rinforzato. Da applicare su viso e décolleté prima dell'esposizione al sole.

Fotoprotector ISDIN Hydro Oil SPF 30

Sapevi che esiste anche un fotoprotettore bifasico? ISDIN Hydro Oil è infatti un olio che protegge la pelle aumentando allo stesso tempo l'abbronzatura. Grazie alla Pro-Melanin Technology aumenta infatti la tintarella del +43% ed è adatto anche per pelli sensibili. Caratterizzato da una profumazione gradevole, si assorbe facilmente e ti assicura un colorito invidiabile.

Bionike Defence Sun SPF 50+

Hai in programma una "toccata e fuga" al mare? Non trascurare la protezione solare e scegli un prodotto di buona qualità in formato compatto. La crema di Bionike è perfetta per le prime esposizioni e nei casi di sole intenso, perché ti garantisce una protezione sicura dai raggi uva e uvb. In più svolge un'azione di difesa dall'invecchiamento cutaneo. Perfetta anche per prevenire fotodermatosi o cloasma gravidico, puoi usarla anche per proteggere cicatrici, couperose e macchie cutanee.

La Roche Posay Anthelios

Hai la pelle particolarmente sensibile? Punta su un prodotto speciale come Anthelios Invisibile fluido di La Roche-Posay. Privo di profumo, ti offre la più alta protezione UVA della linea Anthelios e ti aiuta a prevenire i danni causati dai raggi UVA, UVB ma anche a contrastare alcuni effetti di infrarossi A e inquinamento. Ultra resistente all'acqua, al sudore e alla sabbia, ha inoltre una texture leggera e non appiccicosa.

Rilastil Sun System

Se anche quando prendi il sole ami coccolare la pelle con un trattamento speciale, scegli lo spray di Rilastil. Oltre a garantirti una protezione ad ampio spettro dalle radiazioni UVB-UVA, ti aiuta a mantenere la pelle sana ed elastica. Non solo, è perfetto anche se non ami perdere troppo tempo a spalmare la crema perché ha una texture leggerissima che si assorbe rapidamente.

Crema solare Avéne per i più piccoli

E se hai bambini non dimenticare, infine, di scegliere la giusta protezione anche per la loro pelle, particolarmente delicata. Un ottimo prodotto è il latte solare spray di Avène che ha una consistenza fluida e leggera ma anche un film rinforzato, resistente all'acqua, ideale per le esigenze dei più piccoli.

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.