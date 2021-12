P rendersi cura della pelle con forti impurità, che si lucida subito e spesso colpita dall’acne è un compito non sempre semplice e, il primo step, parte proprio dalla corretta detersione

Detergente viso per acne: come sceglierlo?

Pensare all’acne come a un problema legato solo e solamente all’adolescenza e alla pubertà è un errore molto comune. L’acne, disturbo dermatologico legato a tantissime problematiche di salute e ormonali, oggi colpisce sia uomini che donne anche in età adulta. Prendersi cura di una pelle così complicata e delicata allo stesso tempo è una vera sfida e conoscere come agire sui vari step della skincare è il primo passo.

Per questo motivo capire quali sono i migliori detergenti viso per l'acne e come riconoscerli può permettere di alleviare i disturbi della cute evitando, però, eccessiva secchezza o trattamenti troppo aggressivi che, al contrario di quel che si pensa, peggiorerebbero solo la situazione.

La prima cosa è non scegliere detergenti eccessivamente aggressivi che, nel caso di pelle acneiche, potrebbero causare l’effetto rebound: la pelle sentendosi sotto “attacco” andrà a produrre ancora più sebo rendendo la pelle ancora più impura o lucida. Sì a formule con sostante idratanti, ma con bassa percentuale di sostanze lipidiche caratterizzate dalle formule leggere e rese ricche da ingredienti idratanti e lenitivi.

Per alleggerire il tuo lavoro di ricerca del migliore detergente per la pelle acneica qui potrai trovare la nostra selezione dei best of per curare il tuo viso.

Gram

Una formulazione in gel leggera e altamente tollerabili con proprietà lenitive e che agisce con estrema delicatezza a tendenza acneica. L’ideale di rimuovere le impurità, riparando la cute e favorendo i processi di riparazione cutanea.

Rilastil

Una coccola in formato mousse adatta per rendere confortevole il momento della detersione anche per le pelli più infiammate. Oltre a purificare i pori, previene anche la proliferazione dei batteri responsabili della pelle, senza dimenticare l’idratazione grazie all’acido ialuronico.

La Roche Posay

A base di acqua termale, questo gel schiumogeno purifica la pelle e limitando impurità ed eccesso di sebo. Al termine della detersione la pelle risulterà fresca, idratata, lenita e non più arrossata.

Cerave

Una lozione idratante detergente a base di ceramidi che purifica il viso e controlla la produzione di sebo senza danneggiare la barriera cutanea.

Neutrogena

Un detergente senza olio che permette di liberare la pelle da brufoli e impurità lasciando una pelle decisamente più uniforme. Merito dell’acido salicilico contenuto al suo interno e della sua azione purificante.

Equilbra

Un detergente purificante a base di carbone attivo e aloe vera: un'azione combinata che alleggerisce l'acne e disinfiamma la cute allo stesso tempo.

Se non hai ancora trovato il giusto detergente per te qui trovi altre opzioni valide da provare per combattere e lenire l'acne.

