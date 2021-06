U na coccola di bellezza per un corpo liscio e tonico: in ogni buona beauty routine non deve assolutamente mancare lo scrub corpo. Ecco cosa serve per farlo al meglio

Scrub corpo, perché farlo?

Aggiungere uno scrub corpo alla beauty routine settimanale è fondamentale sia in occasione dell’arrivo dell’estate, sia per mantenere la pelle liscia e tonica 365 giorni l’anno. Ma non solo: sfruttare l’azione dei granuli dello scrub permette di riattivare la microcircolazione delle gambe aiutando ad alleggerire gli arti stessi e migliorando l’antipatico effetto a buccia d’arancia.

Un trattamento da effettuare in modo regolare, ma senza esagerare: basterà una volta a settimana in modo da non sollecitare troppo la cute ed evitare la rottura di capillari o irritare la cute stessa. Ma cosa non deve mancare nella tua doccia per uno scrub corpo a regola d’arte? Te lo sveliamo noi grazie a una selezione di prodotti e accessori che proprio non devi lasciarti scappare.

Lo scrub esfoliante ed emoliente

Il Made in Italy conquista anche quando si parla di beauty, come questo scrub firmato da Mediterranea: un esfoliante emolliente a base di sale rosa dell'Himalaya e olio di laminaria digitata, l'olio di vinaccioli e l'olio di oliva. Perfetto per tutti i tipi di pelle, è l’ideale per chi vuole un effetto vellutato ed eliminare tutte le cellule morte.

Lo scrub allo zucchero

Lo zucchero è un ingrediente molto usato per gli scrub fai da te perchè riesce a esfoliare la pelle in modo delicato. Questa versione funny e divertente di scrub è anche un bellissimo regalo da donare. Una versione concentrata perfetta per i viaggi e il bagaglio a mano: basterà aggiungere una piccola quantità di acqua per produrre un piacevole scrub al profumo di pesca che avvolgerà il corpo.

Frangipani, Monoi e Salt Glow

Da applicare con leggeri movimenti circolari, sulla pelle umida, questo scrub a base di sale si scioglierà a contatto con la pelle per lasciarla meravigliosamente morbida e nutrita. I sali e l’ibisco purificheranno e andranno a esfoliare il corpo, mentre l'infuso di olio esotico di monoi di Tahiti e i fiori di frangipani manterranno l'idratazione. Imperdibile il profumo una volta effettuato il trattamento.

La spazzola corpo

Un accessorio indispensabile per lo scrub corpo è sicuramente la spazzola . Da usare sia bagnata che asciutta, nel secondo caso permette un massaggio profondo e vigoroso, andando a eliminare nello stesso momento il primo strato superficiale di cellule morte. Se le fibre verranno bagnate, invece, si potrà usare insieme al detergente per un piacevole massaggio.

Scrub alla papaya

Per una pelle dorata e abbronzata è fondamentale usare uno scrub corpo, come questo alla papaya e zucchero di canna. Pensato ad hoc per le pelli sensibili, vista la sua formulazione morbida e vellutata, perfette di eliminare le cellule morte continuando a mantenere idratata la pelle grazie alla Vitamina E e all'Olio di Jojoba. Ideale per un’abbronzatura lunga e luminosa.

Amante dei profumi fruttati? Allora non perderti questi scrub a cocco, fragola e non solo.

Talasso scrub

Chi non sogna un trattamento da sogno all'interno di un hammam? Se tutto questo al momento non è possibile si può sempre ricreare la stessa atmosfera tra le pareti di casa grazie al Talasso scrub. Una miscela unica di sali marini, zucchero di canna, oli essenziali e spezie che coinvolgeranno tutti e i cinque i sensi grazie ai benefìci di talassoterapia e aromaterapia,

Guanto da peeling

Tra gli accessori dedicati allo scrub, questo è un pezzo imperdibile perché oltre a permettere di esfoliare la pelle ed eliminare le cellule morte, aiuta anche a dire arrivederci alla cellulite. Merito delle fibre di bambù, che raccolgono perfettamente le cellule morte della pelle e tutte le impurità dalla superficie della pelle. Inoltre fornisce un leggero massaggio che stimola la circolazione sanguigna e ossigena le cellule.

