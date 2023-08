Scrub corpo: come usarlo

L o scrub è uno dei trattamenti più validi per ottenere una pelle del corpo sana e rigenerata. State attenti a non confondere lo scrub con il peeling. Ecco come funzionano e come effettuare lo scrub

È vero che entrambi sono trattamenti estetici esfolianti, ma il peeling agisce a livello chimico, mediante l’utilizzo di acidi naturali. Lo scrub, invece, è un prodotto cremoso composto da microgranuli. Per mezzo del massaggio, attua un’azione esfoliante sulla cute, ossigenandola ed eliminando impurità e cellule morte. Applicare lo scrub sulla pelle richiede alcune piccole accortezze. In questa guida, vi indicheremo come usarlo in maniera corretta. Eviterete, così, di commettere errori che potrebbero creare fastidiose irritazioni.

Scrub corpo: con che frequenza

Nelle pelli normali, si consiglia di applicare lo scrub con una frequenza di due volte alla settimana. Una pulizia abituale, infatti, favorisce l’eliminazione delle cellule morte e libera i pori dalle impurità, offrendo alla pelle del corpo un aspetto luminoso e delicato. Se avete una pelle secca e particolarmente sensibile, è meglio usarlo più raramente. Una volta ogni due settimane sarà più che sufficiente per evitare fastidiosi arrossamenti. Al contrario, una pelle grassa richiede maggiori applicazioni. Eseguite il trattamento una volta ogni due giorni, massaggiando con delicatezza. Sconsigliamo l’uso dello scrub in caso di acne. Rischiereste di aumentare l’infiammazione delle pustole.

Come applicarlo

Il momento ideale per applicare lo scrub è durante la doccia. Bagnate la pelle con acqua tiepida ed iniziate a massaggiare delicatamente. Dovete eseguire movimenti lenti e circolari, senza strofinare eccessivamente. In questo modo, riuscirete a rimuovere impurità e tossine, senza irritare la cute. Partite dalle braccia e proseguite verso il basso. Eseguite il massaggio per almeno 5 minuti, prima di risciacquare abbondantemente. Fate attenzione alle zone più delicate del corpo, come le ascelle, il collo e i seni. Per un maggiore effetto esfoliante, potete usare lo scrub anche prima della doccia. In quel caso, però, dovete applicarlo in modo molto più delicato, per non irritare la cute.

Quale scegliere

Esistono moltissimi tipi di scrub, adatti per ogni tipo di pelle. La scelta del prodotto giusto è un elemento da non sottovalutare per una buona esfoliazione del corpo. Lo scrub allo zucchero è tra i più diffusi. Ideale per le pelli più sensibili, agisce con delicatezza, eliminando le impurità. Quello al sale, invece, è consigliato per chi ha una cute più grassa. Rimuove le tossine e riattiva la circolazione. Per chi ama le coccole, consigliamo gli scrub agli oli essenziali, oppure aromatizzati con cioccolato, caffè e vaniglia. Oltre a depurare la pelle, danno un gradevole profumo a tutto il corpo. E che ne dite di provare quelli alle erbe? A base di salvia, lavanda o rosmarino, regaleranno alla vostra pelle un meraviglioso aspetto tonificante.