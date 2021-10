A bbiamo stilano una lista dei must have da acquistare online per un pediluvio senza errori e per ritrovare un po’ di leggerezza

Molto spesso, alla sera, ci si sente con i piedi stanchi e affaticati e, per questo motivo, è bene cercare di dare sollievo ai piedi con un pediluvio. Questo trattamento, che può essere effettuato facilmente anche a casa, è un vero e proprio momento di relax e benessere che può aiutare a migliorare il loro aspetto e la loro salute.

Qui troverai una lista dei prodotti da avere assolutamente per un trattamento rigenerante, una vera e propria coccola da dedicarsi per alleviare dolori, gonfiori e fastidi che spesso vengono accusati dai piedi.

Vaschette

Può sembrare banale, ma la prima cosa che serve per un buon pediluvio è una vaschetta. Oggi, però, oltre a quelle preformate e pensate appositamente per dei bagni rilassanti, è possibile acquistare anche delle vaschette elettriche. Questi prodotti, oltre a permettere un bagno rilassante, sono solitamente dotate di sistema di riscaldamento, rulli motorizzati per un massaggio rilassante e sistema di idromassaggio.

Un sistema di riscaldamento che mantiene l'acqua in temperatura da 35℃ a 48C con rulli massaggianti che agiscono sulle zone sensibili all'agopuntura in modo fluido e stabile.

Tre funzioni disponibili: massaggio vibrante, idromassaggio, riscaldamento dell'acqua in 5 livelli. Al suo interno anche la infrarossi e 6 calamite per magnetoterapia, oltre a rulli per la riflessologia plantare con possibilità di massaggio a secco.

Progettato per lenire i piedi affaticati, questo dispositivo ha funzioni di idromassaggio, massaggio vibrante, magnetoterapia e la funzione riscaldante fino a 40°C.

Sali

In un buon pediluvio non devono assolutamente mancare dei sali che, una volta sciolti nell’acqua calda, sprigionano le loro proprietà osmotiche attirando i liquidi e andando così sgonfiare piedi e gambe. Ottimo per chi passa molte ore in piedi e sente la necessità di alleggerire gli arti inferiori decongestionando l’area.

In commercio ne esistono diversi tipi e, oltre i sali di Epsom (i più noti e celebri) è possibile anche altre referenze profumate o con proprietà rinfrescanti.

Sali ossigenati rilassanti e deodoranti con azione emolliente, detergente con azione tonificante grazie all’ossigeno attivo che si sprigiona anche a basse temperature.

Perle ricche di oli essenziali di lavanda, canfora ed eucaliptolo. I suoi principi attivi hanno proprietà rinfrescanti, rilassanti e deodoranti.

Una miscela di sale marino naturale, olio essenziale di palissandro ed estratto di rosa per un pediluvio lenitivo, pedicure termale e benessere generale dei piedi.

Lima

Insieme al pediluvio, che consiste in un bagno ad hoc con acqua calda e Sali, è possibile aggiungere altri piccoli step utili. Come, ad esempio, una lima pensata per eliminare calli e inspessimenti della pelle che possono causare fastidi e dolori. Basterà passare la lima sulle parti più dure e rigidi, senza applicare eccessiva pressione, eliminando così lo strato superficiale.

Usa sempre un tocco leggero e cerca di non esagerare: meglio affrontare la cosa step by step piuttosto che arrecare danni ai piedi.

Lima per piedi dotata di due lati diversi con gradi di abrasività differente: una è a grana grossa, per rimuovere i calli, e l'altra a grana fine, per lisciare la pelle.

Lima per pedicure elettrica con 2 velocità: la bassa velocità per la cura della pelle più delicata mentre l'alta velocità è l'ideale per calli duri e pelle morta.

Utile per rimuove delicatamente e facilmente calli e pelle screpolata, esfoliando e levigando anche le zone più ostiche.

Per il massaggio ai piedi

Non c’è niente di meglio di un buon massaggio ai piedi dopo una giornata in piedi e per farlo è bene congiungere il movimento delle mani con una crema o un olio. Questo non solo permetterà di realizzare movimenti più fluidi ed eviterà l’attrito della cute, ma farà si che le proprietà nutritive possano penetrare e darne beneficio a piedi, dita e caviglie.

Crema

Scegli la crema se preferisci texture corpose e che si assorbano in maniera facile dopo qualche frizione.

Una formulazione arricchita con estratto di ananas e pensata per un’azione preparatoria al trattamento di duroni e callosità e adatta ad ammorbidire gli ispessimenti della pelle dei piedi.

Crema vellutata che ammorbidisce e rinnova la pianta dei piedi prevenendo screpolature ed irritazioni. Con oli di avocado e jojoba, acido salicilico ed estratto di foglia di tè.

Pensata per idratare, nutrire, ammorbidire e deodorare i piedi stanchi e screpolati. Pensate per attuare le screpolature grazie al complesso di aminoacidi, estratti da olivo, calendula, propoli, malva e oli essenziali.

Olio

L’olio non viene usato spesso, ma è davvero un ottimo alleato specialmente per i piedi più secchi e che necessitano di idratazione profonda. Applicane qualche goccia nell’acqua del pediluvio oppure massaggialo sui piedi leggermente umidi in modo da farlo penetrare al meglio.

Olio di mandorle dolci da aggiungere all'acqua o come massaggio finale dopo il pediluvio. Perfetto per nutrire ed elasticizzare la pelle.

Un olio per pediluvio che combina due estratti che hanno la massima priorità nella cura della pelle e del corpo, come la tea tree e timo che hanno proprietà antimicrobiche e puliscono a fondo i piedi.

Da usare alla sera per un trattamento intensivo o nel pediluvio per alleggerire le piedi grazie al potere balsamico delle erbe.

