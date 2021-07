R afforza la tua pelle per prepararla all'esposizione al sole. Porrai le basi per un'abbronzatura sicura e più bella

I cibi antiossidanti per preparare la pelle al sole

Una pelle opportunamente nutrita assorbe meglio i benefici del sole, combattendone le insidie e assicurandoti una sana abbronzatura. Se fai il pieno dei cibi giusti sin dai primi soli, la tua pelle si abbronzerà più facilmente, senza rischi di scottature, sarà più liscia e bella. E soprattutto avrà un bellissimo colore dorato. Ricorda che l'alimentazione mirata non ti affranca dall'imperativo categorico di spalmarti di crema solare.

Andiamo a vedere quali sono gli alimenti tattici da inserire nel menu.

Pomodoro

Tra i vegetali ad effetto spiccatamente "abbronzante" non dimentica mai il pomodoro, che contiene una sostanza particolare (il licopene) ad azione protettiva e rinforzante delle fibre che donano elasticità alla pelle.

È stato studiato che il licopene si assimila meglio se si consumano pomodori cotti. Via libera dunque agli spaghetti al sugo di pomodoro.

Melograno

Ricco di vitamina A e B, il melograno ha anche un effetto diuretico, utile in caso di gonfiore e sensazione di pesantezza. Da consumare sotto forma di succhi o di integratori.

È stato dimostrato inoltre che la quercetina delle melograno è in grado di svolgere un'azione contro i radicali liberi che si accumulano durante le esposizioni solari.

Germe di grano, olio d'oliva, mandorle e avocado

In vista del sole, non farti mancare la vitamina E, soprattutto se hai la pelle secca e delicata, che in estate si disidrata particolarmente. Lo trovi nel germe di grano, nell'olio d'oliva, nelle mandorle e nell'avocado.

Soia

Non si smette mai di trovare le virtù contenute nella soia. L'ultima, benefica per la pelle, è data dalla genisteina, una particolare sostanza che favorisce il ricambio cellulare, compreso quello della pelle.

Arricchisci la tua insalata con i germogli di soia oppure consuma regolarmente cibi a base di soia, come latte, yogurt, biscotti ecc.

Pesce e frutti di mare

Ricchi di acidi grassi e omega 3, il pesce e i frutti di mare proteggono dal sole, riparando le fibre di collagene ed elastina, messe a dura prova durante l'esposizione solare.

Contengono inoltre zinco e selenio, sali minerali che riparano le cellule dall'azione ossidativa. Il risultato? Pelle liscia e abbronzata uniformemente.

Consuma pesce e frutti di mare, cucinati in modo semplice, 3-4 volte alla settimana.