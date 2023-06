Vuoi proteggere la pelle in estate? Scopri i cibi per prevenire le scottature

A ttenta all'alimentazione, soprattutto se ti aspettano delle giornate spiaggiata sotto il sole cocente: alcuni cibi possono proteggere la tua pelle dagli effetti dannosi dei raggi solari

Segui proprio tutti i rimedi per curare la pelle in estate? La protezione solare deve diventare la tua più fedele compagna, applicarla sul corpo con cura è fondamentale e ripetere l’operazione più volte nel corso della giornata è d’obbligo, soprattutto quando si prospettano ore sotto al sole cocente. Insomma, nella tua borsa non deve mai mancare. Le scottature possono essere un serio problema per la tua pelle, favorendo l’insorgenza di macchie cutanee e marcando quelle rughe che proprio non sopporti. Oltre a creme e oli solari, scopri i cibi utili per prevenire le scottature. In vista dell’estate, preparati a modificare la tua dieta (e la tua pelle ti ringrazierà).

Anche i cibi possono prevenire le scottature

Invecchiamento della pelle, macchie scure, fino ai melanomi: sono questi i danni causati da incaute esposizioni al sole. Proteggersi bene dalle radiazioni solari è quindi importantissimo. Ricordati che devi riparare anche quelle zone del corpo che ogni volta ti dimentichi di avere. Allora attenta ai piedi e persino alle orecchie (se non sono coperte dai capelli). E ripeti l'operazione almeno tre volte se trascorri tutta la giornata al sole. Tuttavia, applicare creme e filtri o ridurre le ore all'aperto a volte non basta. A seconda di latitudine, stagione, ore del giorno e fototipo di ciascuna di noi, l'esposizione al sole deve essere diversa. Se vuoi evitare rossori o scottature, sappi che la metà dei raggi Uvb raggiunge la terra tre le 11 e le 15. Quindi, per evitare danni alla pelle, cerca di non esporti eccessivamente al sole in quelle ore. Non solo: se hai la pelle particolarmente chiara, con fototipo I o II, riduci il tempo dell'esposizione.

Gli schermi solari possono essere d'aiuto e lo stesso vale per cappello e occhiali da sole, in grado sia di ridurre l'irraggiamento della testa o del viso sia di prevenire eventuali danni oculari. Attenzione ai cosmetici ed evita di spruzzare il tuo profumo preferito prima di esporti al sole, in quanto possono essere presenti sostanze fotoallergizzanti. In estate, inoltre, è meglio evitare laser, peeling e trattamenti a base di acidi. E per contrastare l'azione dannosa del sole, fai il pieno di antiossidanti: alcuni alimenti ti vengono in soccorso.

Se vuoi esporti al sole in piena sicurezza, la parola chiave è una sola: preparazione. Prepararti con anticipo ti garantirà un'esposizione coscienziosa e serena. Il sole fa bene alle ossa e all'umore, non bisogna di certo demonizzarlo. Tenerlo sotto controllo però è fondamentale. Per farlo, scopri i cibi che ti aiutano a prevenire le scottature. Frutta e verdura, pesce e cereali non devono mai mancare.

Gli alimenti anti scottature

Per proteggerti da macchie, eritemi e rossori, cerca di avere un occhio di riguardo anche verso l'alimentazione. Oltre alle innumerevoli precauzioni da mettere in atto per proteggere la pelle dai raggi UV, attenta a ciò che metti nel piatto. Anche la tua dieta quotidiana può esserti d'aiuto per sfoggiare una pelle bella e sana.

Insomma, anche a tavola è possibile nutrire e proteggere la pelle dall’interno. Alcuni cibi, infatti, favoriscono la produzione di melanina, una sostanza fondamentale per proteggersi dai raggi solari e dai suoi effetti. In estate quindi, non rinunciare a frutta e verdura di stagione. Sono necessarie per dare all'organismo il giusto apporto di vitamine. Utile in particolare il betacarotene, precursore della vitamina A, e tutti gli altri carotenoidi, che si trovano negli alimenti di colore giallo e arancione. Altrettanto importanti i polifenoli, presenti nei cibi di colore rosso e viola, i grassi buoni, gli omega 3, fino a zinco e selenio. L'olio di lino, per esempio, presenta acidi grassi omega 3 e omega 6 e una sua corretta assunzione può proteggere la pelle dal sole.

Fai scorta anche di vitamine E e F, necessarie per idratare la pelle e renderla più elastica. Gli alimenti ricchi di antiossidanti proteggono la pelle dal sole e dai radicali liberi, mantenendola giovane e contrastando l'insorgenza delle rughe. Per idratare pelle e corpo, non dimenticarti dell'acqua. Un litro e mezzo o due al giorno è la quantità giusta per mantenerti in salute.

I cibi che contengono licopene, un carotenoide responsabile del colore rosso di molta frutta e verdura, si rivelano efficaci nella prevenzione di scottature e rossori. Quindi, in estate, gusta qualche pomodoro in più. Non dimenticarti l'anguria, simbolo per eccellenza della bella stagione: è fresca, ricca d'acqua e un'alleata per mantenere idratato il corpo. Cosa c'è di meglio quando il caldo si fa sentire?

Forse non te lo aspetti, ma persino il tè verde svolge un'azione protettiva nei confronti della pelle, mettendola al riparo dai danni causati dai raggi ultravioletti.